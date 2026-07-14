Jahon chempionati yarim finallari: Lionel Messi va Argentina Angliyaga qarshi
Jahon chempionati oʻzining hal qiluvchi pallasi — yarim finallar bosqichiga yetib keldi. Musobaqa toʻrtta eng kuchli terma jamoani saralab berdi va endi muxlislar futbol olamidagi eng yirik qarama-qarshiliklar guvohiga aylanishadi. FIFA reytingining dastlabki toʻrt pogʻonasini egallab turgan jamoalarning yarim finalga chiqishi kutilmagan natijalarga oʻrin qoldirmadi, biroq bu eng yuqori saviyadagi futbol kafolatidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yarim finalning birinchi juftligida Ispaniya va Fransiya toʻqnash keladi. Ushbu uchrashuvni hozirgi kundagi eng mukammal qarama-qarshilik deb atash mumkin. Goal.com tahlilchilarining fikricha, Fransiya terma jamoasi ayni damda toʻxtatib boʻlmas hujumkor kuchga aylangan. Ispaniya esa, aksincha, himoyadagi mustahkamligi va deyarli gol oʻtkazib yubormasligi bilan ajralib turmoqda.
Fransiya va Ispaniya: Hujum himoyaga qarshiEkspertlarning taxminlariga koʻra, Fransiya favorit sifatida koʻrilmoqda. Tom Hindle ushbu bahsda fransuzlarning 2:1 hisobidagi gʻalabasini bashorat qilayotgan boʻlsa, Alex Labidou yanada keskinroq fikr bildirib, Lamine Yamal boshchiligidagi Ispaniya 0:3 yoki 0:4 hisobida yirik magʻlubiyatga uchrashi mumkinligini taʼkidlamoqda. Fransiyaning tajribasi va tarkibdagi yulduzlar darajasi ularni finalga yaqinlashtirmoqda.
Ikkinchi yarim final esa haqiqiy klassikaga aylanadi: Angliya Argentina bilan kuch sinashadi. Ushbu ikki jamoa oʻrtasidagi munosabatlar tarixan murakkab va keskinlikka boy. Har ikki jamoa ham turnir davomida oʻzining bor salohiyatini toʻliq namoyish eta olmagan boʻlsa-da, individual mahorat evaziga shu bosqichgacha yetib kelishdi.
Lionel Messi va Angliyaning taqdiriy imkoniyatiAngliya terma jamoasi bu safar oʻziga xos "taqdir jamoasi"dek taassurot qoldirmoqda. Mutaxassislarning fikricha, garchi Angliyaning qanot himoyasida muammolar koʻzga tashlanayotgan boʻlsa-da, ularning ruhiy tayyorgarligi va jamoaviy birdamligi final yoʻllanmasini taʼminlashi mumkin. Biroq, Lionel Messi omili har qanday rejalarni chippakka chiqarishga qodir.
Argentina terma jamoasi har safar qiyin vaziyatlardan chiqib ketishning yoʻlini topmoqda. Ryan Tolmichning taʼkidlashicha, Lionel Messi va uning jamoadoshlari tajriba va oʻyinni nazorat qilish qobiliyati evaziga Angliyani toʻxtatib qolishi mumkin. Ushbu bahs nafaqat taktika, balki iroda va xarakterlar jangi boʻlishi kutilmoqda.
Yarim finallar oldidan mutaxassislar quyidagi asosiy jihatlarga eʼtibor qaratishmoqda:
- Fransiyaning toʻxtatib boʻlmas hujum chizigʻi;
- Ispaniya himoyasining mustahkamligi;
- Lionel Messining hal qiluvchi palladagi mahorati;
- Angliyaning jismoniy va ruhiy chidamliligi.
…