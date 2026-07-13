RJD magistral kvant tarmogʻi rasmiy sertifikatga ega boʻldi: Xavfsizlikning yangi darajasi
Rossiya temir yoʻllari (RJD) kompaniyasi tomonidan yaratilgan magistral kvant tarmogʻi Federal texnik va eksport nazorati xizmati (FSTEK) tomonidan rasmiy attestatsiyadan oʻtkazildi. Ushbu hujjat tarmoqning II darajali himoyalangan axborot tizimlariga qoʻyiladigan barcha talablarga javob berishini va axborot xavfsizligining eng yuqori standartlariga muvofiqligini tasdiqlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kvant kommunikatsiyalari texnologiyasi maʼlumotlarni uzatishda kvant fizikasi qonunlaridan foydalangan holda, xabarlarni buzib kirish yoki yashirincha oʻqish imkoniyatini deyarli nolga tushiradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, olingan sertifikat endilikda kompaniyaga oʻz kvant tarmogʻi xizmatlarini tashqi tashkilotlarga ham taqdim etish huquqini beradi. Bu ayniqsa muhim axborot infratuzilmasi obʼektlarini himoya qilishga boʻlgan talab ortib borayotgan davrda juda dolzarbdir.
Sanoat va moliya sohasidagi istiqbollarMutaxassislarning fikricha, kvant aloqa tizimlari birinchi navbatda moliya sektori, yoqilgʻi-energetika majmuasi, sanoat, sogʻliqni saqlash va transport sohalarida yuqori talabga ega boʻladi. Hozirgi kunda Rossiya Markaziy banki, Federal gʻaznachilik va bir qator yirik tijorat banklari ishtirokida ushbu texnologiyani amaliyotga tatbiq etish boʻyicha pilot loyihalar amalga oshirilmoqda.
Rossiya Raqamli rivojlanish vazirligi vakili Aleksandr Shoytovning taʼkidlashicha, kvant kommunikatsiyalari texnologiyasi bugungi kunda rivojlanishning yuqori bosqichiga chiqdi. Mazkur tarmoqni 2030-yilgacha yanada kengaytirish rejalashtirilgan boʻlib, bu jarayon "Maʼlumotlar iqtisodiyoti" milliy loyihasi doirasidagi yoʻl xaritasiga kiritilgan.
Oʻzbekiston sharoitida ham kiberxavfsizlik va maʼlumotlar daxlsizligi masalasi kun tartibidagi asosiy mavzulardan biri boʻlib qolmoqda. RJD kabi yirik transport operatorlarining kvant texnologiyalariga oʻtishi mintaqadagi logistika va raqamli xavfsizlik standartlariga oʻz taʼsirini oʻtkazishi mumkin, chunki temir yoʻl aloqalari xalqaro tranzit koridorlarining muhim boʻgʻini hisoblanadi.
RJD rahbariyati attestatning olinishi nafaqat ichki ehtiyojlarni qondirish, balki kvant kommunikatsiyalari bozorini rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar ochishini taʼkidlamoqda. Kvant kalitlarini taqsimlash texnologiyasi asosida ishlaydigan ushbu tarmoq kelajakda anʼanaviy kriptografik usullardan butunlay voz kechishga zamin yaratishi kutilmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, kvant texnologiyalarining tijorat bosqichiga chiqishi davlat va xususiy sektor oʻrtasidagi maxfiy maʼlumotlar almashinuvini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqadi. Bu esa kiberhujumlar xavfi yuqori boʻlgan hozirgi sharoitda strategik ahamiyatga ega qadamdir.
…