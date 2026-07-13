Yaponiya kompaniyalari sunʼiy intellektdan foydalangan xodimlariga qoʻshimcha haq toʻlamoqda

·22·Texno
Yaponiya kompaniyalari sunʼiy intellektdan foydalangan xodimlariga qoʻshimcha haq toʻlamoqda

Yaponiyaning yirik korporatsiyalari ish jarayoniga sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarini joriy etishni tezlashtirish maqsadida xodimlarni moddiy ragʻbatlantirishning yangi tizimini yoʻlga qoʻymoqda. Xususan, Honda Motor kompaniyasi oʻz xodimlariga sunʼiy intellekt bilan ishlash koʻnikmalari uchun maxsus ustamalar toʻlashni boshladi. Bu chora mamlakatda texnologik transformatsiyaning global surʼatlardan ortda qolayotgani bilan bogʻliq. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Honda kompaniyasi joriy etgan dasturga koʻra, xodimlar sunʼiy intellekt boʻyicha malaka darajasiga qarab har oyda 150 ming iyenagacha (taxminan 1000 AQSH dollari) miqdorida qoʻshimcha mablagʻ olishlari mumkin. Mazkur tashabbus kompaniyaning qariyb 45 ming nafar ishchisini qamrab olishi koʻzda tutilgan. Hozirgi kunda 280 nafar mutaxassis ushbu ustamalarni olishni boshlagan boʻlsa, yaqin yillarda ularning sonini 1000 nafarga yetkazish rejalashtirilgan.

Samaradorlikni oshirish va xarajatlarni kamaytirish

Honda rahbariyati ushbu qadam orqali avtomobillarni loyihalash, ishlab chiqarish va maʼmuriy jarayonlarda AI imkoniyatlaridan keng foydalanadigan ichki ekspertlar jamoasini shakllantirishni maqsad qilgan. Kompaniya oʻtgan moliya yilini 423,9 milliard iyena miqdoridagi sof zarar bilan yakunlaganidan soʻng, avtomatlashtirish va samaradorlikni oshirish masalasiga alohida eʼtibor qaratmoqda.

Faqatgina avtomobil giganti emas, balki boshqa soha vakillari ham sunʼiy intellektni xodimlar kundalik ishining ajralmas qismiga aylantirishga urinmoqda. Masalan, FamilyMart doʻkonlar tarmogʻi oʻz xodimlaridan shaxsiy ish rejalariga AI vositalaridan foydalanish bandlarini kiritishni talab qilmoqda. Bu esa xodimlarning texnologik savodxonligini oshirishga xizmat qiladi.

Aviatsiya sohasida ham oʻzgarishlar kuzatilmoqda. ANA (All Nippon Airways) aviakompaniyasi xodimlarning faoliyatini baholashda ularning sunʼiy intellekt texnologiyalarini qanchalik samarali qoʻllayotganini muhim mezon sifatida belgilab qoʻydi. Bunday yondashuv xodimlarni yangi vositalarni oʻzlashtirishga yanada koʻproq undaydi.

ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Microsoft tomonidan oʻtkazilgan tadqiqotlar Yaponiya biznesda generativ sunʼiy intellektni joriy etish darajasi boʻyicha dunyodagi boshqa rivojlangan davlatlardan sezilarli darajada ortda qolayotganini koʻrsatgan. Shu sababli, yapon kompaniyalari moddiy ragʻbatlantirish orqali ushbu boʻshliqni toʻldirishga harakat qilmoqda.

Ekspertlarning fikricha, bunday tajriba nafaqat Yaponiya, balki boshqa mintaqalar, jumladan, Oʻzbekistonning texnologik kompaniyalari uchun ham qiziqarli namuna boʻlishi mumkin. Sunʼiy intellektni oʻzlashtirgan xodimlarga yuqori maosh toʻlanishi mehnat bozorida raqobatbardoshlikni oshiradi va kompaniyalarning raqamli iqtisodiyotga moslashishini tezlashtiradi.

HondaYaponiyaSunʼiy IntellektТехнологияBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rosatom sunʼiy intellekt agentlarini yaratuvchi Kognitron platformasini taqdim etdiRosatom sunʼiy intellekt agentlarini yaratuvchi Kognitron platformasini taqdim etdiBugun, 21:26Anthropic kompaniyasi Claude uchun narxlarni mahalliylashtirishni boshladiAnthropic kompaniyasi Claude uchun narxlarni mahalliylashtirishni boshladiBugun, 20:57TV Time ilovasi yopilmoqda: Uning asoschisi yangi Bingers platformasini eʼlon qildiTV Time ilovasi yopilmoqda: Uning asoschisi yangi Bingers platformasini eʼlon qildiBugun, 20:52RJD magistral kvant tarmogʻi rasmiy sertifikatga ega boʻldi: Xavfsizlikning yangi darajasiRJD magistral kvant tarmogʻi rasmiy sertifikatga ega boʻldi: Xavfsizlikning yangi darajasiBugun, 20:25LAPD shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi sabab Flock Safety kuzatuv tizimidan voz kechdiLAPD shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi sabab Flock Safety kuzatuv tizimidan voz kechdiBugun, 19:56Xitoy Oyning janubiy qutbidan suv qidiradi: Changʻe-7 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiXitoy Oyning janubiy qutbidan suv qidiradi: Changʻe-7 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiBugun, 19:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi