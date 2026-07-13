Superliga transferlarida kutilmagan yengillik: Cheklovlar ikki barobarga oshdi
O‘zbekiston Professional futbol ligasi og‘ir moliyaviy vaziyatga tushib qolgan Superliga klublarini qo‘llab-quvvatlash va yuzaga kelgan muammolarning salbiy oqibatlarini yumshatish maqsadida transfer reglamentiga kutilmagan o‘zgartirish kiritdi. Yozgi transfer oynasi uchun amalda bo‘lgan cheklovlar vaqtinchalik qisman yengillashtirildi.
Zamin.uz o‘zbek futbolidagi ushbu muhim burilishning sabablari va tafsilotlarini taqdim etadi.
Nega klublarda moliyaviy muammo yuzaga keldi?
Bugungi kunda Superliga futbol klublari Prezidentning 2026 yil 24 martdagi “Sport sohasini moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish va sohaga tadbirkorlik subyektlarini jalb qilishni kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 107-sonli qarori asosida moliyalashtirilmoqda.
Ayni vaqtda mahalliy va xorijlik futbolchilar hamda xodimlarning ish haqlarini mutanosib ravishda to‘lashni ko‘zda tutuvchi yangi normativ-huquqiy hujjatlar loyihasi ishlab chiqilmoqda. Biroq, ushbu hujjatlar hali to‘liq tasdiqlanguniga qadar klublarda maoshlar va boshqa to‘lovlarni to‘lab berishda qiyinchiliklar boshlangan.
Vaziyatni quyidagi omillar yanada murakkablashtirdi:
Smetasiz shartnomalar: Joriy yilning 20 fevralida qishki transfer oynasi yopilgan paytda ko‘plab klublarning yillik xarajatlar smetasi hali to‘liq tasdiqlanmagan edi. Buning oqibatida ayrim klublar yuqori haq oluvchi futbolchilar bilan shoshilinch shartnomalar imzolab yuborishgan.
Majburiy qisqartirishlar: Endilikda klublar o‘z xarajatlarini optimallashtirish (qisqartirish) maqsadida mavsum qaydnomasiga kiritilgan o‘sha qimmatbaho futbolchilar bilan tuzilgan shartnomalarni muddatidan avval bekor qilmoqda. Bu esa jamoalarning yozgi transfer siyosati va rejalarini tubdan o‘zgartirib yubordi.
Yangi transfer cheklovlari: Qanday o‘zgarish yuz berdi?
Reglamentning 11.4-bandiga ko‘ra, klublar yozgi transfer oynasida juda kam sonli o‘yinchi ro‘yxatdan o‘tkazishi mumkin edi. Liga iyun oyida ushbu qoidani vaqtinchalik yumshatish masalasini kun tartibiga qo‘ydi va cheklovlarni ikki barobarga oshirishga qaror qildi.
Ko‘rsatkich
Eski cheklov (Reglament bo‘yicha)
Yangi vaqtinchalik cheklov (2026 yilning 2-yarmi uchun)
Yangi futbolchilar soni
5 nafar
10 nafar
Yangi darvozabonlar soni
1 nafar
2 nafar
Klublar qanday ovoz berdi?
Liga ushbu vaqtinchalik yengillikni joriy etishdan avval Superliga klublari o‘rtasida so‘rovnoma o‘tkazdi. Ovoz berish natijalari quyidagicha ko‘rinish oldi:
12 ta klub ushbu yangilikni yoqlab ovoz berdi va taklifni qo‘llab-quvvatladi.
"Bunyodkor", OKMK va "Lokomotiv" klublari esa bu masalani yoqlamadi (qarshi chiqdi).
"Andijon" klubi berilgan so‘rovni umuman javobsiz qoldirdi.
Ko‘pchilik ovoz bergani bois, Liga reglamentning yozgi transfer oynasiga oid qismini 10 nafar futbolchi va 2 nafar darvozabon ko‘rinishida mavsum qaydnomasiga qo‘shishga rasman ruxsat berdi.
Xulosa o‘rnida: Ushbu qaror moliyaviy inqiroz yoqasida turgan va tarkibini majburan qayta ko‘rib chiqayotgan klublar uchun haqiqiy imkoniyat bo‘ldi. Endi jamoalar qimmat futbolchilardan voz kechib, ularning o‘rniga ko‘proq miqdorda arzonroq va budjetga mos o‘yinchilarni tarkibga qo‘shib olishlari mumkin.
…