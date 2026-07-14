Jahon chempionati yarim finallari: Lionel Messi va Argentina Angliyaga qarshi

·26·Sport
Jahon chempionati yarim finallari: Lionel Messi va Argentina Angliyaga qarshi

Jahon chempionati oʻzining hal qiluvchi pallasi — yarim finallar bosqichiga yetib keldi. Musobaqa toʻrtta eng kuchli terma jamoani saralab berdi va endi muxlislar futbol olamidagi eng yirik qarama-qarshiliklar guvohiga aylanishadi. FIFA reytingining dastlabki toʻrt pogʻonasini egallab turgan jamoalarning yarim finalga chiqishi kutilmagan natijalarga oʻrin qoldirmadi, biroq bu eng yuqori saviyadagi futbol kafolatidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yarim finalning birinchi juftligida Ispaniya va Fransiya toʻqnash keladi. Ushbu uchrashuvni hozirgi kundagi eng mukammal qarama-qarshilik deb atash mumkin. Goal.com tahlilchilarining fikricha, Fransiya terma jamoasi ayni damda toʻxtatib boʻlmas hujumkor kuchga aylangan. Ispaniya esa, aksincha, himoyadagi mustahkamligi va deyarli gol oʻtkazib yubormasligi bilan ajralib turmoqda.

Fransiya va Ispaniya: Hujum himoyaga qarshi

Ekspertlarning taxminlariga koʻra, Fransiya favorit sifatida koʻrilmoqda. Tom Hindle ushbu bahsda fransuzlarning 2:1 hisobidagi gʻalabasini bashorat qilayotgan boʻlsa, Alex Labidou yanada keskinroq fikr bildirib, Lamine Yamal boshchiligidagi Ispaniya 0:3 yoki 0:4 hisobida yirik magʻlubiyatga uchrashi mumkinligini taʼkidlamoqda. Fransiyaning tajribasi va tarkibdagi yulduzlar darajasi ularni finalga yaqinlashtirmoqda.

Ikkinchi yarim final esa haqiqiy klassikaga aylanadi: Angliya Argentina bilan kuch sinashadi. Ushbu ikki jamoa oʻrtasidagi munosabatlar tarixan murakkab va keskinlikka boy. Har ikki jamoa ham turnir davomida oʻzining bor salohiyatini toʻliq namoyish eta olmagan boʻlsa-da, individual mahorat evaziga shu bosqichgacha yetib kelishdi.

Lionel Messi va Angliyaning taqdiriy imkoniyati

Angliya terma jamoasi bu safar oʻziga xos "taqdir jamoasi"dek taassurot qoldirmoqda. Mutaxassislarning fikricha, garchi Angliyaning qanot himoyasida muammolar koʻzga tashlanayotgan boʻlsa-da, ularning ruhiy tayyorgarligi va jamoaviy birdamligi final yoʻllanmasini taʼminlashi mumkin. Biroq, Lionel Messi omili har qanday rejalarni chippakka chiqarishga qodir.

Argentina terma jamoasi har safar qiyin vaziyatlardan chiqib ketishning yoʻlini topmoqda. Ryan Tolmichning taʼkidlashicha, Lionel Messi va uning jamoadoshlari tajriba va oʻyinni nazorat qilish qobiliyati evaziga Angliyani toʻxtatib qolishi mumkin. Ushbu bahs nafaqat taktika, balki iroda va xarakterlar jangi boʻlishi kutilmoqda.

Yarim finallar oldidan mutaxassislar quyidagi asosiy jihatlarga eʼtibor qaratishmoqda:

  • Fransiyaning toʻxtatib boʻlmas hujum chizigʻi;
  • Ispaniya himoyasining mustahkamligi;
  • Lionel Messining hal qiluvchi palladagi mahorati;
  • Angliyaning jismoniy va ruhiy chidamliligi.
Ushbu oʻyinlar yakunida biz futbol olamidagi eng nufuzli sovrin uchun kurashadigan ikki finalchini bilib olamiz. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu bahslar katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki har toʻrtala jamoaning mamlakatimizda oʻz muxlislari va ashaddiy ishqibozlari mavjud.

Jahon ChempionatiArgentinaAngliyaLionel MessiFransiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul Arne Slot bilan tuzilgan kelishuv tufayli millionlab mablagʻni tejab qoladiLiverpul Arne Slot bilan tuzilgan kelishuv tufayli millionlab mablagʻni tejab qoladiBugun, 03:18Jules Kounde Lamine Yamalning gaplariga munosabat bildirdi: Barselona yulduzlari toʻqnashuviJules Kounde Lamine Yamalning gaplariga munosabat bildirdi: Barselona yulduzlari toʻqnashuviBugun, 02:55Erling Xoland Norvegiya bilan oʻtgan JCh haqida: “Bu hayotimdagi eng ajoyib sayohat boʻldi”Erling Xoland Norvegiya bilan oʻtgan JCh haqida: “Bu hayotimdagi eng ajoyib sayohat boʻldi”Bugun, 02:18Barselona va Chelsi nishonida: Fisnik Asllani uchun kurash qizgʻin pallaga kirdiBarselona va Chelsi nishonida: Fisnik Asllani uchun kurash qizgʻin pallaga kirdiBugun, 02:11Jon Terri: Angliya terma jamoasi tarkib jihatidan Argentinadan kuchliroqJon Terri: Angliya terma jamoasi tarkib jihatidan Argentinadan kuchliroqBugun, 01:54Xabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida tanishtirildi: Premyer-ligaga qaytish va yangi eraXabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida tanishtirildi: Premyer-ligaga qaytish va yangi eraBugun, 01:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi