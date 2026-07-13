Gvardiola Italiyaga boradimi? “Adzurri”da katta burilish...
Italiya milliy jamoasi ketma-ket uchinchi bor jahon chempionatiga chiqa olmaganidan keyin katta qayta qurish davriga kirdi. Endi bosh murabbiylik lavozimi uchun eng shov-shuvli nomlardan biri tilga olinmoqda — Xosep Gvardiola.
FIGC ro‘yxatida uchta katta nom bor
Gazzetta dello Sport xabariga ko‘ra, Italiya futbol federatsiyasi bosh murabbiylik lavozimi uchun qisqa ro‘yxat tuzgan. Undan Xosep Gvardiola, Roberto Manchini va Antonio Konte o‘rin olgan.
Manchini Italiyani Yevro-2020da chempion qilgan murabbiy sifatida yaxshi tanish. Konte esa 2014–2016 yillarda “adzurri”ni boshqargan. Ammo xabarlarga ko‘ra, hozircha federatsiya rahbariyati aynan ularni asosiy favorit sifatida ko‘rmayapti.
Gvardiola varianti esa eng katta intriga bo‘lib turibdi. Chunki u klub futbolida deyarli hamma narsani yutgan, ammo hali milliy terma jamoa bilan ishlamagan.
Italiyada inqiroz jiddiy
Italiya milliy jamoasi uchun so‘nggi yillar og‘ir kechmoqda. Jamoa qatorasiga uchinchi marta jahon chempionatiga yo‘llanma ololmadi.
Shu natijadan keyin federatsiyada ma’muriy o‘zgarishlar boshlandi. Jennaro Gattuzo bosh murabbiylik lavozimini tark etdi. Shuningdek, milliy delegatsiya rahbari Janluiji Buffon va FIGC prezidenti Gabriele Gravina ham lavozimidan ketgani xabar qilindi.
Yangi bosqichda Paolo Maldini Italiya futbol federatsiyasi texnik direktori etib tayinlandi. Uning oldidagi eng muhim vazifalardan biri — milliy jamoa uchun yangi bosh murabbiy topish.
Nega aynan Gvardiola?
Gvardiola “Barselona”, “Bavariya” va “Manchester Siti”da ishlagan davrida zamonaviy futbolning eng ta’sirli murabbiylaridan biriga aylandi.
Uning jamoalari to‘p nazorati, yuqori pressing, pozitsion hujum va o‘yinni mayda detallarigacha boshqarish bilan ajralib turadi.
Italiya uchun bunday murabbiy tanlovi katta g‘oya o‘zgarishini anglatishi mumkin. Chunki “adzurri” tarixan taktik intizom va himoya madaniyati bilan mashhur. Gvardiola esa bu asosga yangi, hujumkor va to‘pga egalik qilishga qurilgan model qo‘shishi mumkin.
Manchini va Konte varianti ham bor
Roberto Manchini Italiya uchun emotsional va tanish nom. U “adzurri”ni Yevropa chempioni qilgan murabbiy.
Antonio Konte esa qattiq intizom, kuchli xarakter va jismoniy futbol bilan tanilgan. U milliy jamoa muhitini yaxshi biladi va qisqa vaqtda jamoani tizimga sola oladigan mutaxassislardan biri hisoblanadi.
Nomzod
Asosiy ustunlik
Xosep Gvardiola
yangi futbol falsafasi va global obro‘
Roberto Manchini
Yevro-2020dagi g‘alaba va Italiya muhitini bilishi
Antonio Konte
intizom, xarakter va tez natijaga yo‘nalgan uslub
Ammo hozirgi vaziyatda Italiyaga faqat yaxshi murabbiy emas, tizimni qayta qurishga qodir rahbar kerak. Shuning uchun Gvardiola nomi shunchaki “fantaziya” emas, katta strategiya belgisi sifatida ko‘rilayotgan bo‘lishi mumkin.
Moliyaviy masala oson bo‘lmaydi
Gvardiolani taklif qilish oson emas. U dunyodagi eng qimmat murabbiylardan biri sanaladi.
Ayrim manbalarga ko‘ra, uning maosh talablari FIGC uchun jiddiy to‘siq bo‘lishi mumkin. Italiyada hatto Seriya A klublari uning maoshini qoplashda yordam berishi mumkinligi haqida ham taxminlar aytilmoqda.
Ya’ni bu yerda faqat sport emas, moliyaviy arxitektura ham katta rol o‘ynaydi. Gvardiolani xohlash boshqa, uni olib kelish — butunlay boshqa level.
Italiyaga qanday murabbiy kerak?
Italiya milliy jamoasi hozir shunchaki murabbiy almashtirish bosqichida emas. Jamoaga yangi g‘oya, yangi ishonch va kelajak uchun aniq yo‘l kerak.
Ketma-ket uchta jahon chempionatini o‘tkazib yuborish Italiya kabi futbol davlati uchun juda og‘ir zarba. Bu natija muammo faqat bir murabbiyda emas, butun tizimda ekanini ko‘rsatadi.
Gvardiola kelsa, u faqat tarkib tanlamaydi. U Italiya futbolining kelgusi yo‘nalishiga ta’sir qilishi mumkin.
Hozircha rasmiy qaror yo‘q
Muhim jihat: Gvardiola Italiya bosh murabbiyi etib tayinlangani haqida rasmiy e’lon yo‘q. U hozircha nomzodlardan biri sifatida tilga olinmoqda.
FIGC oldida katta tanlov turibdi: tanish va milliy muhitni biladigan murabbiygami ishonish yoki butunlay yangi futbol falsafasiga eshik ochish?
Endi asosiy savol shu: Italiya Gvardiola bilan yangi davr boshlashga jur’at qiladimi yoki yana o‘zining tanish yo‘liga qaytadimi?
…