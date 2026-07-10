Netflix anʼanaviy televideniye formatiga qaytmoqda: Platformada jonli kanallar paydo boʻladi
Dunyoning eng yirik striming platformasi hisoblangan Netflix foydalanuvchilar eʼtiborini ushlab qolishning yangi va kutilmagan usulini sinovdan oʻtkazmoqda. Kompaniya anʼanaviy televideniye kabi 24/7 rejimida toʻxtovsiz ishlaydigan jonli efir kanallarini ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Bu qadam platformadagi tomosha vaqtini koʻpaytirish va foydalanuvchilarga kontent tanlashda qulaylik yaratishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, ushbu yangi funksiya orqali obunachilar muayyan serial yoki filmni qidirib oʻtirmasdan, shunchaki mavjud kanallardan birini yoqib qoʻyishlari mumkin boʻladi. Masalan, foydalanuvchi "Avatar: The Last Airbender" kabi mashhur loyihalarni yoki triller janridagi filmlarni maxsus kanallar orqali ketma-ket tomosha qilish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu usul ayniqsa uy ishlarini bajarayotganda yoki shunchaki fonda nimadir ishlab turishini xohlovchi auditoriya uchun moʻljallangan.
Raqobat va reklama daromadlariUshbu strategiya Netflix kompaniyasini Pluto TV va Tubi kabi bepul, reklama asosida ishlovchi striming xizmatlari bilan toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatga kirishishiga sabab boʻladi. Mutaxassislarning fikricha, jonli efir formati kompaniyaning reklama biznesini sezilarli darajada rivojlantirishi mumkin. Gap shundaki, jonli efirda foydalanuvchilar odatda reklamani oʻtkazib yubora olmaydilar, bu esa brendlar uchun jozibador platforma yaratadi.
Shuningdek, Netflix boshqa striming xizmatlari bilan hamkorlikda paketli obunalarni (bundle) taqdim etishni ham koʻrib chiqmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, Apple va Amazon tajribasidan kelib chiqib, Netflix oʻz platformasida Peacock kabi xizmatlar kontentini ham joylashtirishi mumkin. Bu foydalanuvchilarga bir nechta servis uchun alohida haq toʻlamasdan, yagona interfeys orqali koʻproq kontentga ega boʻlish imkonini beradi.
Tomoshabinlar kamayishi va yangi strategiyalarNetflix bunday keskin choralar koʻrishiga sabab — soʻnggi vaqtlarda tomoshabinlar faolligining pasayishi bilan bogʻliq. Nielsen tahliliy kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, aprel oyida Netflixʼning umumiy televideniye koʻrishlaridagi ulushi 7,8 foizgacha tushgan. Bloomberg nashri esa kompaniya rahbariyati original seriallarning birinchi va ikkinchi fasllari oʻrtasida auditoriyaning sezilarli darajada kamayib ketayotganidan xavotirda ekanligini yozmoqda.
Vaziyatni oʻnglash uchun platforma bir qator yangi yoʻnalishlarni oʻzlashtirmoqda:
- Qisqa metrajli videolar va video-podkastlar formati;
- Bolalar uchun moʻljallangan yangi oʻyin ilovalari;
- Kino ixlosmandlari uchun mashhur Letterboxd ijtimoiy tarmogʻini sotib olish boʻyicha muzokaralar.
Hozircha Netflix rasmiylari ushbu yangiliklar boʻyicha rasmiy izoh berishdan bosh tortishgan. Biroq, ekspertlarning taʼkidlashicha, striming giganti oʻzining klassik "talab boʻyicha video" (VOD) modelidan uzoqlashib, gibrid media platformaga aylanish sari qadam tashlamoqda. Bu esa Oʻzbekiston kabi tez rivojlanayotgan bozorlarda ham raqamli televideniye va striming oʻrtasidagi chegara yanada yoʻqolishidan dalolat beradi.
…