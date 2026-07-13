Huawei Pura 90s Pro global bozorga chiqmoqda: Kompaniya yangi dizaynni namoyish etdi
Xitoyning texnologik giganti Huawei oʻzining eng yangi flagman smartfoni — Pura 90s Pro modelini xalqaro bozorga chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu qurilma brendning oʻz vatanida katta muvaffaqiyat qozongan Pura 90 Pro modelining global versiyasi boʻlib, u nafaqat texnik imkoniyatlari, balki oʻziga xos tashqi koʻrinishi bilan ham eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan yangi tizerda smartfonning "Pink Guava" (pushti guava) deb nomlangan rangdagi koʻrinishi toʻliq namoyish etildi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, qurilmaning orqa paneli uch xil rang — pushti, limon-sariq va och yashil tuslarning uygʻunlashuvidan hosil boʻlgan firma gradient dizayniga ega. Bu uslub texnologiya ixlosmandlariga oʻz vaqtida bozorda inqilob qilgan Huawei P20 seriyasini eslatib yuboradi.
Klassik gradient dizaynining qaytishiHuawei mutaxassislarining fikricha, gradient uslubidagi korpuslar yana urfga kirmoqda. Aynan mana shu dizayn yechimi Pura 90 turkumining Xitoy bozorida kutilganidan ham yuqori sotuv koʻrsatkichlarini qayd etishiga sabab boʻlgan edi. Global bozorda ham ushbu trend oʻzini oqlashi kutilmoqda, chunki zamonaviy foydalanuvchilar orasida yorqin va noodatiy ranglarga boʻlgan talab ortib bormoqda.
Pura 90s Pro global miqyosda toʻrt xil rangda taqdim etiladi. Xaridorlar quyidagi rang variantlaridan birini tanlash imkoniyatiga ega boʻladilar:
- Pink Guava (pushti-gradient);
- Orange Soda (toʻq sariq);
- Coconut White (oq);
- Mulberry Black (qora).
Bozordagi oʻrni va kutilmalarOʻzbekiston smartfonlar bozorida Huawei brendi oʻzining yuqori sifatli kameralari va mustahkam korpusi bilan tanilgan. Pura 90s Pro modeli ham oʻzining premium segmentdagi oʻrnini mustahkamlashi kutilmoqda. Avvalroq kompaniya ushbu turkumning eng yuqori talqinini namoyish etgan edi, bu esa brendning global bozordagi ambitsiyalari jiddiyligidan dalolat beradi.
Mutaxassislarning taxminiga koʻra, yangi modelda ham Huawei oʻzining xususiy Kirin protsessorlari va takomillashtirilgan XMAGE kamera tizimidan foydalanadi. Bu esa qurilmani Apple va Samsung kabi raqobatchilarning flagmanlari bilan bemalol bellasha olishiga zamin yaratadi. Narxlar va sotuv boshlanish sanasi boʻyicha maʼlumotlar tez orada eʼlon qilinadi.
…