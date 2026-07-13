Rosatom sunʼiy intellekt agentlarini yaratuvchi Kognitron platformasini taqdim etdi

·0·Texno
Rosatom sunʼiy intellekt agentlarini yaratuvchi Kognitron platformasini taqdim etdi

Rossiyaning "Rosatom" davlat korporatsiyasi sunʼiy intellekt (SI) sohasida yangi bosqichga qadam qoʻyganini eʼlon qildi. Kompaniya mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan Kognitron platformasi korporativ muhitda intellektual yordamchilar va SI-agentlarini yaratish, oʻqitish hamda joriy etishga moʻljallangan. Ushbu texnologiya yirik sanoat korxonalarida ish jarayonlarini avtomatlashtirish va qaror qabul qilish tezligini oshirishda muhim vosita boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kognitron platformasining oʻziga xosligi shundaki, u nafaqat matnli maʼlumotlar, balki tasvir, audio va video materiallar bilan ham ishlay oladi. Tizim yirik til modellarini (LLM) muayyan korporativ vazifalarga moslashtirish imkonini beradi. Eng ahamiyatli jihati — ushbu moslashtirish jarayoni dasturchilar yordamisiz, bevosita soha mutaxassislari tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Bu esa texnologiyani biznes jarayonlariga integratsiya qilishni sezilarli darajada osonlashtiradi.

Soha mutaxassislari uchun raqamli koʻmakchi

Yangi platforma turli yoʻnalishdagi xodimlar uchun ixtisoslashgan SI-assistentlarini yaratishga imkon beradi. Xususan, huquqshunoslar, muhandislar, xaridlar boʻyicha menejerlar va sifat nazorati mutaxassislari oʻz faoliyatlarida Kognitron yordamidan foydalanishlari mumkin. Tizim katta hajmdagi hujjatlarni tahlil qilish, normativ talablarni qidirish va texnik hujjatlarni tekshirishda inson omilidan kelib chiqadigan xatolarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Platforma "Rosatom"ning korporativ maʼlumotlar omboriga integratsiya qilinadi. Bu yerda u narxlar haqidagi maʼlumotlarni intellektual qidirish va avval xarid qilingan mahsulotlarni tahlil qilish uchun qoʻllaniladi. Bunday yondashuv korporatsiyaning iqtisodiy samaradorligini oshirishga va resurslarni toʻgʻri taqsimlashga yordam beradi.

Sanoat xavfsizligi va loyihalashdagi oʻrni

Atom energetikasi kabi yuqori masʼuliyat talab etiladigan sohada Kognitron texnik obʼektlarni loyihalash va xavflarni tahlil qilishda qoʻllanilishi koʻzda tutilgan. Tizim murakkab texnik jarayonlarni monitoring qilish va obʼektlarni ekspluatatsiya qilishda xodimlarga real vaqt rejimida maslahatlar berish qobiliyatiga ega. Bu esa xavfsizlik darajasini yangi bosqichga olib chiqadi.

Mutaxassislarning fikricha, bunday platformalarning paydo boʻlishi sanoat gigantlari uchun nafaqat texnologik yangilik, balki strategik zaruriyatdir. Kognitron yordamida quyidagi vazifalarni samarali bajarish mumkin:

  • Katta hajmdagi texnik va huquqiy hujjatlarni tezkor qayta ishlash;
  • Loyiha hujjatlaridagi xatoliklarni avtomatik aniqlash;
  • Xaridlar jarayonida narxlar konʼyunkturasini tahlil qilish;
  • Mijozlar va xodimlar uchun intellektual texnik koʻmak koʻrsatish.
Umuman olganda, Kognitron platformasi Rossiya atom sanoatida raqamli transformatsiyani jadallashtirishga qaratilgan. Kelajakda ushbu tizim nafaqat ichki ehtiyojlar uchun, balki boshqa yirik sanoat tarmoqlari uchun ham universal yechim sifatida taklif etilishi ehtimoldan xoli emas.

RosatomSunʼiy IntellektKognitronТехнологияRaqamlashtirish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic kompaniyasi Claude uchun narxlarni mahalliylashtirishni boshladiAnthropic kompaniyasi Claude uchun narxlarni mahalliylashtirishni boshladiBugun, 20:57TV Time ilovasi yopilmoqda: Uning asoschisi yangi Bingers platformasini eʼlon qildiTV Time ilovasi yopilmoqda: Uning asoschisi yangi Bingers platformasini eʼlon qildiBugun, 20:52Yaponiya kompaniyalari sunʼiy intellektdan foydalangan xodimlariga qoʻshimcha haq toʻlamoqdaYaponiya kompaniyalari sunʼiy intellektdan foydalangan xodimlariga qoʻshimcha haq toʻlamoqdaBugun, 20:50RJD magistral kvant tarmogʻi rasmiy sertifikatga ega boʻldi: Xavfsizlikning yangi darajasiRJD magistral kvant tarmogʻi rasmiy sertifikatga ega boʻldi: Xavfsizlikning yangi darajasiBugun, 20:25LAPD shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi sabab Flock Safety kuzatuv tizimidan voz kechdiLAPD shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi sabab Flock Safety kuzatuv tizimidan voz kechdiBugun, 19:56Xitoy Oyning janubiy qutbidan suv qidiradi: Changʻe-7 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiXitoy Oyning janubiy qutbidan suv qidiradi: Changʻe-7 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiBugun, 19:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi