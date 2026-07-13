Superliga transferlarida kutilmagan yengillik: Cheklovlar ikki barobarga oshdi

·0·Sport
Superliga transferlarida kutilmagan yengillik: Cheklovlar ikki barobarga oshdi

O‘zbekiston Professional futbol ligasi og‘ir moliyaviy vaziyatga tushib qolgan Superliga klublarini qo‘llab-quvvatlash va yuzaga kelgan muammolarning salbiy oqibatlarini yumshatish maqsadida transfer reglamentiga kutilmagan o‘zgartirish kiritdi. Yozgi transfer oynasi uchun amalda bo‘lgan cheklovlar vaqtinchalik qisman yengillashtirildi.

Zamin.uz o‘zbek futbolidagi ushbu muhim burilishning sabablari va tafsilotlarini taqdim etadi.

Nega klublarda moliyaviy muammo yuzaga keldi?

Bugungi kunda Superliga futbol klublari Prezidentning 2026 yil 24 martdagi “Sport sohasini moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish va sohaga tadbirkorlik subyektlarini jalb qilishni kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 107-sonli qarori asosida moliyalashtirilmoqda.

Ayni vaqtda mahalliy va xorijlik futbolchilar hamda xodimlarning ish haqlarini mutanosib ravishda to‘lashni ko‘zda tutuvchi yangi normativ-huquqiy hujjatlar loyihasi ishlab chiqilmoqda. Biroq, ushbu hujjatlar hali to‘liq tasdiqlanguniga qadar klublarda maoshlar va boshqa to‘lovlarni to‘lab berishda qiyinchiliklar boshlangan.

Vaziyatni quyidagi omillar yanada murakkablashtirdi:

  • Smetasiz shartnomalar: Joriy yilning 20 fevralida qishki transfer oynasi yopilgan paytda ko‘plab klublarning yillik xarajatlar smetasi hali to‘liq tasdiqlanmagan edi. Buning oqibatida ayrim klublar yuqori haq oluvchi futbolchilar bilan shoshilinch shartnomalar imzolab yuborishgan.

  • Majburiy qisqartirishlar: Endilikda klublar o‘z xarajatlarini optimallashtirish (qisqartirish) maqsadida mavsum qaydnomasiga kiritilgan o‘sha qimmatbaho futbolchilar bilan tuzilgan shartnomalarni muddatidan avval bekor qilmoqda. Bu esa jamoalarning yozgi transfer siyosati va rejalarini tubdan o‘zgartirib yubordi.

Yangi transfer cheklovlari: Qanday o‘zgarish yuz berdi?

Reglamentning 11.4-bandiga ko‘ra, klublar yozgi transfer oynasida juda kam sonli o‘yinchi ro‘yxatdan o‘tkazishi mumkin edi. Liga iyun oyida ushbu qoidani vaqtinchalik yumshatish masalasini kun tartibiga qo‘ydi va cheklovlarni ikki barobarga oshirishga qaror qildi.

Ko‘rsatkich

Eski cheklov (Reglament bo‘yicha)

Yangi vaqtinchalik cheklov (2026 yilning 2-yarmi uchun)

Yangi futbolchilar soni

5 nafar

10 nafar

Yangi darvozabonlar soni

1 nafar

2 nafar

Klublar qanday ovoz berdi?

Liga ushbu vaqtinchalik yengillikni joriy etishdan avval Superliga klublari o‘rtasida so‘rovnoma o‘tkazdi. Ovoz berish natijalari quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • 12 ta klub ushbu yangilikni yoqlab ovoz berdi va taklifni qo‘llab-quvvatladi.

  • "Bunyodkor", OKMK va "Lokomotiv" klublari esa bu masalani yoqlamadi (qarshi chiqdi).

  • "Andijon" klubi berilgan so‘rovni umuman javobsiz qoldirdi.

Ko‘pchilik ovoz bergani bois, Liga reglamentning yozgi transfer oynasiga oid qismini 10 nafar futbolchi va 2 nafar darvozabon ko‘rinishida mavsum qaydnomasiga qo‘shishga rasman ruxsat berdi.

Xulosa o‘rnida: Ushbu qaror moliyaviy inqiroz yoqasida turgan va tarkibini majburan qayta ko‘rib chiqayotgan klublar uchun haqiqiy imkoniyat bo‘ldi. Endi jamoalar qimmat futbolchilardan voz kechib, ularning o‘rniga ko‘proq miqdorda arzonroq va budjetga mos o‘yinchilarni tarkibga qo‘shib olishlari mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026dan keyingi mudhish fojia: 25 yoshli yulduz kutilmaganda vafot etdiJCH-2026dan keyingi mudhish fojia: 25 yoshli yulduz kutilmaganda vafot etdiBugun, 19:51«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqdaBugun, 19:46Slaven Bilich Xorvatiyaga qaytdi: Dalichdan keyin yangi davr...Slaven Bilich Xorvatiyaga qaytdi: Dalichdan keyin yangi davr...Bugun, 19:40Lionel Messi endi avvalgidek xavfli emasmi: Angliya Argentina taxtini tortib olmoqchiLionel Messi endi avvalgidek xavfli emasmi: Angliya Argentina taxtini tortib olmoqchiBugun, 19:17Samuél Etoʻo: Kylian Mbappe Fransiyada yetarlicha qadrlanmayaptiSamuél Etoʻo: Kylian Mbappe Fransiyada yetarlicha qadrlanmayaptiBugun, 19:16Manchester Yunayted 50 million funtga Andrey Santos transferini eʼlon qildiManchester Yunayted 50 million funtga Andrey Santos transferini eʼlon qildiBugun, 18:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi