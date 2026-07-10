HyperTexting: Internetni ijtimoiy tarmoq kabi varaqlash imkonini beruvchi yangi ilova
Zamonaviy internet foydalanuvchilari maʼlumot izlashdan koʻra koʻproq ijtimoiy tarmoqlardagi tasmalarni (feed) varaqlashga oʻrganib qolishgan. Yangi taqdim etilgan HyperTexting ilovasi butun internet tarmogʻini xuddi Facebook yoki X kabi qulay va cheksiz varaqlanadigan tasmaga aylantirishni maqsad qilgan. Ushbu platforma foydalanuvchilarga anʼanaviy veb-saytlarni ijtimoiy tarmoq formatida koʻrish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Texnologiya olamida 20 yillik tajribaga ega Caleb Hailey tomonidan yaratilgan HyperTexting hozirda iOS tizimi uchun foydalanishga topshirildi. TechCrunch nashriga bergan intervyusida muallif internetning ilk davrlaridagi vaʼdalarni esga oladi: oʻshanda har bir inson oʻz domeniga ega boʻlishi va oʻz kontentini mustaqil nashr etishi kutilgan edi. Biroq ijtimoiy tarmoqlar paydo boʻlishi bilan odamlar shaxsiy sayt yuritishdan koʻra, tayyor platformalarda sahifa ochishni afzal koʻra boshladilar.
HyperTexting loyihasining asosiy gʻoyasi — ijtimoiy tarmoqlarning qulay interfeysini (feed, profillar, obuna boʻlish, layk va izohlar) ochiq veb-saytlar bilan birlashtirishdir. Foydalanuvchilar oʻzlari yoqtirgan bloglar, yangiliklar saytlari va axborotnomalarga bir marta bosish orqali obuna boʻlishlari va ularning yangiliklarini yagona tasmada kuzatib borishlari mumkin.
Algoritmlarsiz internet sariCaleb Hailey ushbu ilovani yaratishda Twitter platformasining soʻnggi yillardagi oʻzgarishlaridan ilhomlanganini taʼkidlaydi. Uning soʻzlariga koʻra, ijtimoiy tarmoqlar oʻsish ortidan quvib, xronologik tartibdan voz kechgan va foydalanuvchilarga faqat algoritmlar tanlagan kontentni koʻrsata boshlagan. HyperTexting esa maʼlumotlarni hech qanday yashirin algoritmlarsiz, eʼlon qilingan vaqti boʻyicha taqdim etadi.
Ilovaning yana bir oʻziga xos jihati shundaki, u shaxsiy veb-saytni yangilash jarayonini oddiy xabar yuborish darajasida osonlashtiradi. Bu esa foydalanuvchilarga murakkab tizimlarni oʻrganmasdan turib, oʻzining raqamli hududini yaratish va boshqarish imkonini beradi. Muallifning fikricha, bu RSS texnologiyasini ommalashtirishning yangi va zamonaviy usulidir.
Pandemiya davridagi "doom scrolling" (yomon yangiliklarni tinimsiz oʻqish) tushunchasi Hailey’ni ijtimoiy tarmoqlardan butunlay voz kechishga undagan edi. U NetNewsWire kabi RSS oʻquvchi ilovalarga qaytib, maʼlumot olishning bu usuli naqadar foydali ekanini tushunib yetdi. HyperTexting aynan mana shu klassik yondashuvni zamonaviy va hamma uchun tushunarli qobiqqa oʻrash natijasida dunyoga keldi.
Hozirda HyperTexting oʻz foydalanuvchilariga nafaqat matnli maqolalar, balki multimedia materiallarini ham qulay formatda isteʼmol qilish imkonini bermoqda. Bu loyiha internetning markazlashmagan, erkin va foydalanuvchi nazoratidagi kelajagiga qoʻyilgan muhim qadam sifatida baholanmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu ilova xalqaro nashrlar va sevimli blogerlarni yagona platformada, ortiqcha reklama va algoritmlarsiz kuzatib borishda qoʻl kelishi mumkin.
…