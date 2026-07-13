TV Time ilovasi yopilmoqda: Uning asoschisi yangi Bingers platformasini eʼlon qildi

·24·Texno
TV Time ilovasi yopilmoqda: Uning asoschisi yangi Bingers platformasini eʼlon qildi

Dunyo boʻylab millionlab kino va serial ixlosmandlarining sevimli platformasiga aylangan TV Time ilovasi oʻz faoliyatini toʻxtatmoqda. Ushbu yangilik foydalanuvchilar orasida katta norozilikka sabab boʻldi, hatto 25 mingdan ortiq kishi ilovani saqlab qolish uchun petitsiya imzoladi. Biroq, loyihaning asl asoschisi Antonio Pinto vaziyatni oʻnglashga qaror qildi va Bingers deb nomlangan yangi muqobil platformani ishga tushirishini maʼlum qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri xabar berishicha, Antonio Pinto 2016-yilda oʻzining TVShow Time (keyinchalik TV Time) loyihasini Whip Media kompaniyasiga sotgan edi. Hozirda ushbu kompaniya oʻz eʼtiborini sunʼiy intellekt texnologiyalariga qaratishga qaror qilgani sababli, xarajatlari yuqori boʻlgan servisni yopishga qaror qildi. Pinto oʻzi asos solgan hamjamiyatning tarqalib ketishiga yoʻl qoʻymaslik uchun yangi uy — Bingers ilovasi ustida ish boshladi.

Eski muammolarga yangicha yechim

Bingers shunchaki TV Time kloni boʻlmaydi. Pinto oʻzining blogida yozishicha, u yillar davomida foydalanuvchilarni qiynab kelgan texnik kamchiliklarni bartaraf etishni maqsad qilgan. Xususan, TV Time ilovasining sekin ishlashi va server yuklamalarining yuqoriligi asosiy muammolardan biri edi. Appfigures maʼlumotlariga koʻra, ilova 26,4 million marta yuklab olingan boʻlib, bunday katta masshtabni ushlab turish juda qimmatga tushgan.

Maʼlum boʻlishicha, TV Time platformasining pullik obunalari server xarajatlarining atigi 10 foizini qoplagan. Bingers esa boshidanoq samaraliroq arxitektura asosida qurilmoqda. Bu nafaqat server xarajatlarini kamaytiradi, balki millionlab foydalanuvchilar bir vaqtning oʻzida seriallarni tomosha qilingan deb belgilaganda ham ilovaning tezkor ishlashini taʼminlaydi.

Foydalanuvchilar maʼlumotlari saqlab qolinadi

Eng muhim yangiliklardan biri shundaki, TV Time foydalanuvchilari oʻzlarining yillar davomida toʻplagan maʼlumotlarini yoʻqotmaydilar. Bingers tizimi eski ilovadagi arxivlarni, jumladan tomosha qilingan epizodlar roʻyxati va hamjamiyatdagi izohlarni import qilish imkoniyatini beradi. Bu esa oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham qulaylik yaratadi, chunki koʻpchilik oʻzining koʻrgan seriallari statistikasini yuritishga odatlangan.

Ilova nafaqat statistika yuritish, balki ijtimoiy tarmoq funksiyasini ham bajaradi. Pinto hamjamiyatdagi muhokamalar u uchun "ikkinchi oila" ekanligini taʼkidlab, har bir epizoddan keyingi jonli muloqot muhitini yangi platformada qayta tiklashga vaʼda bermoqda. Hozirda Bingers veb-saytida kutish roʻyxati ochilgan boʻlib, foydalanuvchilar yangiliklardan xabardor boʻlish uchun roʻyxatdan oʻtishlari mumkin.

Rejaga koʻra, Bingers ilovasi 2026-yilning iyul oyi oxiriga qadar App Store va Google Play doʻkonlarida paydo boʻladi. TV Time esa joriy yilning 15-iyulidan boshlab rasmiy doʻkonlardan olib tashlanadi. Shu sababli, foydalanuvchilarga oʻz maʼlumotlarini GDPR vositalari orqali eksport qilib olish tavsiya etilmoqda. Bu kabi oʻzgarishlar raqamli servislar bozorida barqaror biznes modelining naqadar muhimligini yana bir bor koʻrsatib berdi.

ТехнологияTV TimeBingersMobil IlovaAntonio Pinto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rosatom sunʼiy intellekt agentlarini yaratuvchi Kognitron platformasini taqdim etdiRosatom sunʼiy intellekt agentlarini yaratuvchi Kognitron platformasini taqdim etdiBugun, 21:26Anthropic kompaniyasi Claude uchun narxlarni mahalliylashtirishni boshladiAnthropic kompaniyasi Claude uchun narxlarni mahalliylashtirishni boshladiBugun, 20:57Yaponiya kompaniyalari sunʼiy intellektdan foydalangan xodimlariga qoʻshimcha haq toʻlamoqdaYaponiya kompaniyalari sunʼiy intellektdan foydalangan xodimlariga qoʻshimcha haq toʻlamoqdaBugun, 20:50RJD magistral kvant tarmogʻi rasmiy sertifikatga ega boʻldi: Xavfsizlikning yangi darajasiRJD magistral kvant tarmogʻi rasmiy sertifikatga ega boʻldi: Xavfsizlikning yangi darajasiBugun, 20:25LAPD shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi sabab Flock Safety kuzatuv tizimidan voz kechdiLAPD shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi sabab Flock Safety kuzatuv tizimidan voz kechdiBugun, 19:56Xitoy Oyning janubiy qutbidan suv qidiradi: Changʻe-7 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiXitoy Oyning janubiy qutbidan suv qidiradi: Changʻe-7 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiBugun, 19:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi