Chelsi Alehandro Garnachoni sotishga qaror qildi: Xabi Alonso futbolchi haqida gapirdi

·0·Sport
Chelsi Alehandro Garnachoni sotishga qaror qildi: Xabi Alonso futbolchi haqida gapirdi

Londonning Chelsi klubi oʻtgan yili Manchester Yunayted jamoasidan katta umidlar bilan sotib olingan hujumchi Alehandro Garnacho bilan xayrlashishga tayyorlanmoqda. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso argentinalik futbolchining kelajagi borasida kutilmagan bayonot bilan chiqib, uning klubdagi faoliyati yakuniga yetayotganiga ishora qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Telegraph nashri xabariga koʻra, Chelsi rahbariyati va murabbiylar shtabi bir yil avvalgi transfer kutilgan natijani bermadi deb hisoblamoqda. Xabi Alonso sport direktorlari bilan uchrashib, futbolchining transferi boʻyicha muzokaralar olib borilayotganini tasdiqladi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, hozirda futbolchiga boshqa klublar tomonidan jiddiy qiziqish bor.

"Vaziyat shundayki, biz sport direktorlari bilan gaplashdik va boshqa klublardan unga nisbatan qiziqish borligini bilamiz. Voqealar rivojini kuzatamiz, umid qilamanki, bu jarayon barcha tomonlar uchun eng yaxshi tarzda yakunlanadi", — deya taʼkidladi Xabi Alonso matbuot anjumanida.

Muvaffaqiyatsiz mavsum va moliyaviy bosim

Garnacho 2025-26-yilgi mavsumda Angliya Premer-ligasida oʻzini koʻrsata olmadi. 40 million funt sterling evaziga transfer qilingan 22 yoshli vinger butun mavsum davomida chempionatda atigi bitta gol urishga muvaffaq boʻldi. Uning past sport formasi nafaqat klubning turnir jadvalida 10-oʻringa tushib ketishiga, balki futbolchining Argentina terma jamoasi safida Jahon chempionatiga borish imkoniyatidan mahrum boʻlishiga ham sabab boʻldi.

Goal.com maʼlumotiga koʻra, Chelsi ayni damda moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirmoqda. Yevrokuboklarsiz qolgan klub tarkibni qisqartirish va sarflangan mablagʻlarning bir qismini qaytarishni maqsad qilgan. Taʼkidlash joizki, Manchester Yunayted bilan tuzilgan shartnomaga koʻra, futbolchining keyingi sotuvidan tushadigan mablagʻning 10 foizi "qizil iblislar" hisobiga oʻtkaziladi.

Italiya klublari oʻrtasidagi raqobat

Garnachoning Angliyadagi ishlari yurishmagan boʻlsa-da, Italiya A Seriyasi klublari unga nisbatan katta qiziqish bildirmoqda. Xususan, Roma jamoasi futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishga tayyor. Shuningdek, Napoli, Yuventus va Milan ham vingerning holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda.

Biroq Chelsi rahbariyati ijara boʻyicha takliflarni koʻrib chiqmoqchi emas. Londonliklar faqat toʻliq transfer variantiga rozi boʻlishlarini va futbolchi uchun sarflangan sarmoyani imkon qadar koʻproq qaytarib olishni istashlarini bildirishgan. Hozirda muzokaralar hal qiluvchi pallaga kirgan.

ChelsiХаби АлонсоAlehandro GarnachoTransferAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres bilan shartnomani uzaytirishdan bosh tortmoqda: Buning sababi moliyaviyBarselona Ferran Torres bilan shartnomani uzaytirishdan bosh tortmoqda: Buning sababi moliyaviyBugun, 20:16Superliga transferlarida kutilmagan yengillik: Cheklovlar ikki barobarga oshdiSuperliga transferlarida kutilmagan yengillik: Cheklovlar ikki barobarga oshdiBugun, 20:10JCH-2026dan keyingi mudhish fojia: 25 yoshli yulduz kutilmaganda vafot etdiJCH-2026dan keyingi mudhish fojia: 25 yoshli yulduz kutilmaganda vafot etdiBugun, 19:51«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqdaBugun, 19:46Slaven Bilich Xorvatiyaga qaytdi: Dalichdan keyin yangi davr...Slaven Bilich Xorvatiyaga qaytdi: Dalichdan keyin yangi davr...Bugun, 19:40Lionel Messi endi avvalgidek xavfli emasmi: Angliya Argentina taxtini tortib olmoqchiLionel Messi endi avvalgidek xavfli emasmi: Angliya Argentina taxtini tortib olmoqchiBugun, 19:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi