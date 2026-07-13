Toshkentliklar ogohlantirildi: jazirama elektr ta’minotiga ta’sir qilishi mumkin

·0·O‘zbekiston
Toshkentliklar ogohlantirildi: jazirama elektr ta’minotiga ta’sir qilishi mumkin

Toshkent shahrida kuzatilayotgan kuchli issiq havo tufayli elektr energiyasi iste’moli keskin oshishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan ayrim hududlarda qisqa muddatli elektr ta’minotida uzilishlar yoki avariyaviy o‘chirishlar yuz berishi mumkin. Bu haqda «Toshkent shahar magistral elektr tarmoqlari» filiali ma’lum qildi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, yuqori harorat fonida elektr tarmoqlariga tushayotgan yuklama sezilarli darajada ortib, uskunalarning ishlash jarayoniga qo‘shimcha bosim yuzaga keltirishi mumkin.

Shu bois elektr tarmoqlarining uzluksiz faoliyatini ta’minlash, ehtimoliy nosozliklarni o‘z vaqtida aniqlash va bartaraf etish bo‘yicha tegishli chora-tadbirlar kuchaytirilgan.

Energetika tizimi vakillari aholidan elektr energiyasidan tejamkor va oqilona foydalanishni so‘rab, ehtimoliy vaqtinchalik noqulayliklarga tushunish bilan munosabatda bo‘lishni iltimos qildi.

Ma’lum qilinishicha, kuchli yuklama davrida tarmoqlar barqarorligini saqlab qolish asosiy vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abituriyentlar diqqatiga: test sinovlari boshlanadigan sana ma’lum qilindiAbituriyentlar diqqatiga: test sinovlari boshlanadigan sana ma’lum qilindiBugun, 21:46Ikki sayyoraga o‘zbek olimlarining nomi rasman berildiIkki sayyoraga o‘zbek olimlarining nomi rasman berildiBugun, 17:25Dubay shokoladidan keyin navbat Toshkent oshi shokoladiga keldi! Ta’mi kutilgandek chiqdimi?Dubay shokoladidan keyin navbat Toshkent oshi shokoladiga keldi! Ta’mi kutilgandek chiqdimi?Bugun, 16:19O‘zbekistonda issiq sabab bog‘chalar vaqtincha faoliyatini to‘xtatishi mumkinO‘zbekistonda issiq sabab bog‘chalar vaqtincha faoliyatini to‘xtatishi mumkinBugun, 14:25Qalbaki tillaga qarshi yangi qadam: 2029 yildan talab o‘zgaradiQalbaki tillaga qarshi yangi qadam: 2029 yildan talab o‘zgaradiBugun, 13:52So‘xda transport inqilobi: muntazam aviaqatnovlar yo‘lga qo‘yilmoqdaSo‘xda transport inqilobi: muntazam aviaqatnovlar yo‘lga qo‘yilmoqdaBugun, 12:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?