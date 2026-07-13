Sunʼiy intellekt va erkinlik: George Hotz AI orqali jinoyat qilish huquqini himoya qilmoqda

·21·Texno
Sunʼiy intellekt va erkinlik: George Hotz AI orqali jinoyat qilish huquqini himoya qilmoqda

Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining jadal rivojlanishi insoniyat oldida nafaqat texnik, balki jiddiy axloqiy va huquqiy savollarni ham koʻndalang qilmoqda. Bugungi kunda soha mutaxassislari orasida AI tizimlarini qatʼiy nazorat qilish yoki ularga cheksiz erkinlik berish borasidagi bahslar yangi bosqichga koʻtarildi. Xususan, taniqli dasturchi va Comma AI asoschisi George Hotzning soʻnggi bayonotlari texnologik hamjamiyatda katta shov-shuvga sabab boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hotz yaqinda eʼlon qilingan “AI 2040: Plan A” deb nomlangan siyosiy hujjatga nisbatan oʻzining keskin munosabatini bildirdi. Mazkur hujjatda tadqiqotchilar insoniyat xavfsizligi yoʻlida sunʼiy intellekt rivojlanishini 14 yilga sekinlashtirishni taklif qilishgan. Biroq George Hotz bu yondashuvga mutlaqo qarshi chiqib, texnologiyani jilovlash erkinlik tamoyillariga zid ekanini taʼkidlamoqda.

Lokal nazorat va foydalanuvchi manfaatlari

Dasturchining fikricha, sunʼiy intellekt xavfsizligini taʼminlashning eng yaxshi yoʻli — markazlashgan tizimlardan voz kechishdir. Bugungi kunda ChatGPT yoki Claude kabi yirik modellar korporatsiyalar tomonidan boshqariladi va ular oʻz axloqiy meʼyorlarini foydalanuvchilarga majburlab oʻtkazadi. Hotz esa har bir insonning oʻziga tegishli va faqat uning manfaatlariga xizmat qiladigan lokal AI modellari boʻlishi tarafdori.

Ushbu yondashuvga koʻra, sunʼiy intellekt xuddi shaxsiy kompyuter yoki qurol kabi vosita boʻlishi kerak. Hotz oʻzining provokatsion chiqishida AI foydalanuvchining har qanday buyrugʻini, hatto u axloqsiz yoki noqonuniy boʻlsa ham, bajarishi lozimligini ilgari suradi. Uning fikricha, haqiqiy “erkin” AI hatto jinoyat rejalashtirishda ham egasiga qarshilik koʻrsatmasligi kerak.

Axloqiy chegara va jamiyat xavfsizligi

Verge nashrining tahliliga koʻra, Hotzning bu qarashlari jamiyatda katta xavf tugʻdirishi mumkin. Agar sunʼiy intellekt taqiqlangan moddalarni tayyorlash yoki ogʻir jinoyatlarni amalga oshirishda yordamchi sifatida ishlatilsa, bu ijtimoiy tartibning buzilishiga olib keladi. Muallifning qayd etishicha, har qanday texnologik mahsulotni ommaviy bozorga chiqarishda nafaqat foydalanuvchi erkinligi, balki boshqa insonlarning xavfsizligi ham inobatga olinishi shart.

George Hotz esa bu tamoyilni himoya qilish yoʻlida hatto oʻlimga ham tayyorligini bildirgan. Uning uchun dunyo yo toʻliq erkinlikka ega boʻlishi, yoki qatʼiy nazorat ostida yashashi kerak. Biroq tanqidchilar “erkinlik” tushunchasi boshqalarning hayotiga daxl qilish huquqini bermasligini, aks holda jamiyat “AI quvvatiga ega Napoleonlar” makoniga aylanib qolishini taʼkidlamoqda.

Hozircha ChatGPT va shunga oʻxshash ommabop servislar qatʼiy filtrlar va axloqiy cheklovlar asosida ishlamoqda. Ammo texnologiya arzonlashgani sayin, Hotz aytganidek, har bir shaxs oʻzining shaxsiy va “cheksiz” sunʼiy intellektiga ega boʻlish imkoniyati paydo boʻladi. Bu esa kelajakda qonun ustuvorligini taʼminlashda yangi qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi shubhasiz.

Sun‛i IntellektGeorge HotzTexnologiyaChatGPTXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Slimbook sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan yangi Nexus ishchi stansiyalarini taqdim etdiSlimbook sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan yangi Nexus ishchi stansiyalarini taqdim etdiBugun, 22:57AQSHning 12 shtati Paramount va Warner Bros. oʻrtasidagi 110 milliard dollarlik kelishuvga qarshiAQSHning 12 shtati Paramount va Warner Bros. oʻrtasidagi 110 milliard dollarlik kelishuvga qarshiBugun, 22:56General Fusion birjada debyut qildi: Termoyadroviy energetika davri boshlanmoqdaGeneral Fusion birjada debyut qildi: Termoyadroviy energetika davri boshlanmoqdaBugun, 22:25Sam Altman va Elon Musk oʻrtasidagi nizo: Koinot maʼlumotlar markazlari haqiqatmi?Sam Altman va Elon Musk oʻrtasidagi nizo: Koinot maʼlumotlar markazlari haqiqatmi?Bugun, 22:21Hindiston koinotga ilk parvozga yaqinlashmoqda: Gaganyaan tizimlari muvaffaqiyatli sinovdan oʻtdiHindiston koinotga ilk parvozga yaqinlashmoqda: Gaganyaan tizimlari muvaffaqiyatli sinovdan oʻtdiBugun, 22:20Huawei Pura 90s Pro global bozorga chiqmoqda: Kompaniya yangi dizaynni namoyish etdiHuawei Pura 90s Pro global bozorga chiqmoqda: Kompaniya yangi dizaynni namoyish etdiBugun, 21:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi