Sunʼiy intellekt olamida yangi gigant: Nous Research 1,5 milliard dollarga baholanmoqda

·25·Texno
Sunʼiy intellekt olamida yangi gigant: Nous Research 1,5 milliard dollarga baholanmoqda

Sunʼiy intellekt texnologiyalari sohasida ochiq manbali yechimlari bilan tanilgan Nous Research startapi yangi investitsiya bosqichini yakunlash arafasida turibdi. Mazkur kelishuv doirasida kompaniyaning bozor qiymati 1,5 milliard dollarga baholanishi kutilmoqda. Bu koʻrsatkich yosh kompaniyaning qisqa vaqt ichida global texnologiya bozorida naqadar muhim oʻrin egallaganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, yangi moliyalashtirish raundi Robot Ventures boshchiligida amalga oshirilmoqda. Shuningdek, USV va boshqa bir qator yirik investorlar ushbu jarayonda faol ishtirok etmoqda. Nous Research kamida 75 million dollar miqdorida mablagʻ jalb qilishni rejalashtirgan. Eʼtiborlisi, mazkur yangilik kompaniya oʻzining 50 million dollarlik A seriyali investitsiya bosqichini eʼlon qilganidan atigi uch oy oʻtib yuz bermoqda.

Hermes agenti va uning texnologik ustunligi

Nous Research kompaniyasining eng mashhur mahsuloti bu Hermes deb nomlangan sunʼiy intellekt agentidir. U oʻzining raqobatchisi OpenClaw kabi foydalanuvchi kompyuterida mahalliy darajada ishlay oladi, biroq Hermes bir qator oʻziga xos ustunliklarga ega. Xususan, u tayyor "koʻnikmalar" (skills) toʻplami bilan taqdim etiladi: u internetdan qidiruv oʻtkazish, dasturlash kodini yozish va tasvirlarni tahlil qilish imkoniyatiga ega.

Hermes agentining yana bir muhim jihati shundaki, u foydalanuvchi bilan muloqot jarayonida avtomatik ravishda oʻrganish va yangi koʻnikmalarni shakllantirish qobiliyatiga ega. Foydalanuvchilar ushbu agent yordamida turli vazifalarni avtomatlashtirishlari, Telegram va Discord kabi platformalar orqali u bilan muloqot qilishlari mumkin. Bu kabi vositalar sunʼiy intellektni masofadan va tanaffussiz boshqarish imkonini bergani uchun dasturchilar orasida juda ommalashgan.

Ochiq manba va hamjamiyat eʼtirofi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Nous Research nafaqat dasturiy taʼminot, balki hisoblash quvvatlarini taqdim etuvchi markazlashmagan tarmoq ustida ham ishlamoqda. Kompaniya tomonidan ishlab chiqilgan matematik hisob-kitoblar va kodlashga ixtisoslashgan til modellari allaqachon soha mutaxassislari eʼtiborini tortgan. GitHub platformasida Hermes loyihasi 214 mingdan ortiq "yulduzcha" toʻplagani va 40 ming marta nusxalangan (fork) ekani uning hamjamiyatdagi nufuzini koʻrsatadi.

Kompaniya oʻz mahsulotlarini nafaqat shaxsiy kompyuterlarda, balki bulutli tizimlar orqali ham taklif etmoqda. Foydalanuvchilar murakkab sozlamalarsiz tayyor bulutli versiyadan foydalanishlari mumkin, buning uchun oyiga 20 dollardan 200 dollargacha boʻlgan tarif rejalarini tanlash imkoniyati mavjud. Yangi jalb qilinayotgan sarmoyalar Hermes mahsulotlar qatorini kengaytirish va biznes modelini yanada takomillashtirishga yoʻnaltiriladi.

Nous Research 2023-yilda Jeffrey Quesnelle, Karan Malhotra, Ryan Teknium va Shivani Mitra tomonidan tashkil etilgan. Qisqa vaqt ichida kompaniya Paradigm va OSS Capital kabi nufuzli investorlarning ishonchini qozonishga ulgurdi. Oʻzbekistonlik texnologiya ishqibozlari va dasturchilar uchun ham bunday ochiq manbali loyihalar sunʼiy intellektni oʻrganish va amaliyotda qoʻllash uchun qulay imkoniyat yaratadi.

Nous ResearchHermesSunʼiy IntellektStartapInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Assassin's Creed Black Flag Resynced uchun qanday videokarta kerak? Test natijalariAssassin's Creed Black Flag Resynced uchun qanday videokarta kerak? Test natijalariBugun, 05:29PixVerse startapi 439 million dollar investitsiya jalb qilib, unicorn maqomiga erishdiPixVerse startapi 439 million dollar investitsiya jalb qilib, unicorn maqomiga erishdiBugun, 05:22X ijtimoiy tarmogʻi algoritmlarini oʻzgartirdi: Endi platforma kamroq “jang maydoni”ga aylanadiX ijtimoiy tarmogʻi algoritmlarini oʻzgartirdi: Endi platforma kamroq “jang maydoni”ga aylanadiBugun, 04:54Tesla va Samsung hamkorligi: Yangi AI5 chiplari NVIDIA bilan raqobatga tayyorTesla va Samsung hamkorligi: Yangi AI5 chiplari NVIDIA bilan raqobatga tayyorBugun, 03:51Lenovo ixcham va kuchli ThinkCentre neo 50q Gen 6 mini-kompyuterini taqdim etdiLenovo ixcham va kuchli ThinkCentre neo 50q Gen 6 mini-kompyuterini taqdim etdiBugun, 03:30TCL kompaniyasi OLED panellarini printerda chop etish texnologiyasini ishga tushirdiTCL kompaniyasi OLED panellarini printerda chop etish texnologiyasini ishga tushirdiBugun, 02:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi