Yaponiya kompaniyalari sunʼiy intellektdan foydalangan xodimlariga qoʻshimcha haq toʻlamoqda
Yaponiyaning yirik korporatsiyalari ish jarayoniga sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarini joriy etishni tezlashtirish maqsadida xodimlarni moddiy ragʻbatlantirishning yangi tizimini yoʻlga qoʻymoqda. Xususan, Honda Motor kompaniyasi oʻz xodimlariga sunʼiy intellekt bilan ishlash koʻnikmalari uchun maxsus ustamalar toʻlashni boshladi. Bu chora mamlakatda texnologik transformatsiyaning global surʼatlardan ortda qolayotgani bilan bogʻliq. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Honda kompaniyasi joriy etgan dasturga koʻra, xodimlar sunʼiy intellekt boʻyicha malaka darajasiga qarab har oyda 150 ming iyenagacha (taxminan 1000 AQSH dollari) miqdorida qoʻshimcha mablagʻ olishlari mumkin. Mazkur tashabbus kompaniyaning qariyb 45 ming nafar ishchisini qamrab olishi koʻzda tutilgan. Hozirgi kunda 280 nafar mutaxassis ushbu ustamalarni olishni boshlagan boʻlsa, yaqin yillarda ularning sonini 1000 nafarga yetkazish rejalashtirilgan.
Samaradorlikni oshirish va xarajatlarni kamaytirishHonda rahbariyati ushbu qadam orqali avtomobillarni loyihalash, ishlab chiqarish va maʼmuriy jarayonlarda AI imkoniyatlaridan keng foydalanadigan ichki ekspertlar jamoasini shakllantirishni maqsad qilgan. Kompaniya oʻtgan moliya yilini 423,9 milliard iyena miqdoridagi sof zarar bilan yakunlaganidan soʻng, avtomatlashtirish va samaradorlikni oshirish masalasiga alohida eʼtibor qaratmoqda.
Faqatgina avtomobil giganti emas, balki boshqa soha vakillari ham sunʼiy intellektni xodimlar kundalik ishining ajralmas qismiga aylantirishga urinmoqda. Masalan, FamilyMart doʻkonlar tarmogʻi oʻz xodimlaridan shaxsiy ish rejalariga AI vositalaridan foydalanish bandlarini kiritishni talab qilmoqda. Bu esa xodimlarning texnologik savodxonligini oshirishga xizmat qiladi.
Aviatsiya sohasida ham oʻzgarishlar kuzatilmoqda. ANA (All Nippon Airways) aviakompaniyasi xodimlarning faoliyatini baholashda ularning sunʼiy intellekt texnologiyalarini qanchalik samarali qoʻllayotganini muhim mezon sifatida belgilab qoʻydi. Bunday yondashuv xodimlarni yangi vositalarni oʻzlashtirishga yanada koʻproq undaydi.
ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Microsoft tomonidan oʻtkazilgan tadqiqotlar Yaponiya biznesda generativ sunʼiy intellektni joriy etish darajasi boʻyicha dunyodagi boshqa rivojlangan davlatlardan sezilarli darajada ortda qolayotganini koʻrsatgan. Shu sababli, yapon kompaniyalari moddiy ragʻbatlantirish orqali ushbu boʻshliqni toʻldirishga harakat qilmoqda.
Ekspertlarning fikricha, bunday tajriba nafaqat Yaponiya, balki boshqa mintaqalar, jumladan, Oʻzbekistonning texnologik kompaniyalari uchun ham qiziqarli namuna boʻlishi mumkin. Sunʼiy intellektni oʻzlashtirgan xodimlarga yuqori maosh toʻlanishi mehnat bozorida raqobatbardoshlikni oshiradi va kompaniyalarning raqamli iqtisodiyotga moslashishini tezlashtiradi.
…