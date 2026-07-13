Gvardiola Italiyaga boradimi? “Adzurri”da katta burilish...

·62·Sport
Gvardiola Italiyaga boradimi? “Adzurri”da katta burilish...

Italiya milliy jamoasi ketma-ket uchinchi bor jahon chempionatiga chiqa olmaganidan keyin katta qayta qurish davriga kirdi. Endi bosh murabbiylik lavozimi uchun eng shov-shuvli nomlardan biri tilga olinmoqda — Xosep Gvardiola.

FIGC ro‘yxatida uchta katta nom bor

Gazzetta dello Sport xabariga ko‘ra, Italiya futbol federatsiyasi bosh murabbiylik lavozimi uchun qisqa ro‘yxat tuzgan. Undan Xosep Gvardiola, Roberto Manchini va Antonio Konte o‘rin olgan.

Manchini Italiyani Yevro-2020da chempion qilgan murabbiy sifatida yaxshi tanish. Konte esa 2014–2016 yillarda “adzurri”ni boshqargan. Ammo xabarlarga ko‘ra, hozircha federatsiya rahbariyati aynan ularni asosiy favorit sifatida ko‘rmayapti.

Gvardiola varianti esa eng katta intriga bo‘lib turibdi. Chunki u klub futbolida deyarli hamma narsani yutgan, ammo hali milliy terma jamoa bilan ishlamagan.

Italiyada inqiroz jiddiy

Italiya milliy jamoasi uchun so‘nggi yillar og‘ir kechmoqda. Jamoa qatorasiga uchinchi marta jahon chempionatiga yo‘llanma ololmadi.

Shu natijadan keyin federatsiyada ma’muriy o‘zgarishlar boshlandi. Jennaro Gattuzo bosh murabbiylik lavozimini tark etdi. Shuningdek, milliy delegatsiya rahbari Janluiji Buffon va FIGC prezidenti Gabriele Gravina ham lavozimidan ketgani xabar qilindi.

Yangi bosqichda Paolo Maldini Italiya futbol federatsiyasi texnik direktori etib tayinlandi. Uning oldidagi eng muhim vazifalardan biri — milliy jamoa uchun yangi bosh murabbiy topish.

Nega aynan Gvardiola?

Gvardiola “Barselona”, “Bavariya” va “Manchester Siti”da ishlagan davrida zamonaviy futbolning eng ta’sirli murabbiylaridan biriga aylandi.

Uning jamoalari to‘p nazorati, yuqori pressing, pozitsion hujum va o‘yinni mayda detallarigacha boshqarish bilan ajralib turadi.

Italiya uchun bunday murabbiy tanlovi katta g‘oya o‘zgarishini anglatishi mumkin. Chunki “adzurri” tarixan taktik intizom va himoya madaniyati bilan mashhur. Gvardiola esa bu asosga yangi, hujumkor va to‘pga egalik qilishga qurilgan model qo‘shishi mumkin.

Manchini va Konte varianti ham bor

Roberto Manchini Italiya uchun emotsional va tanish nom. U “adzurri”ni Yevropa chempioni qilgan murabbiy.

Antonio Konte esa qattiq intizom, kuchli xarakter va jismoniy futbol bilan tanilgan. U milliy jamoa muhitini yaxshi biladi va qisqa vaqtda jamoani tizimga sola oladigan mutaxassislardan biri hisoblanadi.

Nomzod

Asosiy ustunlik

Xosep Gvardiola

yangi futbol falsafasi va global obro‘

Roberto Manchini

Yevro-2020dagi g‘alaba va Italiya muhitini bilishi

Antonio Konte

intizom, xarakter va tez natijaga yo‘nalgan uslub

Ammo hozirgi vaziyatda Italiyaga faqat yaxshi murabbiy emas, tizimni qayta qurishga qodir rahbar kerak. Shuning uchun Gvardiola nomi shunchaki “fantaziya” emas, katta strategiya belgisi sifatida ko‘rilayotgan bo‘lishi mumkin.

Moliyaviy masala oson bo‘lmaydi

Gvardiolani taklif qilish oson emas. U dunyodagi eng qimmat murabbiylardan biri sanaladi.

Ayrim manbalarga ko‘ra, uning maosh talablari FIGC uchun jiddiy to‘siq bo‘lishi mumkin. Italiyada hatto Seriya A klublari uning maoshini qoplashda yordam berishi mumkinligi haqida ham taxminlar aytilmoqda.

Ya’ni bu yerda faqat sport emas, moliyaviy arxitektura ham katta rol o‘ynaydi. Gvardiolani xohlash boshqa, uni olib kelish — butunlay boshqa level.

Italiyaga qanday murabbiy kerak?

Italiya milliy jamoasi hozir shunchaki murabbiy almashtirish bosqichida emas. Jamoaga yangi g‘oya, yangi ishonch va kelajak uchun aniq yo‘l kerak.

Ketma-ket uchta jahon chempionatini o‘tkazib yuborish Italiya kabi futbol davlati uchun juda og‘ir zarba. Bu natija muammo faqat bir murabbiyda emas, butun tizimda ekanini ko‘rsatadi.

Gvardiola kelsa, u faqat tarkib tanlamaydi. U Italiya futbolining kelgusi yo‘nalishiga ta’sir qilishi mumkin.

Hozircha rasmiy qaror yo‘q

Muhim jihat: Gvardiola Italiya bosh murabbiyi etib tayinlangani haqida rasmiy e’lon yo‘q. U hozircha nomzodlardan biri sifatida tilga olinmoqda.

FIGC oldida katta tanlov turibdi: tanish va milliy muhitni biladigan murabbiygami ishonish yoki butunlay yangi futbol falsafasiga eshik ochish?

Endi asosiy savol shu: Italiya Gvardiola bilan yangi davr boshlashga jur’at qiladimi yoki yana o‘zining tanish yo‘liga qaytadimi?

Pep GuardiolaItaliyaManchester SitiBarselonaBavariya Myunxen
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Desham Ispaniyani favorit dedi: yarimfinal oldidan bosim kimda?Desham Ispaniyani favorit dedi: yarimfinal oldidan bosim kimda?Bugun, 23:09Messi yana tepada: JCH-2026 reytingida katta siljish...Messi yana tepada: JCH-2026 reytingida katta siljish...Bugun, 22:24Chelsi Alehandro Garnachoni sotishga qaror qildi: Xabi Alonso futbolchi haqida gapirdiChelsi Alehandro Garnachoni sotishga qaror qildi: Xabi Alonso futbolchi haqida gapirdiBugun, 21:30Barselona Ferran Torres bilan shartnomani uzaytirishdan bosh tortmoqda: Buning sababi moliyaviyBarselona Ferran Torres bilan shartnomani uzaytirishdan bosh tortmoqda: Buning sababi moliyaviyBugun, 20:16Superliga transferlarida kutilmagan yengillik: Cheklovlar ikki barobarga oshdiSuperliga transferlarida kutilmagan yengillik: Cheklovlar ikki barobarga oshdiBugun, 20:10JCH-2026dan keyingi mudhish fojia: 25 yoshli yulduz kutilmaganda vafot etdiJCH-2026dan keyingi mudhish fojia: 25 yoshli yulduz kutilmaganda vafot etdiBugun, 19:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi