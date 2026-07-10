Redmi Note 17: Gigant ekran va 8000 mAch sigʻimli akkumulyator bilan tanishtirildi
Smartfonlar bozorida yana bir bor ulkan ekranli qurilmalar — planshetofonlar davri qaytayotgan koʻrinadi. Redmi brendi oʻzining yangi avlod Redmi Note 17 seriyasiga mansub bazaviy modelning texnik xususiyatlarini rasman eʼlon qildi. Qurilma oʻzining misli koʻrilmagan akkumulyator sigʻimi va katta displeyi bilan segmentdagi standartlarni oʻzgartirishga daʼvo qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Redmi Note 17 modeli 7 dyuymli OLED displey bilan jihozlanadi. Ushbu ekran 120 Gs yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi va 1200 nit global yorqinlikka ega. Shuningdek, ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilarning koʻz salomatligini himoya qilish maqsadida maxsus texnologiyalar joriy etilganini taʼkidlamoqda. Bunday katta ekranli qurilmalar odatda kontent isteʼmol qilish va oʻyinlar uchun qulayligi bilan ajralib turadi.
Quvvat va samaradorlik: Yangi rekordlarYangi smartfonning eng diqqatga sazovor jihati uning quvvat manbaidir. Qurilma 8000 mAch sigʻimli ulkan akkumulyatorga ega boʻladi. Bu koʻrsatkich hozirgi kundagi aksariyat flagman va oʻrta boʻgʻin smartfonlaridan deyarli ikki baravar koʻpdir. Qurilma 45 W quvvatga ega simli tezkor zaryadlashni qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, unda 22,5 W quvvatli teskari simli zaryadlash funksiyasi ham mavjud boʻlib, u orqali boshqa gadjetlarni quvvatlantirish mumkin.
Texnik jihatdan Redmi Note 17 oʻrta boʻgʻinga mansub Snapdragon 6s Gen 4 chipseti bilan taʼminlanishi kutilmoqda. Bu esa qurilmaning energiya samaradorligini oshirishga va kundalik vazifalarni muammosiz bajarishga xizmat qiladi. Kamera borasida ham kompaniya oʻzgarishlar kiritgan: asosiy kamera 50 megapikselli moduldan iborat boʻladi.
Dizayn va Pro versiya bilan farqlarKompaniya smartfonning tashqi koʻrinishiga ham alohida urgʻu bergan. Xususan, yangi "Meteor Purple" (Meteoritli binafsha) rangi namoyish etildi. Qurilmaning orqa paneli meteorit yomgʻiri izlarini eslatuvchi dekorativ naqshlar bilan bezatilgan boʻlib, bu unga oʻziga xos estetik koʻrinish bagʻishlaydi.
Eslatib oʻtamiz, avvalroq Redmi Note 17 Pro versiyasining xususiyatlari ham maʼlum boʻlgan edi. Pro talqini yanada kuchliroq — 9000 mAch sigʻimli akkumulyator, 1.5K aniqlikdagi displey va 3500 nit yorqinlikka ega boʻladi. Shuningdek, Pro versiya uchun 5 yillik batareya xizmati dasturi taklif etiladi: agar akkumulyator sigʻimi 80 foizdan pastga tushsa, kompaniya uni bepul almashtirib berishni vaʼda qilmoqda.
Ushbu yangi modellar Oʻzbekiston bozorida ham katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz, chunki hamyonbop narx va uzoq vaqt xizmat qiluvchi akkumulyator mahalliy isteʼmolchilar uchun doimo ustuvor mezon boʻlib kelgan.
…