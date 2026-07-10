Microsoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI modellaridan voz kechmoqda

·28·Texno
Microsoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI modellaridan voz kechmoqda

AQSHning Microsoft korporatsiyasi sunʼiy intellekt (SI) yoʻnalishidagi ulkan xarajatlarni optimallashtirish maqsadida OpenAI va Anthropic kompaniyalari tomonidan taqdim etilgan tashqi modellardan bosqichma-bosqich voz kecha boshladi. Bloomberg agentligi maʼlumotlariga koʻra, texnogigant endilikda oʻzining shaxsiy ishlanmalariga tayanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Excel va Word kabi ommabop ofis dasturlarida foydalanuvchilarning bir qator soʻrovlari Microsoft kompaniyasining ichki MAI oilasiga mansub modellari yordamida qayta ishlanmoqda. Avvalroq kompaniya Microsoft 365 xizmatlaridagi aksariyat funksiyalar aynan OpenAI texnologiyalari asosida ishlashini alohida taʼkidlagan edi, biroq iqtisodiy samaradorlik masalasi strategiyaning oʻzgarishiga sabab boʻldi.

Microsoft uchinchi tomon yechimlaridan butunlay voz kechishni rejalashtirmayapti, ammo xarajatlarni kamaytirish imkoniyati mavjud boʻlgan har bir nuqtada oʻz neyrotarmoqlarini joriy etmoqda. Soʻnggi oylarda kompaniya ushbu yoʻnalishda sezilarli darajada faollashdi. Xususan, Build konferensiyasida dasturlash va matn asosida tasvir yaratishga ixtisoslashgan 7 ta yangi MAI modellari namoyish etildi.

Sunʼiy intellekt bozoridagi yangi tendensiya

Mutaxassislarning fikricha, yirik til modellariga (LLM) ishlov berish bugungi kunda texnologik kompaniyalar uchun eng qimmat operatsiyalardan biri boʻlib qolmoqda. Microsoft rasman ushbu oʻzgarishlarni izohlamagan boʻlsa-da, tahlilchilar buni bulutli SI-servislarning tannarxini tushirishga boʻlgan urinish sifatida baholamoqda.

Microsoft bu yoʻlda yolgʻiz emas. Maʼlumotlarga koʻra, quyidagi kompaniyalar ham SI xarajatlarini qayta koʻrib chiqmoqda:

  • Amazon — oʻzining ichki chiplari va modellarini rivojlantirish orqali mustaqillikka intilmoqda;
  • Meta — ochiq kodli Llama modellaridan foydalanib, litsenziya toʻlovlarini tejamoqda;
  • Uber va Accenture — operatsion xarajatlarni kamaytirish uchun muqobil yechimlarni izlamoqda.

Sunʼiy intellekt bozoridagi yuqori narxlar hatto ayrim gʻarb kompaniyalarini xavfsizlik masalalariga qaramay, arzonroq boʻlgan Xitoy modellaridan foydalanish haqida oʻylashga majbur qilmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun bu oʻzgarishlar sezilarsiz kechishi mumkin, biroq uzoq istiqbolda Microsoft xizmatlarining yanada barqaror va arzonroq boʻlishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Microsoft va OpenAI oʻrtasidagi hamkorlik saqlanib qolsa-da, texnologik mustaqillikka intilish kuchaymoqda. Bu esa sunʼiy intellekt sohasida nafaqat sifat, balki iqtisodiy tejamkorlik poygasi boshlanganidan dalolat beradi.

MicrosoftOpenAISunʼiy IntellektTexnologiyaBloomberg
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Muskdan xoli investitsiya: AQSHda milliarderga qarshi yangi fondlar ochildiElon Muskdan xoli investitsiya: AQSHda milliarderga qarshi yangi fondlar ochildiBugun, 05:23HMD kompaniyasi 90 dollarlik yangi Arc 2 smartfonini taqdim etdiHMD kompaniyasi 90 dollarlik yangi Arc 2 smartfonini taqdim etdiBugun, 05:21OpenAI va Microsoft hamkorligi yangi bosqichda: GPT 5.6 modeli Copilot asosi boʻldiOpenAI va Microsoft hamkorligi yangi bosqichda: GPT 5.6 modeli Copilot asosi boʻldiBugun, 05:20OpenAI rahbariyatida kutilmagan oʻzgarish: Fidji Simo oʻz lavozimini tark etmoqdaOpenAI rahbariyatida kutilmagan oʻzgarish: Fidji Simo oʻz lavozimini tark etmoqdaBugun, 04:52NASA Xalqaro koinot stansiyasi oʻrnini egallaydigan xususiy loyihalarni qidirmoqdaNASA Xalqaro koinot stansiyasi oʻrnini egallaydigan xususiy loyihalarni qidirmoqdaBugun, 04:23Elon Musk Anthropic bilan hamkorlikni kengaytirmoqda: Raqobat va milliardlab dollarlik shartnomaElon Musk Anthropic bilan hamkorlikni kengaytirmoqda: Raqobat va milliardlab dollarlik shartnomaBugun, 03:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi