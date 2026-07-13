LAPD shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi sabab Flock Safety kuzatuv tizimidan voz kechdi

·0·Texno
LAPD shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi sabab Flock Safety kuzatuv tizimidan voz kechdi

AQSHning eng yirik huquq-tartibot idoralaridan biri boʻlgan Los-Anjeles politsiya departamenti (LAPD) avtomobil raqamlarini kuzatishga ixtisoslashgan Flock Safety kompaniyasi bilan hamkorlikni toʻxtatishga qaror qildi. Uch yillik shartnoma muddati yakunlanishi munosabati bilan politsiya rahbariyati fuqarolik erkinliklari va shaxsiy daxlsizlik borasidagi jiddiy xavotirlar tufayli ushbu texnologiyadan voz kechishini maʼlum qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ABC7 va The Los Angeles Times nashrlari xabariga koʻra, LAPD axborot texnologiyalari boʻyicha direktori Dean Gialamas ushbu qarorni maʼlumotlar xavfsizligi bilan izohlagan. Uning soʻzlariga koʻra, kameralar orqali toʻplanayotgan ulkan hajmdagi maʼlumotlar va ularning qanday saqlanishi borasida hal etilmagan masalalar mavjud. Bu qaror AQSHdagi uchinchi yirik politsiya boshqarmasi uchun strategik ahamiyatga ega, chunki Flock Safety butun mamlakat boʻylab 80 mingdan ortiq kameralar tarmogʻiga ega.

Maxfiylik va xavfsizlik muammolari

Flock Safety kameralari nafaqat avtomobil raqamlarini, balki transport vositasining rusumi, rangi va boshqa oʻziga xos belgilarini ham taniy oladi. Biroq, soʻnggi vaqtlarda ushbu tizimning ishlashida jiddiy xatoliklar kuzatilgan. Masalan, The Drive nashri jurnalisti tizimning xatosi tufayli oʻzi boshqarayotgan sinov avtomobili oʻgʻirlangan deb belgilangani va natijada bir necha kun davomida politsiya tomonidan taʼqib qilinganini maʼlum qilgan.

Bundan tashqari, kiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassislar tizimning zaif nuqtalarini aniqlashgan. TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, koʻplab politsiya xodimlarining akkauntlari koʻp bosqichli autentifikatsiya (MFA) bilan himoyalanmagan, bu esa xakerlar va josuslar uchun qulay imkoniyat yaratadi. Hatto 404 Media nashri jurnalistlari ochiq qolgan maʼlumotlar bazasi orqali oʻzlarini jonli efirda kuzatishga muvaffaq boʻlishgan.

Boshqa shaharlardagi vaziyat

Los-Anjeles bu borada birinchi emas. Avvalroq Kaliforniyaning Mauntin-Vyu va Meyn shtatidagi Saut-Portlend shaharlari ham Flock Safety bilan shartnomalarni bekor qilgan edi. Bunga quyidagi omillar sabab boʻlgan:

  • Shaxsiy daxlsizlik huquqining buzilishi;
  • Federal immigratsiya xizmatlarining ushbu maʼlumotlardan mahalliy qonunlarga zid ravishda foydalanishi;
  • Tizimdagi texnik xatoliklar tufayli aybsiz haydovchilarning qurol bilan ushlanishi;
  • Maʼlumotlarni uchinchi tomonlarga uzatish boʻyicha shaffoflikning yoʻqligi.
Flock Safety vakili Holly Beilin kompaniya ushbu qarordan hayratda ekanini va yuzaga kelgan tushunmovchiliklarni bartaraf etishga tayyorligini bildirdi. Biroq, LAPD rahbariyati maʼlumotlarni saqlash va ulardan foydalanish boʻyicha yangi, qatʼiy shartlar ishlab chiqilmaguncha hamkorlikni tiklamasligini taʼkidlamoqda. Ushbu holat zamonaviy kuzatuv texnologiyalari va inson huquqlari oʻrtasidagi muvozanatni saqlash qanchalik qiyin ekanligini yana bir bor koʻrsatdi.

LAPDФлокк СафетйХавфсизликТехнологияAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy Oyning janubiy qutbidan suv qidiradi: Changʻe-7 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiXitoy Oyning janubiy qutbidan suv qidiradi: Changʻe-7 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiBugun, 19:52HMD ixcham smartfonlar ishqibozlari uchun Fame modelini taqdim etadiHMD ixcham smartfonlar ishqibozlari uchun Fame modelini taqdim etadiBugun, 19:25SpaceX yana parvozga tayyor: Starship koinotga uchinchi avlod yoʻldoshlarini olib chiqadiSpaceX yana parvozga tayyor: Starship koinotga uchinchi avlod yoʻldoshlarini olib chiqadiBugun, 19:24Waze navigatsiya ilovasiga Gemini sunʼiy intellekti va yangi funksiyalar qoʻshildiWaze navigatsiya ilovasiga Gemini sunʼiy intellekti va yangi funksiyalar qoʻshildiBugun, 19:21Nubia dunyodagi ilk gibrid sovutish tizimiga ega Neo 5 GT smartfonini taqdim etdiNubia dunyodagi ilk gibrid sovutish tizimiga ega Neo 5 GT smartfonini taqdim etdiBugun, 18:52Haydovchilar diqqatiga: Soxta yoqilgʻi xaritalari orqali akkauntlar oʻgʻirlanmoqdaHaydovchilar diqqatiga: Soxta yoqilgʻi xaritalari orqali akkauntlar oʻgʻirlanmoqdaBugun, 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi