Huawei Pura 90s Pro global bozorga chiqmoqda: Kompaniya yangi dizaynni namoyish etdi

·42·Texno
Huawei Pura 90s Pro global bozorga chiqmoqda: Kompaniya yangi dizaynni namoyish etdi

Xitoyning texnologik giganti Huawei oʻzining eng yangi flagman smartfoni — Pura 90s Pro modelini xalqaro bozorga chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu qurilma brendning oʻz vatanida katta muvaffaqiyat qozongan Pura 90 Pro modelining global versiyasi boʻlib, u nafaqat texnik imkoniyatlari, balki oʻziga xos tashqi koʻrinishi bilan ham eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan yangi tizerda smartfonning "Pink Guava" (pushti guava) deb nomlangan rangdagi koʻrinishi toʻliq namoyish etildi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, qurilmaning orqa paneli uch xil rang — pushti, limon-sariq va och yashil tuslarning uygʻunlashuvidan hosil boʻlgan firma gradient dizayniga ega. Bu uslub texnologiya ixlosmandlariga oʻz vaqtida bozorda inqilob qilgan Huawei P20 seriyasini eslatib yuboradi.

Klassik gradient dizaynining qaytishi

Huawei mutaxassislarining fikricha, gradient uslubidagi korpuslar yana urfga kirmoqda. Aynan mana shu dizayn yechimi Pura 90 turkumining Xitoy bozorida kutilganidan ham yuqori sotuv koʻrsatkichlarini qayd etishiga sabab boʻlgan edi. Global bozorda ham ushbu trend oʻzini oqlashi kutilmoqda, chunki zamonaviy foydalanuvchilar orasida yorqin va noodatiy ranglarga boʻlgan talab ortib bormoqda.

Pura 90s Pro global miqyosda toʻrt xil rangda taqdim etiladi. Xaridorlar quyidagi rang variantlaridan birini tanlash imkoniyatiga ega boʻladilar:

  • Pink Guava (pushti-gradient);
  • Orange Soda (toʻq sariq);
  • Coconut White (oq);
  • Mulberry Black (qora).
Hozircha kompaniya faqat qurilmaning tashqi koʻrinishiga urgʻu bermoqda. Smartfonning texnik xususiyatlari, xususan, uning global versiyasi Xitoydagi modeldan qanchalik farq qilishi haqidagi tafsilotlar sir tutilmoqda. Huawei yaqin kunlarda oʻtkaziladigan rasmiy taqdimotda barcha maʼlumotlarni ochiqlashga vaʼda bergan.

Bozordagi oʻrni va kutilmalar

Oʻzbekiston smartfonlar bozorida Huawei brendi oʻzining yuqori sifatli kameralari va mustahkam korpusi bilan tanilgan. Pura 90s Pro modeli ham oʻzining premium segmentdagi oʻrnini mustahkamlashi kutilmoqda. Avvalroq kompaniya ushbu turkumning eng yuqori talqinini namoyish etgan edi, bu esa brendning global bozordagi ambitsiyalari jiddiyligidan dalolat beradi.

Mutaxassislarning taxminiga koʻra, yangi modelda ham Huawei oʻzining xususiy Kirin protsessorlari va takomillashtirilgan XMAGE kamera tizimidan foydalanadi. Bu esa qurilmani Apple va Samsung kabi raqobatchilarning flagmanlari bilan bemalol bellasha olishiga zamin yaratadi. Narxlar va sotuv boshlanish sanasi boʻyicha maʼlumotlar tez orada eʼlon qilinadi.

HuaweiPura 90s ProSmartfonTexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Maxfiy maʼlumotlar oʻgʻirlanishi boʻyicha jiddiy ayblovlarApple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Maxfiy maʼlumotlar oʻgʻirlanishi boʻyicha jiddiy ayblovlarBugun, 23:22General Fusion termoyadro energetikasi sohasida birjaga chiqqan ilk kompaniyaga aylandiGeneral Fusion termoyadro energetikasi sohasida birjaga chiqqan ilk kompaniyaga aylandiBugun, 23:20Slimbook sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan yangi Nexus ishchi stansiyalarini taqdim etdiSlimbook sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan yangi Nexus ishchi stansiyalarini taqdim etdiBugun, 22:57AQSHning 12 shtati Paramount va Warner Bros. oʻrtasidagi 110 milliard dollarlik kelishuvga qarshiAQSHning 12 shtati Paramount va Warner Bros. oʻrtasidagi 110 milliard dollarlik kelishuvga qarshiBugun, 22:56General Fusion birjada debyut qildi: Termoyadroviy energetika davri boshlanmoqdaGeneral Fusion birjada debyut qildi: Termoyadroviy energetika davri boshlanmoqdaBugun, 22:25Sam Altman va Elon Musk oʻrtasidagi nizo: Koinot maʼlumotlar markazlari haqiqatmi?Sam Altman va Elon Musk oʻrtasidagi nizo: Koinot maʼlumotlar markazlari haqiqatmi?Bugun, 22:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi