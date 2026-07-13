Anthropic kompaniyasi Claude uchun narxlarni mahalliylashtirishni boshladi

·23·Texno
Anthropic kompaniyasi Claude uchun narxlarni mahalliylashtirishni boshladi

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi startaplardan biri boʻlgan Anthropic oʻzining Claude chatbot xizmati uchun Hindiston bozorida narxlarni mahalliylashtirishga kirishdi. Bu qadam kompaniyaning AQSHdan tashqaridagi eng yirik bozori hisoblangan ushbu mintaqada oʻz mavqeyini mustahkamlashga qaratilgan strategik harakat sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirda Hindistondagi koʻplab foydalanuvchilar Claude veb-sayti va mobil ilovalarida xizmat haqini mahalliy valyuta — rupiyada koʻrishni boshladilar. TechCrunch nashri xabariga koʻra, bungacha foydalanuvchilar xalqaro dollar kursidagi narxlar va valyuta konvertatsiyasi bilan bogʻliq qiyinchiliklarga duch kelishayotgan edi. Anthropic ushbu qadam orqali foydalanuvchilar uchun toʻlov jarayonini soddalashtirishni maqsad qilgan.

Raqobat va toʻlov tizimlari

Garchi narxlar rupiyada koʻrsatila boshlagan boʻlsa-da, Anthropic hozircha Hindistonning mashhur UPI (Unified Payments Interface) lahzali toʻlov tizimini integratsiya qilgani yoʻq. Hozircha toʻlovlar faqat bank kartalari yoki Apple va Google ilovalar doʻkonlari orqali amalga oshirilmoqda. Bu borada OpenAI kompaniyasi biroz oldinda boʻlib, u avgust oyidayoq ChatGPT uchun rupiyada narx belgilash bilan birga UPI tizimini ham joriy etgan edi.

Hindiston Anthropic uchun oʻta muhim hudud hisoblanadi, chunki global miqyosda Claude foydalanuvchilarining 5,8 foizi aynan shu davlat hissasiga toʻgʻri keladi. Bu koʻrsatkich boʻyicha Hindiston dunyoda AQSHdan keyingi ikkinchi oʻrinda turadi. Kompaniya fevral oyida Bangalorda oʻz ofisini ochgan va Microsoft India sobiq rahbari Irina Ghose’ni ushbu mintaqadagi biznesni boshqarish uchun jalb qilgan.

Narxlardagi farq va hamkorliklar

Mahalliy narxlar quyidagicha belgilangan: Claude Pro obunasi yillik toʻlov asosida oyiga 2 000 rupiya (taxminan 21 dollar) etib tayinlangan. Taqqoslash uchun, AQSHda ushbu xizmat oyiga 17 dollarni tashkil etadi. Claude Max rejasi esa 11 999 rupiya (125 dollar atrofida) qilib belgilangan boʻlib, bu ham AQSHdagi 100 dollarlik narxdan biroz qimmatroqdir. Narxlarning bunday farqlanishi mahalliy soliqlarning kiritilgani bilan izohlanadi.

Anthropic Hindistonning yirik IT-gigantlari boʻlmish Infosys va Tata Consultancy Services bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻygan. Bu hamkorlik korporativ darajadagi sunʼiy intellekt yechimlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Oʻtgan yili ayrim modellarga kirish cheklangani sababli yuzaga kelgan tushunmovchiliklardan soʻng, kompaniya hozirda ishlab chiquvchilar ishonchini qayta qozonishga harakat qilmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu kabi yangiliklar ahamiyatli, chunki global kompaniyalarning mintaqaviy narx siyosatiga oʻtishi kelajakda Markaziy Osiyo bozori uchun ham qulayroq tariflar joriy etilishiga umid uygʻotadi. Hozircha mahalliy foydalanuvchilar Claude xizmatlaridan standart xalqaro tariflar asosida foydalanib kelmoqdalar.

AnthropicClaudeSunʼiy IntellektHindistonТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rosatom sunʼiy intellekt agentlarini yaratuvchi Kognitron platformasini taqdim etdiRosatom sunʼiy intellekt agentlarini yaratuvchi Kognitron platformasini taqdim etdiBugun, 21:26TV Time ilovasi yopilmoqda: Uning asoschisi yangi Bingers platformasini eʼlon qildiTV Time ilovasi yopilmoqda: Uning asoschisi yangi Bingers platformasini eʼlon qildiBugun, 20:52Yaponiya kompaniyalari sunʼiy intellektdan foydalangan xodimlariga qoʻshimcha haq toʻlamoqdaYaponiya kompaniyalari sunʼiy intellektdan foydalangan xodimlariga qoʻshimcha haq toʻlamoqdaBugun, 20:50RJD magistral kvant tarmogʻi rasmiy sertifikatga ega boʻldi: Xavfsizlikning yangi darajasiRJD magistral kvant tarmogʻi rasmiy sertifikatga ega boʻldi: Xavfsizlikning yangi darajasiBugun, 20:25LAPD shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi sabab Flock Safety kuzatuv tizimidan voz kechdiLAPD shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi sabab Flock Safety kuzatuv tizimidan voz kechdiBugun, 19:56Xitoy Oyning janubiy qutbidan suv qidiradi: Changʻe-7 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiXitoy Oyning janubiy qutbidan suv qidiradi: Changʻe-7 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiBugun, 19:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi