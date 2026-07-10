Hindiston smartfon ishlab chiqarishda yangi bosqichga chiqmoqda: Vivo va Dixon hamkorligi

·82·Texno
Hindiston smartfon ishlab chiqarishda yangi bosqichga chiqmoqda: Vivo va Dixon hamkorligi

Hindiston hukumati Xitoyning Vivo brendi va mahalliy Dixon Technologies kompaniyasi oʻrtasida qoʻshma korxona tashkil etish boʻyicha kelishuvni rasman maʻqulladi. Bu qadam mamlakatning smartfon ishlab chiqarish sanoatida Apple kompaniyasidan keyingi yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Mazkur hamkorlik orqali Hindiston global elektronika bozoridagi oʻz mavqeini yanada mustahkamlashni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi tashkil etilgan qoʻshma korxonaning 51 foiz ulushi Dixon kompaniyasiga, qolgan 49 foizi esa Vivo brendiga tegishli boʻladi. Bunday tuzilma Hindistonning 2020-yilda joriy etilgan investitsiya qoidalariga toʻliq mos keladi. Ushbu qoidalarga koʻra, Hindiston bilan quruqlikda chegara dosh boʻlgan davlatlardan, xususan Xitoydan keladigan sarmoyalar hukumat tomonidan qatʻiy nazorat qilinadi.

Xitoy brendlari uchun yangi strategiya

TechCrunch nashri xabariga koʻra, ushbu kelishuv Xitoy smartfon ishlab chiqaruvchilari uchun Hindiston bozorida barqaror qolishning yangi modeliga aylanishi mumkin. Soʻnggi yillarda Oppo, Vivo va Xiaomi kabi kompaniyalar Hindistonda soliq va tartibga solish bilan bogʻliq qator tekshiruvlarga duch kelgan edi. Mahalliy hamkorga nazorat paketini topshirish orqali ushbu brendlar siyosiy va huquqiy xatarlarni kamaytirishni koʻzlamoqda.

Hozirda Xitoy brendlari Hindiston smartfon bozorining 72 foizini nazorat qilsa-da, ularning mamlakat eksportidagi ulushi 10 foizdan kamni tashkil etadi. Taʻkidlash joizki, Apple kompaniyasi Hindistondan smartfon eksport qilish boʻyicha mutlaq yetakchi boʻlib, jami eksport hajmining 57 foizi aynan iPhone qurilmalariga toʻgʻri keladi. Vivo va Dixon hamkorligi ushbu nomutanosiblikni bartaraf etishga xizmat qiladi.

Ishlab chiqarish quvvati va eksport imkoniyatlari

Dixon Technologies maʻliumotlariga koʻra, yangi qoʻshma korxona yiliga 20 milliondan 22 million donagacha smartfon ishlab chiqarish quvvatiga ega boʻladi. Bu nafaqat ichki bozorni taʻminlash, balki xalqaro bozorlarga mahsulot yetkazib berish hajmini ham keskin oshiradi. Korxona nafaqat Vivo, balki boshqa brendlar uchun ham elektronika mahsulotlari tayyorlashi mumkin.

Counterpoint Research tahlilchilarining fikricha, ushbu kelishuv har ikki tomon uchun ham manfaatli. Vivo siyosiy jihatdan xavfsizroq operatsion modelga ega boʻldi, Dixon esa ishlab chiqarish miqyosini kengaytirib, global yetkazib beruvchilar qatoriga qoʻshilish imkoniyatini qoʻlga kiritdi. Bu kabi hamkorliklar Hindistonni Xitoydan keyingi ikkinchi yirik smartfon ishlab chiqarish markaziga aylantirish strategiyasining muhim qismidir.

Eslatib oʻtamiz, Vivo joriy yilning birinchi choragi yakunlariga koʻra, 23 foizlik ulush bilan Hindiston smartfon bozorida yetakchilikni saqlab qolgan. Yangi zavod va hamkorlik modeli orqali kompaniya oʻz pozitsiyasini yanada mustahkamlashni va Apple kabi eksport salohiyatini oshirishni rejalashtirmoqda.

VivoДихонHindistonSmartfonApple
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Acer kompaniyasi Xiaomi 17 Pro uslubida orqa ekranli Sospiro A15 smartfonini taqdim etdiAcer kompaniyasi Xiaomi 17 Pro uslubida orqa ekranli Sospiro A15 smartfonini taqdim etdiBugun, 10:26Xitoy Starlink'ni ishdan chiqaradigan yangi qurolni sinadimi?Xitoy Starlink'ni ishdan chiqaradigan yangi qurolni sinadimi?Bugun, 10:20Janubiy Koreyada oʻta yupqa chiplarni 10 qavatli qilib joylash texnologiyasi yaratildiJanubiy Koreyada oʻta yupqa chiplarni 10 qavatli qilib joylash texnologiyasi yaratildiBugun, 07:52Steve Jobsning oʻgʻli saratonni davolash uchun sunʼiy intellektga tayanmoqdaSteve Jobsning oʻgʻli saratonni davolash uchun sunʼiy intellektga tayanmoqdaBugun, 05:25Xitoy yadroviy kosmik kemalar uchun maxsus qora quti ishlab chiqdiXitoy yadroviy kosmik kemalar uchun maxsus qora quti ishlab chiqdiBugun, 05:22Boeing 737 MAX 7 sertifikatlash jarayoni yakunlanmoqda: 13 yillik kutilish tugaydiBoeing 737 MAX 7 sertifikatlash jarayoni yakunlanmoqda: 13 yillik kutilish tugaydiBugun, 04:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi