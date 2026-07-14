X ijtimoiy tarmogʻi algoritmlarini oʻzgartirdi: Endi platforma kamroq “jang maydoni”ga aylanadi

·23·Texno
X ijtimoiy tarmogʻi algoritmlarini oʻzgartirdi: Endi platforma kamroq “jang maydoni”ga aylanadi

Ilon Maskka tegishli X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻi foydalanuvchilar oʻrtasidagi muloqot sifatini yaxshilash va platformadagi agressiv muhitni kamaytirish maqsadida oʻz algoritmlariga muhim oʻzgartirish kiritdi. Endilikda tizim foydalanuvchining oʻzaro obuna boʻlgan doʻstlari (mutuals) tomonidan qoldirilgan post va izohlarga koʻproq ustuvorlik beradi. Bu haqda kompaniyaning mahsulotlar boʻyicha rahbari Nikita Bier maʼlum qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Nikita Bierning taʼkidlashicha, avvalroq algoritmlarda ushbu muhim maʼlumotlar hisobga olinmagan, natijada foydalanuvchilarning yaqin tanishlari qoldirgan izohlar pastga tushib ketgan. Bu esa izohlar boʻlimini notanish odamlar bir-biri bilan tortishadigan “jang maydoni”ga aylantirib qoʻygan edi. Yangi oʻzgarishdan soʻng, foydalanuvchilar oʻzlari taniydigan va muloqot qiladigan insonlarning fikrlarini birinchi navbatda koʻra boshlaydilar.

Hamjamiyat va qiziqishlar markazi

Ushbu kichik koʻringan “tuzatish” aslida platformaning umumiy muhitini tubdan oʻzgartirishi kutilmoqda. Bierning soʻzlariga koʻra, yangi algoritm foydalanuvchilarning qiziqishlari atrofida guruhlar va hamjamiyatlar shakllanishiga yordam beradi. Bu koʻplab foydalanuvchilar tomonidan uzoq vaqtdan beri soʻralayotgan funksiyalardan biri edi. X endi shunchaki turli ovozlar baqiradigan raqamli boʻshliq emas, balki haqiqiy muloqot maydoniga aylanishi koʻzda tutilgan.

Soʻnggi paytlarda X platformasi kontent yaratuvchilarni (creators) qoʻllab-quvvatlashga qaratilgan qator yangiliklarni joriy etmoqda. Masalan, joriy yil boshida kompaniya boshqa sahifalardan koʻchirilgan kontent oʻrniga original materiallarni ragʻbatlantirish uchun toʻlov tizimini oʻzgartirdi. Shuningdek, yaqinda platformaning oʻzida videolarni tahrirlash imkonini beruvchi yangi video-redaktor ishga tushirildi.

Raqobat va Threads taʼsiri

X ijtimoiy tarmogʻining ushbu qadami Meta kompaniyasiga tegishli Threads platformasi bilan raqobat kuchaygan bir paytda yuz bermoqda. Threads yaqinda oʻzining oylik faol foydalanuvchilari soni 500 millionga yetganini eʼlon qildi va foydalanuvchilarga oʻz tasmalarini (feed) shaxsan nazorat qilish imkonini beruvchi “Your Algo” funksiyasini taqdim etdi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu oʻzgarishlar sezilarli boʻlishi mumkin. Mahalliy segmentda koʻpincha muhokamalar oʻzaro haqorat va tushunmovchiliklar bilan kechishini hisobga olsak, algoritmlarning doʻstlar va tanishlar kontentiga urgʻu berishi ijtimoiy tarmoqdagi muloqot madaniyatini biroz boʻlsada tartibga solishga xizmat qiladi. Endilikda X nafaqat yangiliklar manbai, balki yaqin fikrdoshlar bilan muloqot qilish uchun qulayroq makonga aylanadi.

XElon MuskIjtimoiy TarmoqAlgoritmTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Assassin's Creed Black Flag Resynced uchun qanday videokarta kerak? Test natijalariAssassin's Creed Black Flag Resynced uchun qanday videokarta kerak? Test natijalariBugun, 05:29PixVerse startapi 439 million dollar investitsiya jalb qilib, unicorn maqomiga erishdiPixVerse startapi 439 million dollar investitsiya jalb qilib, unicorn maqomiga erishdiBugun, 05:22Sunʼiy intellekt olamida yangi gigant: Nous Research 1,5 milliard dollarga baholanmoqdaSunʼiy intellekt olamida yangi gigant: Nous Research 1,5 milliard dollarga baholanmoqdaBugun, 04:52Tesla va Samsung hamkorligi: Yangi AI5 chiplari NVIDIA bilan raqobatga tayyorTesla va Samsung hamkorligi: Yangi AI5 chiplari NVIDIA bilan raqobatga tayyorBugun, 03:51Lenovo ixcham va kuchli ThinkCentre neo 50q Gen 6 mini-kompyuterini taqdim etdiLenovo ixcham va kuchli ThinkCentre neo 50q Gen 6 mini-kompyuterini taqdim etdiBugun, 03:30TCL kompaniyasi OLED panellarini printerda chop etish texnologiyasini ishga tushirdiTCL kompaniyasi OLED panellarini printerda chop etish texnologiyasini ishga tushirdiBugun, 02:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi