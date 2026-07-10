HyperTexting: Internetni ijtimoiy tarmoq kabi varaqlash imkonini beruvchi yangi ilova

·0·Texno
HyperTexting: Internetni ijtimoiy tarmoq kabi varaqlash imkonini beruvchi yangi ilova

Zamonaviy internet foydalanuvchilari maʼlumot izlashdan koʻra koʻproq ijtimoiy tarmoqlardagi tasmalarni (feed) varaqlashga oʻrganib qolishgan. Yangi taqdim etilgan HyperTexting ilovasi butun internet tarmogʻini xuddi Facebook yoki X kabi qulay va cheksiz varaqlanadigan tasmaga aylantirishni maqsad qilgan. Ushbu platforma foydalanuvchilarga anʼanaviy veb-saytlarni ijtimoiy tarmoq formatida koʻrish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Texnologiya olamida 20 yillik tajribaga ega Caleb Hailey tomonidan yaratilgan HyperTexting hozirda iOS tizimi uchun foydalanishga topshirildi. TechCrunch nashriga bergan intervyusida muallif internetning ilk davrlaridagi vaʼdalarni esga oladi: oʻshanda har bir inson oʻz domeniga ega boʻlishi va oʻz kontentini mustaqil nashr etishi kutilgan edi. Biroq ijtimoiy tarmoqlar paydo boʻlishi bilan odamlar shaxsiy sayt yuritishdan koʻra, tayyor platformalarda sahifa ochishni afzal koʻra boshladilar.

HyperTexting loyihasining asosiy gʻoyasi — ijtimoiy tarmoqlarning qulay interfeysini (feed, profillar, obuna boʻlish, layk va izohlar) ochiq veb-saytlar bilan birlashtirishdir. Foydalanuvchilar oʻzlari yoqtirgan bloglar, yangiliklar saytlari va axborotnomalarga bir marta bosish orqali obuna boʻlishlari va ularning yangiliklarini yagona tasmada kuzatib borishlari mumkin.

Algoritmlarsiz internet sari

Caleb Hailey ushbu ilovani yaratishda Twitter platformasining soʻnggi yillardagi oʻzgarishlaridan ilhomlanganini taʼkidlaydi. Uning soʻzlariga koʻra, ijtimoiy tarmoqlar oʻsish ortidan quvib, xronologik tartibdan voz kechgan va foydalanuvchilarga faqat algoritmlar tanlagan kontentni koʻrsata boshlagan. HyperTexting esa maʼlumotlarni hech qanday yashirin algoritmlarsiz, eʼlon qilingan vaqti boʻyicha taqdim etadi.

Ilovaning yana bir oʻziga xos jihati shundaki, u shaxsiy veb-saytni yangilash jarayonini oddiy xabar yuborish darajasida osonlashtiradi. Bu esa foydalanuvchilarga murakkab tizimlarni oʻrganmasdan turib, oʻzining raqamli hududini yaratish va boshqarish imkonini beradi. Muallifning fikricha, bu RSS texnologiyasini ommalashtirishning yangi va zamonaviy usulidir.

Pandemiya davridagi "doom scrolling" (yomon yangiliklarni tinimsiz oʻqish) tushunchasi Hailey’ni ijtimoiy tarmoqlardan butunlay voz kechishga undagan edi. U NetNewsWire kabi RSS oʻquvchi ilovalarga qaytib, maʼlumot olishning bu usuli naqadar foydali ekanini tushunib yetdi. HyperTexting aynan mana shu klassik yondashuvni zamonaviy va hamma uchun tushunarli qobiqqa oʻrash natijasida dunyoga keldi.

Hozirda HyperTexting oʻz foydalanuvchilariga nafaqat matnli maqolalar, balki multimedia materiallarini ham qulay formatda isteʼmol qilish imkonini bermoqda. Bu loyiha internetning markazlashmagan, erkin va foydalanuvchi nazoratidagi kelajagiga qoʻyilgan muhim qadam sifatida baholanmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu ilova xalqaro nashrlar va sevimli blogerlarni yagona platformada, ortiqcha reklama va algoritmlarsiz kuzatib borishda qoʻl kelishi mumkin.

HypeрТехтингInternetIjtimoiy TarmoqТехнологияiOS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vostochniy kosmodromiga yangi missiyalar uchun Fregat tezlatgich bloki yetkazildiVostochniy kosmodromiga yangi missiyalar uchun Fregat tezlatgich bloki yetkazildiBugun, 22:26SK Hynix AQSH tarixidagi eng yirik xorijiy IPO orqali 26,5 milliard dollar jalb qildiSK Hynix AQSH tarixidagi eng yirik xorijiy IPO orqali 26,5 milliard dollar jalb qildiBugun, 22:26Xitoy koinot poygasida Ilon Maskka yetib olmoqda: Koʻp marta ishlatiladigan raketa sinovdan oʻtdiXitoy koinot poygasida Ilon Maskka yetib olmoqda: Koʻp marta ishlatiladigan raketa sinovdan oʻtdiBugun, 21:59Bigme Hibreak Dual 2: Ikki ekranli va 80 Hz chastotali innovatsion smartfon taqdim etildiBigme Hibreak Dual 2: Ikki ekranli va 80 Hz chastotali innovatsion smartfon taqdim etildiBugun, 21:52Smartfonlardan charchaganlar uchun yechim: Dumb Co kompaniyasi “aqlli” tugmali telefonlarni taqdim etdiSmartfonlardan charchaganlar uchun yechim: Dumb Co kompaniyasi “aqlli” tugmali telefonlarni taqdim etdiBugun, 21:28Geely dunyodagi eng tez quvvatlanuvchi akkumulyatorni taqdim etdi: 1 million km resursGeely dunyodagi eng tez quvvatlanuvchi akkumulyatorni taqdim etdi: 1 million km resursBugun, 21:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi