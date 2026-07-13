RJD magistral kvant tarmogʻi rasmiy sertifikatga ega boʻldi: Xavfsizlikning yangi darajasi

·30·Texno
RJD magistral kvant tarmogʻi rasmiy sertifikatga ega boʻldi: Xavfsizlikning yangi darajasi

Rossiya temir yoʻllari (RJD) kompaniyasi tomonidan yaratilgan magistral kvant tarmogʻi Federal texnik va eksport nazorati xizmati (FSTEK) tomonidan rasmiy attestatsiyadan oʻtkazildi. Ushbu hujjat tarmoqning II darajali himoyalangan axborot tizimlariga qoʻyiladigan barcha talablarga javob berishini va axborot xavfsizligining eng yuqori standartlariga muvofiqligini tasdiqlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kvant kommunikatsiyalari texnologiyasi maʼlumotlarni uzatishda kvant fizikasi qonunlaridan foydalangan holda, xabarlarni buzib kirish yoki yashirincha oʻqish imkoniyatini deyarli nolga tushiradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, olingan sertifikat endilikda kompaniyaga oʻz kvant tarmogʻi xizmatlarini tashqi tashkilotlarga ham taqdim etish huquqini beradi. Bu ayniqsa muhim axborot infratuzilmasi obʼektlarini himoya qilishga boʻlgan talab ortib borayotgan davrda juda dolzarbdir.

Sanoat va moliya sohasidagi istiqbollar

Mutaxassislarning fikricha, kvant aloqa tizimlari birinchi navbatda moliya sektori, yoqilgʻi-energetika majmuasi, sanoat, sogʻliqni saqlash va transport sohalarida yuqori talabga ega boʻladi. Hozirgi kunda Rossiya Markaziy banki, Federal gʻaznachilik va bir qator yirik tijorat banklari ishtirokida ushbu texnologiyani amaliyotga tatbiq etish boʻyicha pilot loyihalar amalga oshirilmoqda.

Rossiya Raqamli rivojlanish vazirligi vakili Aleksandr Shoytovning taʼkidlashicha, kvant kommunikatsiyalari texnologiyasi bugungi kunda rivojlanishning yuqori bosqichiga chiqdi. Mazkur tarmoqni 2030-yilgacha yanada kengaytirish rejalashtirilgan boʻlib, bu jarayon "Maʼlumotlar iqtisodiyoti" milliy loyihasi doirasidagi yoʻl xaritasiga kiritilgan.

Oʻzbekiston sharoitida ham kiberxavfsizlik va maʼlumotlar daxlsizligi masalasi kun tartibidagi asosiy mavzulardan biri boʻlib qolmoqda. RJD kabi yirik transport operatorlarining kvant texnologiyalariga oʻtishi mintaqadagi logistika va raqamli xavfsizlik standartlariga oʻz taʼsirini oʻtkazishi mumkin, chunki temir yoʻl aloqalari xalqaro tranzit koridorlarining muhim boʻgʻini hisoblanadi.

RJD rahbariyati attestatning olinishi nafaqat ichki ehtiyojlarni qondirish, balki kvant kommunikatsiyalari bozorini rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar ochishini taʼkidlamoqda. Kvant kalitlarini taqsimlash texnologiyasi asosida ishlaydigan ushbu tarmoq kelajakda anʼanaviy kriptografik usullardan butunlay voz kechishga zamin yaratishi kutilmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, kvant texnologiyalarining tijorat bosqichiga chiqishi davlat va xususiy sektor oʻrtasidagi maxfiy maʼlumotlar almashinuvini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqadi. Bu esa kiberhujumlar xavfi yuqori boʻlgan hozirgi sharoitda strategik ahamiyatga ega qadamdir.

ТехнологияKvant AloqasiКиберхавфсизликRJDРақамли Иқтисодиёт
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rosatom sunʼiy intellekt agentlarini yaratuvchi Kognitron platformasini taqdim etdiRosatom sunʼiy intellekt agentlarini yaratuvchi Kognitron platformasini taqdim etdiBugun, 21:26Anthropic kompaniyasi Claude uchun narxlarni mahalliylashtirishni boshladiAnthropic kompaniyasi Claude uchun narxlarni mahalliylashtirishni boshladiBugun, 20:57TV Time ilovasi yopilmoqda: Uning asoschisi yangi Bingers platformasini eʼlon qildiTV Time ilovasi yopilmoqda: Uning asoschisi yangi Bingers platformasini eʼlon qildiBugun, 20:52Yaponiya kompaniyalari sunʼiy intellektdan foydalangan xodimlariga qoʻshimcha haq toʻlamoqdaYaponiya kompaniyalari sunʼiy intellektdan foydalangan xodimlariga qoʻshimcha haq toʻlamoqdaBugun, 20:50LAPD shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi sabab Flock Safety kuzatuv tizimidan voz kechdiLAPD shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi sabab Flock Safety kuzatuv tizimidan voz kechdiBugun, 19:56Xitoy Oyning janubiy qutbidan suv qidiradi: Changʻe-7 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiXitoy Oyning janubiy qutbidan suv qidiradi: Changʻe-7 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiBugun, 19:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi