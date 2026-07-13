LAPD shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi sabab Flock Safety kuzatuv tizimidan voz kechdi
AQSHning eng yirik huquq-tartibot idoralaridan biri boʻlgan Los-Anjeles politsiya departamenti (LAPD) avtomobil raqamlarini kuzatishga ixtisoslashgan Flock Safety kompaniyasi bilan hamkorlikni toʻxtatishga qaror qildi. Uch yillik shartnoma muddati yakunlanishi munosabati bilan politsiya rahbariyati fuqarolik erkinliklari va shaxsiy daxlsizlik borasidagi jiddiy xavotirlar tufayli ushbu texnologiyadan voz kechishini maʼlum qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ABC7 va The Los Angeles Times nashrlari xabariga koʻra, LAPD axborot texnologiyalari boʻyicha direktori Dean Gialamas ushbu qarorni maʼlumotlar xavfsizligi bilan izohlagan. Uning soʻzlariga koʻra, kameralar orqali toʻplanayotgan ulkan hajmdagi maʼlumotlar va ularning qanday saqlanishi borasida hal etilmagan masalalar mavjud. Bu qaror AQSHdagi uchinchi yirik politsiya boshqarmasi uchun strategik ahamiyatga ega, chunki Flock Safety butun mamlakat boʻylab 80 mingdan ortiq kameralar tarmogʻiga ega.
Maxfiylik va xavfsizlik muammolariFlock Safety kameralari nafaqat avtomobil raqamlarini, balki transport vositasining rusumi, rangi va boshqa oʻziga xos belgilarini ham taniy oladi. Biroq, soʻnggi vaqtlarda ushbu tizimning ishlashida jiddiy xatoliklar kuzatilgan. Masalan, The Drive nashri jurnalisti tizimning xatosi tufayli oʻzi boshqarayotgan sinov avtomobili oʻgʻirlangan deb belgilangani va natijada bir necha kun davomida politsiya tomonidan taʼqib qilinganini maʼlum qilgan.
Bundan tashqari, kiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassislar tizimning zaif nuqtalarini aniqlashgan. TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, koʻplab politsiya xodimlarining akkauntlari koʻp bosqichli autentifikatsiya (MFA) bilan himoyalanmagan, bu esa xakerlar va josuslar uchun qulay imkoniyat yaratadi. Hatto 404 Media nashri jurnalistlari ochiq qolgan maʼlumotlar bazasi orqali oʻzlarini jonli efirda kuzatishga muvaffaq boʻlishgan.
Boshqa shaharlardagi vaziyatLos-Anjeles bu borada birinchi emas. Avvalroq Kaliforniyaning Mauntin-Vyu va Meyn shtatidagi Saut-Portlend shaharlari ham Flock Safety bilan shartnomalarni bekor qilgan edi. Bunga quyidagi omillar sabab boʻlgan:
- Shaxsiy daxlsizlik huquqining buzilishi;
- Federal immigratsiya xizmatlarining ushbu maʼlumotlardan mahalliy qonunlarga zid ravishda foydalanishi;
- Tizimdagi texnik xatoliklar tufayli aybsiz haydovchilarning qurol bilan ushlanishi;
- Maʼlumotlarni uchinchi tomonlarga uzatish boʻyicha shaffoflikning yoʻqligi.
…