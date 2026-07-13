Xitoy Oyning janubiy qutbidan suv qidiradi: Changʻe-7 missiyasiga tayyorgarlik boshlandi

·0·Texno
Xitoy Oyning janubiy qutbidan suv qidiradi: Changʻe-7 missiyasiga tayyorgarlik boshlandi

Xitoy kosmik tadqiqotlar sohasida navbatdagi ulkan qadamni tashlashga tayyorlanmoqda. Mamlakatning eng quvvatli ogʻir tashuvchi raketasi hisoblangan Long March 5 Y14 Venchan kosmodromiga muvaffaqiyatli yetkazildi. Ushbu raketa yaqin vaqt ichida Changʻe-7 avtomatik stansiyasini Oy orbitasiga olib chiqishi kutilmoqda. Mazkur missiya insoniyatning Yer yoʻldoshini oʻrganish tarixidagi eng murakkab loyihalardan biri boʻlishi aytilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirda kosmodromda raketani yakuniy yigʻish va kompleks sinovlardan oʻtkazish jarayonlari boshlangan. Taʼkidlash joizki, Changʻe-7 stansiyasining oʻzi start maydonchasiga joriy yilning aprel oyidayoq keltirilgan edi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu missiya bir vaqtning oʻzida bir nechta qurilmani oʻz ichiga olgan murakkab tizimdan iborat: orbital apparat, qoʻnish moduli, lunoxod, Oy atrofida uchuvchi maxsus apparat va retranslyatsiya sunʼiy yoʻldoshi.

Janubiy qutb va abadiy soyadagi kraterlar

Missiyaning asosiy nishoni Oyning janubiy qutbidagi Eytken hududi boʻlib, u 85 darajadan janubiy kenglikda joylashgan. Olimlarning fikricha, aynan shu hududda quyosh nuri hech qachon tushmaydigan, doimiy soyada qoladigan kraterlar mavjud. Changʻe-7 orbitaga chiqqandan soʻng, mazkur kraterlar ustidan uchib oʻtib, u yerda suv muzlari zaxiralari bor-yoʻqligini tekshiradi. Suvning mavjudligi kelajakda Oyni oʻzlashtirish va u yerda bazalar qurish uchun hayotiy muhim ahamiyatga ega.

Dasturning keyingi bosqichida qoʻnish moduli va lunoxod Oy sirtiga tushib, ilmiy maʼlumotlar toʻplashni boshlaydi. Bu maʼlumotlar nafaqat Oyning geologik tuzilishini tushunishga, balki kelajakdagi missiyalar uchun xavfsiz qoʻnish nuqtalarini aniqlashga yordam beradi. Xitoylik mutaxassislar ushbu tadqiqotlar orqali Oyning janubiy qutbidagi tabiiy resurslar xaritasini yaratishni maqsad qilgan.

Xalqaro Oy stansiyasi sari ilk qadam

Changʻe-7 missiyasi mustaqil loyiha boʻlish bilan birga, Xitoyning uzoq muddatli kosmik strategiyasining bir qismidir. Undan keyin amalga oshiriladigan Changʻe-8 missiyasi bilan birgalikda, ushbu qurilmalar Xalqaro oy tadqiqot stansiyasini (ILRS) barpo etish uchun poydevor vazifasini oʻtaydi. Xitoy ushbu stansiyani aynan janubiy qutb atrofida joylashtirishni rejalashtirmoqda.

Missiya tarkibidagi qurilmalarning vazifalari quyidagicha taqsimlangan:

  • Orbital apparat: Aloqa va umumiy kuzatuvni taʼminlaydi;
  • Qoʻnish moduli va lunoxod: Sirtda bevosita tadqiqotlar oʻtkazadi;
  • Uchuvchi apparat: Kraterlar ichiga kirib, muz namunalarini qidiradi;
  • Retranslyator: Yer bilan uzluksiz maʼlumot almashinuvini yoʻlga qoʻyadi.
Ushbu loyiha muvaffaqiyatli amalga oshsa, Xitoy Oyning eng qiyin oʻzlashtiriladigan hududlarida ilmiy tadqiqot olib borish boʻyicha jahon yetakchisiga aylanishi mumkin. Oʻzbekistonlik ilm-fan ishqibozlari uchun ham ushbu yangilik muhim, chunki kosmik poygadagi yangi burilishlar yaqin oʻn yilliklarda insoniyatning koinotdagi oʻrnini butunlay oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda.

ХитойOyChangʻe-7KosmosТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

LAPD shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi sabab Flock Safety kuzatuv tizimidan voz kechdiLAPD shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi sabab Flock Safety kuzatuv tizimidan voz kechdiBugun, 19:56HMD ixcham smartfonlar ishqibozlari uchun Fame modelini taqdim etadiHMD ixcham smartfonlar ishqibozlari uchun Fame modelini taqdim etadiBugun, 19:25SpaceX yana parvozga tayyor: Starship koinotga uchinchi avlod yoʻldoshlarini olib chiqadiSpaceX yana parvozga tayyor: Starship koinotga uchinchi avlod yoʻldoshlarini olib chiqadiBugun, 19:24Waze navigatsiya ilovasiga Gemini sunʼiy intellekti va yangi funksiyalar qoʻshildiWaze navigatsiya ilovasiga Gemini sunʼiy intellekti va yangi funksiyalar qoʻshildiBugun, 19:21Nubia dunyodagi ilk gibrid sovutish tizimiga ega Neo 5 GT smartfonini taqdim etdiNubia dunyodagi ilk gibrid sovutish tizimiga ega Neo 5 GT smartfonini taqdim etdiBugun, 18:52Haydovchilar diqqatiga: Soxta yoqilgʻi xaritalari orqali akkauntlar oʻgʻirlanmoqdaHaydovchilar diqqatiga: Soxta yoqilgʻi xaritalari orqali akkauntlar oʻgʻirlanmoqdaBugun, 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi