Chelsi Alehandro Garnachoni sotishga qaror qildi: Xabi Alonso futbolchi haqida gapirdi
Londonning Chelsi klubi oʻtgan yili Manchester Yunayted jamoasidan katta umidlar bilan sotib olingan hujumchi Alehandro Garnacho bilan xayrlashishga tayyorlanmoqda. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso argentinalik futbolchining kelajagi borasida kutilmagan bayonot bilan chiqib, uning klubdagi faoliyati yakuniga yetayotganiga ishora qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Telegraph nashri xabariga koʻra, Chelsi rahbariyati va murabbiylar shtabi bir yil avvalgi transfer kutilgan natijani bermadi deb hisoblamoqda. Xabi Alonso sport direktorlari bilan uchrashib, futbolchining transferi boʻyicha muzokaralar olib borilayotganini tasdiqladi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, hozirda futbolchiga boshqa klublar tomonidan jiddiy qiziqish bor.
"Vaziyat shundayki, biz sport direktorlari bilan gaplashdik va boshqa klublardan unga nisbatan qiziqish borligini bilamiz. Voqealar rivojini kuzatamiz, umid qilamanki, bu jarayon barcha tomonlar uchun eng yaxshi tarzda yakunlanadi", — deya taʼkidladi Xabi Alonso matbuot anjumanida.
Muvaffaqiyatsiz mavsum va moliyaviy bosimGarnacho 2025-26-yilgi mavsumda Angliya Premer-ligasida oʻzini koʻrsata olmadi. 40 million funt sterling evaziga transfer qilingan 22 yoshli vinger butun mavsum davomida chempionatda atigi bitta gol urishga muvaffaq boʻldi. Uning past sport formasi nafaqat klubning turnir jadvalida 10-oʻringa tushib ketishiga, balki futbolchining Argentina terma jamoasi safida Jahon chempionatiga borish imkoniyatidan mahrum boʻlishiga ham sabab boʻldi.
Goal.com maʼlumotiga koʻra, Chelsi ayni damda moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirmoqda. Yevrokuboklarsiz qolgan klub tarkibni qisqartirish va sarflangan mablagʻlarning bir qismini qaytarishni maqsad qilgan. Taʼkidlash joizki, Manchester Yunayted bilan tuzilgan shartnomaga koʻra, futbolchining keyingi sotuvidan tushadigan mablagʻning 10 foizi "qizil iblislar" hisobiga oʻtkaziladi.
Italiya klublari oʻrtasidagi raqobatGarnachoning Angliyadagi ishlari yurishmagan boʻlsa-da, Italiya A Seriyasi klublari unga nisbatan katta qiziqish bildirmoqda. Xususan, Roma jamoasi futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishga tayyor. Shuningdek, Napoli, Yuventus va Milan ham vingerning holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda.
Biroq Chelsi rahbariyati ijara boʻyicha takliflarni koʻrib chiqmoqchi emas. Londonliklar faqat toʻliq transfer variantiga rozi boʻlishlarini va futbolchi uchun sarflangan sarmoyani imkon qadar koʻproq qaytarib olishni istashlarini bildirishgan. Hozirda muzokaralar hal qiluvchi pallaga kirgan.
…