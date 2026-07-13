Rosatom sunʼiy intellekt agentlarini yaratuvchi Kognitron platformasini taqdim etdi
Rossiyaning "Rosatom" davlat korporatsiyasi sunʼiy intellekt (SI) sohasida yangi bosqichga qadam qoʻyganini eʼlon qildi. Kompaniya mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan Kognitron platformasi korporativ muhitda intellektual yordamchilar va SI-agentlarini yaratish, oʻqitish hamda joriy etishga moʻljallangan. Ushbu texnologiya yirik sanoat korxonalarida ish jarayonlarini avtomatlashtirish va qaror qabul qilish tezligini oshirishda muhim vosita boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kognitron platformasining oʻziga xosligi shundaki, u nafaqat matnli maʼlumotlar, balki tasvir, audio va video materiallar bilan ham ishlay oladi. Tizim yirik til modellarini (LLM) muayyan korporativ vazifalarga moslashtirish imkonini beradi. Eng ahamiyatli jihati — ushbu moslashtirish jarayoni dasturchilar yordamisiz, bevosita soha mutaxassislari tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Bu esa texnologiyani biznes jarayonlariga integratsiya qilishni sezilarli darajada osonlashtiradi.
Soha mutaxassislari uchun raqamli koʻmakchiYangi platforma turli yoʻnalishdagi xodimlar uchun ixtisoslashgan SI-assistentlarini yaratishga imkon beradi. Xususan, huquqshunoslar, muhandislar, xaridlar boʻyicha menejerlar va sifat nazorati mutaxassislari oʻz faoliyatlarida Kognitron yordamidan foydalanishlari mumkin. Tizim katta hajmdagi hujjatlarni tahlil qilish, normativ talablarni qidirish va texnik hujjatlarni tekshirishda inson omilidan kelib chiqadigan xatolarni kamaytirishga xizmat qiladi.
Platforma "Rosatom"ning korporativ maʼlumotlar omboriga integratsiya qilinadi. Bu yerda u narxlar haqidagi maʼlumotlarni intellektual qidirish va avval xarid qilingan mahsulotlarni tahlil qilish uchun qoʻllaniladi. Bunday yondashuv korporatsiyaning iqtisodiy samaradorligini oshirishga va resurslarni toʻgʻri taqsimlashga yordam beradi.
Sanoat xavfsizligi va loyihalashdagi oʻrniAtom energetikasi kabi yuqori masʼuliyat talab etiladigan sohada Kognitron texnik obʼektlarni loyihalash va xavflarni tahlil qilishda qoʻllanilishi koʻzda tutilgan. Tizim murakkab texnik jarayonlarni monitoring qilish va obʼektlarni ekspluatatsiya qilishda xodimlarga real vaqt rejimida maslahatlar berish qobiliyatiga ega. Bu esa xavfsizlik darajasini yangi bosqichga olib chiqadi.
Mutaxassislarning fikricha, bunday platformalarning paydo boʻlishi sanoat gigantlari uchun nafaqat texnologik yangilik, balki strategik zaruriyatdir. Kognitron yordamida quyidagi vazifalarni samarali bajarish mumkin:
- Katta hajmdagi texnik va huquqiy hujjatlarni tezkor qayta ishlash;
- Loyiha hujjatlaridagi xatoliklarni avtomatik aniqlash;
- Xaridlar jarayonida narxlar konʼyunkturasini tahlil qilish;
- Mijozlar va xodimlar uchun intellektual texnik koʻmak koʻrsatish.
…