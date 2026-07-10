Redmi Note 17: Gigant ekran va 8000 mAch sigʻimli akkumulyator bilan tanishtirildi

·0·Texno
Redmi Note 17: Gigant ekran va 8000 mAch sigʻimli akkumulyator bilan tanishtirildi

Smartfonlar bozorida yana bir bor ulkan ekranli qurilmalar — planshetofonlar davri qaytayotgan koʻrinadi. Redmi brendi oʻzining yangi avlod Redmi Note 17 seriyasiga mansub bazaviy modelning texnik xususiyatlarini rasman eʼlon qildi. Qurilma oʻzining misli koʻrilmagan akkumulyator sigʻimi va katta displeyi bilan segmentdagi standartlarni oʻzgartirishga daʼvo qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Redmi Note 17 modeli 7 dyuymli OLED displey bilan jihozlanadi. Ushbu ekran 120 Gs yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi va 1200 nit global yorqinlikka ega. Shuningdek, ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilarning koʻz salomatligini himoya qilish maqsadida maxsus texnologiyalar joriy etilganini taʼkidlamoqda. Bunday katta ekranli qurilmalar odatda kontent isteʼmol qilish va oʻyinlar uchun qulayligi bilan ajralib turadi.

Quvvat va samaradorlik: Yangi rekordlar

Yangi smartfonning eng diqqatga sazovor jihati uning quvvat manbaidir. Qurilma 8000 mAch sigʻimli ulkan akkumulyatorga ega boʻladi. Bu koʻrsatkich hozirgi kundagi aksariyat flagman va oʻrta boʻgʻin smartfonlaridan deyarli ikki baravar koʻpdir. Qurilma 45 W quvvatga ega simli tezkor zaryadlashni qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, unda 22,5 W quvvatli teskari simli zaryadlash funksiyasi ham mavjud boʻlib, u orqali boshqa gadjetlarni quvvatlantirish mumkin.

Texnik jihatdan Redmi Note 17 oʻrta boʻgʻinga mansub Snapdragon 6s Gen 4 chipseti bilan taʼminlanishi kutilmoqda. Bu esa qurilmaning energiya samaradorligini oshirishga va kundalik vazifalarni muammosiz bajarishga xizmat qiladi. Kamera borasida ham kompaniya oʻzgarishlar kiritgan: asosiy kamera 50 megapikselli moduldan iborat boʻladi.

Dizayn va Pro versiya bilan farqlar

Kompaniya smartfonning tashqi koʻrinishiga ham alohida urgʻu bergan. Xususan, yangi "Meteor Purple" (Meteoritli binafsha) rangi namoyish etildi. Qurilmaning orqa paneli meteorit yomgʻiri izlarini eslatuvchi dekorativ naqshlar bilan bezatilgan boʻlib, bu unga oʻziga xos estetik koʻrinish bagʻishlaydi.

Eslatib oʻtamiz, avvalroq Redmi Note 17 Pro versiyasining xususiyatlari ham maʼlum boʻlgan edi. Pro talqini yanada kuchliroq — 9000 mAch sigʻimli akkumulyator, 1.5K aniqlikdagi displey va 3500 nit yorqinlikka ega boʻladi. Shuningdek, Pro versiya uchun 5 yillik batareya xizmati dasturi taklif etiladi: agar akkumulyator sigʻimi 80 foizdan pastga tushsa, kompaniya uni bepul almashtirib berishni vaʼda qilmoqda.

Ushbu yangi modellar Oʻzbekiston bozorida ham katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz, chunki hamyonbop narx va uzoq vaqt xizmat qiluvchi akkumulyator mahalliy isteʼmolchilar uchun doimo ustuvor mezon boʻlib kelgan.

RedmiSmartfonТехнологияAkkumulyatorXiaomi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rosatom 2026-yilga qadar elektromobillar uchun quvvatlash stansiyalari gigafabrikasini ochadiRosatom 2026-yilga qadar elektromobillar uchun quvvatlash stansiyalari gigafabrikasini ochadiBugun, 12:55Xitoy koinotda inqilob qildi: Long March 10B raketasining birinchi pogʻonasi muvaffaqiyatli qaytarildiXitoy koinotda inqilob qildi: Long March 10B raketasining birinchi pogʻonasi muvaffaqiyatli qaytarildiBugun, 12:24Eng kuchli MacBook Pro narxi rekord darajaga yetdi: M5 Max modeli endi 10 000 dollardan qimmatEng kuchli MacBook Pro narxi rekord darajaga yetdi: M5 Max modeli endi 10 000 dollardan qimmatBugun, 11:21AMD’ning “yangi” Ryzen 7 4700LE protsessori asosidagi ilk kompyuter sotuvga chiqdiAMD’ning “yangi” Ryzen 7 4700LE protsessori asosidagi ilk kompyuter sotuvga chiqdiBugun, 10:58Teplovizorlar inqilobi: Yangi turdagi tranzistor qurilmalar aniqligini 15 baravarga oshirdiTeplovizorlar inqilobi: Yangi turdagi tranzistor qurilmalar aniqligini 15 baravarga oshirdiBugun, 10:30Hindiston smartfon ishlab chiqarishda yangi bosqichga chiqmoqda: Vivo va Dixon hamkorligiHindiston smartfon ishlab chiqarishda yangi bosqichga chiqmoqda: Vivo va Dixon hamkorligiBugun, 09:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi