Microsoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI modellaridan voz kechmoqda
AQSHning Microsoft korporatsiyasi sunʼiy intellekt (SI) yoʻnalishidagi ulkan xarajatlarni optimallashtirish maqsadida OpenAI va Anthropic kompaniyalari tomonidan taqdim etilgan tashqi modellardan bosqichma-bosqich voz kecha boshladi. Bloomberg agentligi maʼlumotlariga koʻra, texnogigant endilikda oʻzining shaxsiy ishlanmalariga tayanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Excel va Word kabi ommabop ofis dasturlarida foydalanuvchilarning bir qator soʻrovlari Microsoft kompaniyasining ichki MAI oilasiga mansub modellari yordamida qayta ishlanmoqda. Avvalroq kompaniya Microsoft 365 xizmatlaridagi aksariyat funksiyalar aynan OpenAI texnologiyalari asosida ishlashini alohida taʼkidlagan edi, biroq iqtisodiy samaradorlik masalasi strategiyaning oʻzgarishiga sabab boʻldi.
Microsoft uchinchi tomon yechimlaridan butunlay voz kechishni rejalashtirmayapti, ammo xarajatlarni kamaytirish imkoniyati mavjud boʻlgan har bir nuqtada oʻz neyrotarmoqlarini joriy etmoqda. Soʻnggi oylarda kompaniya ushbu yoʻnalishda sezilarli darajada faollashdi. Xususan, Build konferensiyasida dasturlash va matn asosida tasvir yaratishga ixtisoslashgan 7 ta yangi MAI modellari namoyish etildi.
Sunʼiy intellekt bozoridagi yangi tendensiyaMutaxassislarning fikricha, yirik til modellariga (LLM) ishlov berish bugungi kunda texnologik kompaniyalar uchun eng qimmat operatsiyalardan biri boʻlib qolmoqda. Microsoft rasman ushbu oʻzgarishlarni izohlamagan boʻlsa-da, tahlilchilar buni bulutli SI-servislarning tannarxini tushirishga boʻlgan urinish sifatida baholamoqda.
Microsoft bu yoʻlda yolgʻiz emas. Maʼlumotlarga koʻra, quyidagi kompaniyalar ham SI xarajatlarini qayta koʻrib chiqmoqda:
- Amazon — oʻzining ichki chiplari va modellarini rivojlantirish orqali mustaqillikka intilmoqda;
- Meta — ochiq kodli Llama modellaridan foydalanib, litsenziya toʻlovlarini tejamoqda;
- Uber va Accenture — operatsion xarajatlarni kamaytirish uchun muqobil yechimlarni izlamoqda.
Sunʼiy intellekt bozoridagi yuqori narxlar hatto ayrim gʻarb kompaniyalarini xavfsizlik masalalariga qaramay, arzonroq boʻlgan Xitoy modellaridan foydalanish haqida oʻylashga majbur qilmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun bu oʻzgarishlar sezilarsiz kechishi mumkin, biroq uzoq istiqbolda Microsoft xizmatlarining yanada barqaror va arzonroq boʻlishiga xizmat qiladi.
Xulosa qilib aytganda, Microsoft va OpenAI oʻrtasidagi hamkorlik saqlanib qolsa-da, texnologik mustaqillikka intilish kuchaymoqda. Bu esa sunʼiy intellekt sohasida nafaqat sifat, balki iqtisodiy tejamkorlik poygasi boshlanganidan dalolat beradi.
…