TV Time ilovasi yopilmoqda: Uning asoschisi yangi Bingers platformasini eʼlon qildi
Dunyo boʻylab millionlab kino va serial ixlosmandlarining sevimli platformasiga aylangan TV Time ilovasi oʻz faoliyatini toʻxtatmoqda. Ushbu yangilik foydalanuvchilar orasida katta norozilikka sabab boʻldi, hatto 25 mingdan ortiq kishi ilovani saqlab qolish uchun petitsiya imzoladi. Biroq, loyihaning asl asoschisi Antonio Pinto vaziyatni oʻnglashga qaror qildi va Bingers deb nomlangan yangi muqobil platformani ishga tushirishini maʼlum qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri xabar berishicha, Antonio Pinto 2016-yilda oʻzining TVShow Time (keyinchalik TV Time) loyihasini Whip Media kompaniyasiga sotgan edi. Hozirda ushbu kompaniya oʻz eʼtiborini sunʼiy intellekt texnologiyalariga qaratishga qaror qilgani sababli, xarajatlari yuqori boʻlgan servisni yopishga qaror qildi. Pinto oʻzi asos solgan hamjamiyatning tarqalib ketishiga yoʻl qoʻymaslik uchun yangi uy — Bingers ilovasi ustida ish boshladi.
Eski muammolarga yangicha yechimBingers shunchaki TV Time kloni boʻlmaydi. Pinto oʻzining blogida yozishicha, u yillar davomida foydalanuvchilarni qiynab kelgan texnik kamchiliklarni bartaraf etishni maqsad qilgan. Xususan, TV Time ilovasining sekin ishlashi va server yuklamalarining yuqoriligi asosiy muammolardan biri edi. Appfigures maʼlumotlariga koʻra, ilova 26,4 million marta yuklab olingan boʻlib, bunday katta masshtabni ushlab turish juda qimmatga tushgan.
Maʼlum boʻlishicha, TV Time platformasining pullik obunalari server xarajatlarining atigi 10 foizini qoplagan. Bingers esa boshidanoq samaraliroq arxitektura asosida qurilmoqda. Bu nafaqat server xarajatlarini kamaytiradi, balki millionlab foydalanuvchilar bir vaqtning oʻzida seriallarni tomosha qilingan deb belgilaganda ham ilovaning tezkor ishlashini taʼminlaydi.
Foydalanuvchilar maʼlumotlari saqlab qolinadiEng muhim yangiliklardan biri shundaki, TV Time foydalanuvchilari oʻzlarining yillar davomida toʻplagan maʼlumotlarini yoʻqotmaydilar. Bingers tizimi eski ilovadagi arxivlarni, jumladan tomosha qilingan epizodlar roʻyxati va hamjamiyatdagi izohlarni import qilish imkoniyatini beradi. Bu esa oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham qulaylik yaratadi, chunki koʻpchilik oʻzining koʻrgan seriallari statistikasini yuritishga odatlangan.
Ilova nafaqat statistika yuritish, balki ijtimoiy tarmoq funksiyasini ham bajaradi. Pinto hamjamiyatdagi muhokamalar u uchun "ikkinchi oila" ekanligini taʼkidlab, har bir epizoddan keyingi jonli muloqot muhitini yangi platformada qayta tiklashga vaʼda bermoqda. Hozirda Bingers veb-saytida kutish roʻyxati ochilgan boʻlib, foydalanuvchilar yangiliklardan xabardor boʻlish uchun roʻyxatdan oʻtishlari mumkin.
Rejaga koʻra, Bingers ilovasi 2026-yilning iyul oyi oxiriga qadar App Store va Google Play doʻkonlarida paydo boʻladi. TV Time esa joriy yilning 15-iyulidan boshlab rasmiy doʻkonlardan olib tashlanadi. Shu sababli, foydalanuvchilarga oʻz maʼlumotlarini GDPR vositalari orqali eksport qilib olish tavsiya etilmoqda. Bu kabi oʻzgarishlar raqamli servislar bozorida barqaror biznes modelining naqadar muhimligini yana bir bor koʻrsatib berdi.
…