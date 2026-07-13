Kadr ortidan quvgan sayyoh bizonning hujumiga uchradi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
AQSHdagi milliy bog‘lardan birida suratga olish ishtiyoqi kutilmagan hodisaga sabab bo‘ldi. G‘azablangan bizon unga juda yaqinlashgan sayyohga hujum qilib, kuchli zarba bilan uni havoga irg‘itib yuborgan.
Voqea guvohlarining aytishicha, hodisadan so‘ng atrofdagilar darhol jabrlanganga yordam ko‘rsatib, uning holatini nazoratga olgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, sayyoh jiddiyroq oqibatlarning oldini olishga muvaffaq bo‘lgan.
Hodisa aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda qisqa vaqt ichida keng tarqalib, qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ko‘plab foydalanuvchilar yovvoyi hayvonlarga haddan tashqari yaqinlashish xavfli ekanini ta’kidlab, milliy bog‘lardagi xavfsizlik qoidalariga qat’iy rioya qilish zarurligini eslatmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…