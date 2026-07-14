Sunʼiy intellekt olamida yangi gigant: Nous Research 1,5 milliard dollarga baholanmoqda
Sunʼiy intellekt texnologiyalari sohasida ochiq manbali yechimlari bilan tanilgan Nous Research startapi yangi investitsiya bosqichini yakunlash arafasida turibdi. Mazkur kelishuv doirasida kompaniyaning bozor qiymati 1,5 milliard dollarga baholanishi kutilmoqda. Bu koʻrsatkich yosh kompaniyaning qisqa vaqt ichida global texnologiya bozorida naqadar muhim oʻrin egallaganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, yangi moliyalashtirish raundi Robot Ventures boshchiligida amalga oshirilmoqda. Shuningdek, USV va boshqa bir qator yirik investorlar ushbu jarayonda faol ishtirok etmoqda. Nous Research kamida 75 million dollar miqdorida mablagʻ jalb qilishni rejalashtirgan. Eʼtiborlisi, mazkur yangilik kompaniya oʻzining 50 million dollarlik A seriyali investitsiya bosqichini eʼlon qilganidan atigi uch oy oʻtib yuz bermoqda.
Hermes agenti va uning texnologik ustunligiNous Research kompaniyasining eng mashhur mahsuloti bu Hermes deb nomlangan sunʼiy intellekt agentidir. U oʻzining raqobatchisi OpenClaw kabi foydalanuvchi kompyuterida mahalliy darajada ishlay oladi, biroq Hermes bir qator oʻziga xos ustunliklarga ega. Xususan, u tayyor "koʻnikmalar" (skills) toʻplami bilan taqdim etiladi: u internetdan qidiruv oʻtkazish, dasturlash kodini yozish va tasvirlarni tahlil qilish imkoniyatiga ega.
Hermes agentining yana bir muhim jihati shundaki, u foydalanuvchi bilan muloqot jarayonida avtomatik ravishda oʻrganish va yangi koʻnikmalarni shakllantirish qobiliyatiga ega. Foydalanuvchilar ushbu agent yordamida turli vazifalarni avtomatlashtirishlari, Telegram va Discord kabi platformalar orqali u bilan muloqot qilishlari mumkin. Bu kabi vositalar sunʼiy intellektni masofadan va tanaffussiz boshqarish imkonini bergani uchun dasturchilar orasida juda ommalashgan.
Ochiq manba va hamjamiyat eʼtirofiixbt.com maʼlumotiga koʻra, Nous Research nafaqat dasturiy taʼminot, balki hisoblash quvvatlarini taqdim etuvchi markazlashmagan tarmoq ustida ham ishlamoqda. Kompaniya tomonidan ishlab chiqilgan matematik hisob-kitoblar va kodlashga ixtisoslashgan til modellari allaqachon soha mutaxassislari eʼtiborini tortgan. GitHub platformasida Hermes loyihasi 214 mingdan ortiq "yulduzcha" toʻplagani va 40 ming marta nusxalangan (fork) ekani uning hamjamiyatdagi nufuzini koʻrsatadi.
Kompaniya oʻz mahsulotlarini nafaqat shaxsiy kompyuterlarda, balki bulutli tizimlar orqali ham taklif etmoqda. Foydalanuvchilar murakkab sozlamalarsiz tayyor bulutli versiyadan foydalanishlari mumkin, buning uchun oyiga 20 dollardan 200 dollargacha boʻlgan tarif rejalarini tanlash imkoniyati mavjud. Yangi jalb qilinayotgan sarmoyalar Hermes mahsulotlar qatorini kengaytirish va biznes modelini yanada takomillashtirishga yoʻnaltiriladi.
Nous Research 2023-yilda Jeffrey Quesnelle, Karan Malhotra, Ryan Teknium va Shivani Mitra tomonidan tashkil etilgan. Qisqa vaqt ichida kompaniya Paradigm va OSS Capital kabi nufuzli investorlarning ishonchini qozonishga ulgurdi. Oʻzbekistonlik texnologiya ishqibozlari va dasturchilar uchun ham bunday ochiq manbali loyihalar sunʼiy intellektni oʻrganish va amaliyotda qoʻllash uchun qulay imkoniyat yaratadi.
…