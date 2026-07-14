X ijtimoiy tarmogʻi algoritmlarini oʻzgartirdi: Endi platforma kamroq “jang maydoni”ga aylanadi
Ilon Maskka tegishli X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻi foydalanuvchilar oʻrtasidagi muloqot sifatini yaxshilash va platformadagi agressiv muhitni kamaytirish maqsadida oʻz algoritmlariga muhim oʻzgartirish kiritdi. Endilikda tizim foydalanuvchining oʻzaro obuna boʻlgan doʻstlari (mutuals) tomonidan qoldirilgan post va izohlarga koʻproq ustuvorlik beradi. Bu haqda kompaniyaning mahsulotlar boʻyicha rahbari Nikita Bier maʼlum qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Nikita Bierning taʼkidlashicha, avvalroq algoritmlarda ushbu muhim maʼlumotlar hisobga olinmagan, natijada foydalanuvchilarning yaqin tanishlari qoldirgan izohlar pastga tushib ketgan. Bu esa izohlar boʻlimini notanish odamlar bir-biri bilan tortishadigan “jang maydoni”ga aylantirib qoʻygan edi. Yangi oʻzgarishdan soʻng, foydalanuvchilar oʻzlari taniydigan va muloqot qiladigan insonlarning fikrlarini birinchi navbatda koʻra boshlaydilar.
Hamjamiyat va qiziqishlar markaziUshbu kichik koʻringan “tuzatish” aslida platformaning umumiy muhitini tubdan oʻzgartirishi kutilmoqda. Bierning soʻzlariga koʻra, yangi algoritm foydalanuvchilarning qiziqishlari atrofida guruhlar va hamjamiyatlar shakllanishiga yordam beradi. Bu koʻplab foydalanuvchilar tomonidan uzoq vaqtdan beri soʻralayotgan funksiyalardan biri edi. X endi shunchaki turli ovozlar baqiradigan raqamli boʻshliq emas, balki haqiqiy muloqot maydoniga aylanishi koʻzda tutilgan.
Soʻnggi paytlarda X platformasi kontent yaratuvchilarni (creators) qoʻllab-quvvatlashga qaratilgan qator yangiliklarni joriy etmoqda. Masalan, joriy yil boshida kompaniya boshqa sahifalardan koʻchirilgan kontent oʻrniga original materiallarni ragʻbatlantirish uchun toʻlov tizimini oʻzgartirdi. Shuningdek, yaqinda platformaning oʻzida videolarni tahrirlash imkonini beruvchi yangi video-redaktor ishga tushirildi.
Raqobat va Threads taʼsiriX ijtimoiy tarmogʻining ushbu qadami Meta kompaniyasiga tegishli Threads platformasi bilan raqobat kuchaygan bir paytda yuz bermoqda. Threads yaqinda oʻzining oylik faol foydalanuvchilari soni 500 millionga yetganini eʼlon qildi va foydalanuvchilarga oʻz tasmalarini (feed) shaxsan nazorat qilish imkonini beruvchi “Your Algo” funksiyasini taqdim etdi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu oʻzgarishlar sezilarli boʻlishi mumkin. Mahalliy segmentda koʻpincha muhokamalar oʻzaro haqorat va tushunmovchiliklar bilan kechishini hisobga olsak, algoritmlarning doʻstlar va tanishlar kontentiga urgʻu berishi ijtimoiy tarmoqdagi muloqot madaniyatini biroz boʻlsada tartibga solishga xizmat qiladi. Endilikda X nafaqat yangiliklar manbai, balki yaqin fikrdoshlar bilan muloqot qilish uchun qulayroq makonga aylanadi.
…