Netflix anʼanaviy televideniye formatiga qaytmoqda: Platformada jonli kanallar paydo boʻladi

·33·Texno
Netflix anʼanaviy televideniye formatiga qaytmoqda: Platformada jonli kanallar paydo boʻladi

Dunyoning eng yirik striming platformasi hisoblangan Netflix foydalanuvchilar eʼtiborini ushlab qolishning yangi va kutilmagan usulini sinovdan oʻtkazmoqda. Kompaniya anʼanaviy televideniye kabi 24/7 rejimida toʻxtovsiz ishlaydigan jonli efir kanallarini ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Bu qadam platformadagi tomosha vaqtini koʻpaytirish va foydalanuvchilarga kontent tanlashda qulaylik yaratishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, ushbu yangi funksiya orqali obunachilar muayyan serial yoki filmni qidirib oʻtirmasdan, shunchaki mavjud kanallardan birini yoqib qoʻyishlari mumkin boʻladi. Masalan, foydalanuvchi "Avatar: The Last Airbender" kabi mashhur loyihalarni yoki triller janridagi filmlarni maxsus kanallar orqali ketma-ket tomosha qilish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu usul ayniqsa uy ishlarini bajarayotganda yoki shunchaki fonda nimadir ishlab turishini xohlovchi auditoriya uchun moʻljallangan.

Raqobat va reklama daromadlari

Ushbu strategiya Netflix kompaniyasini Pluto TV va Tubi kabi bepul, reklama asosida ishlovchi striming xizmatlari bilan toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatga kirishishiga sabab boʻladi. Mutaxassislarning fikricha, jonli efir formati kompaniyaning reklama biznesini sezilarli darajada rivojlantirishi mumkin. Gap shundaki, jonli efirda foydalanuvchilar odatda reklamani oʻtkazib yubora olmaydilar, bu esa brendlar uchun jozibador platforma yaratadi.

Shuningdek, Netflix boshqa striming xizmatlari bilan hamkorlikda paketli obunalarni (bundle) taqdim etishni ham koʻrib chiqmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, Apple va Amazon tajribasidan kelib chiqib, Netflix oʻz platformasida Peacock kabi xizmatlar kontentini ham joylashtirishi mumkin. Bu foydalanuvchilarga bir nechta servis uchun alohida haq toʻlamasdan, yagona interfeys orqali koʻproq kontentga ega boʻlish imkonini beradi.

Tomoshabinlar kamayishi va yangi strategiyalar

Netflix bunday keskin choralar koʻrishiga sabab — soʻnggi vaqtlarda tomoshabinlar faolligining pasayishi bilan bogʻliq. Nielsen tahliliy kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, aprel oyida Netflixʼning umumiy televideniye koʻrishlaridagi ulushi 7,8 foizgacha tushgan. Bloomberg nashri esa kompaniya rahbariyati original seriallarning birinchi va ikkinchi fasllari oʻrtasida auditoriyaning sezilarli darajada kamayib ketayotganidan xavotirda ekanligini yozmoqda.

Vaziyatni oʻnglash uchun platforma bir qator yangi yoʻnalishlarni oʻzlashtirmoqda:

  • Qisqa metrajli videolar va video-podkastlar formati;
  • Bolalar uchun moʻljallangan yangi oʻyin ilovalari;
  • Kino ixlosmandlari uchun mashhur Letterboxd ijtimoiy tarmogʻini sotib olish boʻyicha muzokaralar.

Hozircha Netflix rasmiylari ushbu yangiliklar boʻyicha rasmiy izoh berishdan bosh tortishgan. Biroq, ekspertlarning taʼkidlashicha, striming giganti oʻzining klassik "talab boʻyicha video" (VOD) modelidan uzoqlashib, gibrid media platformaga aylanish sari qadam tashlamoqda. Bu esa Oʻzbekiston kabi tez rivojlanayotgan bozorlarda ham raqamli televideniye va striming oʻrtasidagi chegara yanada yoʻqolishidan dalolat beradi.

NetflixStrimingТехнологияТелевидениеMedia
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aviatsiya inqilobi: Airbus va MTU vodorodli elektr dvigatel ustida ish boshlamoqdaAviatsiya inqilobi: Airbus va MTU vodorodli elektr dvigatel ustida ish boshlamoqdaBugun, 20:27Kvant kompyuterlari poygasida yangi yetakchi: Oratomic 300 million dollar investitsiya oldiKvant kompyuterlari poygasida yangi yetakchi: Oratomic 300 million dollar investitsiya oldiBugun, 20:21AQSHda kiberjinoyatchilar bilan til biriktirgan xavfsizlik mutaxassisi qamaldiAQSHda kiberjinoyatchilar bilan til biriktirgan xavfsizlik mutaxassisi qamaldiBugun, 19:23Yevropa Ittifoqi Meta kompaniyasini Facebook va Instagram sababli jarimaga tortmoqchiYevropa Ittifoqi Meta kompaniyasini Facebook va Instagram sababli jarimaga tortmoqchiBugun, 19:21Zamonamizning «kabutar pochtasi»: Roost messenjeri nima uchun ommalashib ketdi?Zamonamizning «kabutar pochtasi»: Roost messenjeri nima uchun ommalashib ketdi?Bugun, 19:20Samsung xarajatlarni kamaytirish yoʻlida: Galaxy S27 smartfonlari oʻzga chiplarga oʻtishi mumkinSamsung xarajatlarni kamaytirish yoʻlida: Galaxy S27 smartfonlari oʻzga chiplarga oʻtishi mumkinBugun, 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi