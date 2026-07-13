Anthropic kompaniyasi Claude uchun narxlarni mahalliylashtirishni boshladi
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi startaplardan biri boʻlgan Anthropic oʻzining Claude chatbot xizmati uchun Hindiston bozorida narxlarni mahalliylashtirishga kirishdi. Bu qadam kompaniyaning AQSHdan tashqaridagi eng yirik bozori hisoblangan ushbu mintaqada oʻz mavqeyini mustahkamlashga qaratilgan strategik harakat sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirda Hindistondagi koʻplab foydalanuvchilar Claude veb-sayti va mobil ilovalarida xizmat haqini mahalliy valyuta — rupiyada koʻrishni boshladilar. TechCrunch nashri xabariga koʻra, bungacha foydalanuvchilar xalqaro dollar kursidagi narxlar va valyuta konvertatsiyasi bilan bogʻliq qiyinchiliklarga duch kelishayotgan edi. Anthropic ushbu qadam orqali foydalanuvchilar uchun toʻlov jarayonini soddalashtirishni maqsad qilgan.
Raqobat va toʻlov tizimlariGarchi narxlar rupiyada koʻrsatila boshlagan boʻlsa-da, Anthropic hozircha Hindistonning mashhur UPI (Unified Payments Interface) lahzali toʻlov tizimini integratsiya qilgani yoʻq. Hozircha toʻlovlar faqat bank kartalari yoki Apple va Google ilovalar doʻkonlari orqali amalga oshirilmoqda. Bu borada OpenAI kompaniyasi biroz oldinda boʻlib, u avgust oyidayoq ChatGPT uchun rupiyada narx belgilash bilan birga UPI tizimini ham joriy etgan edi.
Hindiston Anthropic uchun oʻta muhim hudud hisoblanadi, chunki global miqyosda Claude foydalanuvchilarining 5,8 foizi aynan shu davlat hissasiga toʻgʻri keladi. Bu koʻrsatkich boʻyicha Hindiston dunyoda AQSHdan keyingi ikkinchi oʻrinda turadi. Kompaniya fevral oyida Bangalorda oʻz ofisini ochgan va Microsoft India sobiq rahbari Irina Ghose’ni ushbu mintaqadagi biznesni boshqarish uchun jalb qilgan.
Narxlardagi farq va hamkorliklarMahalliy narxlar quyidagicha belgilangan: Claude Pro obunasi yillik toʻlov asosida oyiga 2 000 rupiya (taxminan 21 dollar) etib tayinlangan. Taqqoslash uchun, AQSHda ushbu xizmat oyiga 17 dollarni tashkil etadi. Claude Max rejasi esa 11 999 rupiya (125 dollar atrofida) qilib belgilangan boʻlib, bu ham AQSHdagi 100 dollarlik narxdan biroz qimmatroqdir. Narxlarning bunday farqlanishi mahalliy soliqlarning kiritilgani bilan izohlanadi.
Anthropic Hindistonning yirik IT-gigantlari boʻlmish Infosys va Tata Consultancy Services bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻygan. Bu hamkorlik korporativ darajadagi sunʼiy intellekt yechimlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Oʻtgan yili ayrim modellarga kirish cheklangani sababli yuzaga kelgan tushunmovchiliklardan soʻng, kompaniya hozirda ishlab chiquvchilar ishonchini qayta qozonishga harakat qilmoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu kabi yangiliklar ahamiyatli, chunki global kompaniyalarning mintaqaviy narx siyosatiga oʻtishi kelajakda Markaziy Osiyo bozori uchun ham qulayroq tariflar joriy etilishiga umid uygʻotadi. Hozircha mahalliy foydalanuvchilar Claude xizmatlaridan standart xalqaro tariflar asosida foydalanib kelmoqdalar.
…