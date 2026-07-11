Gumanoid robotlar ilk bor murakkab operatsiyani muvaffaqiyatli bajardi

·0·Texno
Gumanoid robotlar ilk bor murakkab operatsiyani muvaffaqiyatli bajardi

Tibbiyot sohasida muhim ilmiy yutuq qayd etildi. Ilk bor ikki nafar gumanoid robot tirik jonzotda o‘t pufagini olib tashlash operatsiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Olimlar ushbu natija yaqin kelajakda insonlarda klinik sinovlarni boshlash yo‘lidagi eng muhim bosqichlardan biri ekanini ta’kidlamoqda.

Mazkur innovatsion operatsiyalar AQSHning Kaliforniya universiteti (San-Diyego) muhandislari va jarrohlari tomonidan cho‘chqalarda o‘tkazildi. Ilmiy ish natijalari 8 iyul kuni nufuzli Nature jurnalida e’lon qilindi.

Tadqiqot doirasidagi birinchi operatsiya bir nafar gumanoid robot tomonidan tajribali jarroh nazorati va ko‘magida bajarildi. Ikkinchi operatsiyada esa ikki gumanoid robot o‘zaro hamkorlikda harakat qilib, o‘t pufagini olib tashlash amaliyotini mustaqil tarzda yakunladi. Universitet ma’lumotiga ko‘ra, ushbu muvaffaqiyatli tajribalar texnologiyani insonlarda sinashdan avvalgi eng muhim qadamlardan biri sifatida baholanmoqda.

Robot va shifokorlar ishtirokida bajarilayotgan jarrohlik amaliyoti.

Kaliforniya universitetining Kelajak jarrohligi markazi vaqtinchalik direktori doktor Rayan Broderikning aytishicha, bu tajriba robotlarning jarrohlikda samarali ishlay olishini amalda isbotladi.

«Konsepsiyani amalda sinash nuqtayi nazaridan qaraganda, barchasi kutilganidek ishladi», — dedi u ABC telekanaliga bergan intervyusida.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, ushbu gumanoid robotlar hozirgi kunda ko‘plab shifoxonalarda qo‘llanilayotgan an’anaviy robotlashtirilgan jarrohlik tizimlaridan bir qator jihatlari bilan farq qiladi. Ular insonsimon tuzilishga ega bo‘lib, bosh va qo‘llar bilan jihozlangan. Eng muhimi, ular operatsiya xonasida juda kam joy egallaydi. Tadqiqotchilar robotlarga hatto «Surgie» (jarroh robot) degan laqab ham berishgan.

Doktor Rayan Broderikning ta’kidlashicha, yangi robotlarning asosiy ustunliklaridan biri aynan ularning ixchamligi hisoblanadi.

«An’anaviy robotlashtirilgan operatsiyalarda uchraydigan joy tanqisligi bu yerda deyarli kuzatilmaydi. Robot insonga o‘xshash yordamchi sifatida bemor yonida joylashadi va laparoskopik operatsiyalarda biz o‘rganib qolgan muhitga juda mos keladi», — dedi u.

Olimlarning fikricha, aynan shu ixcham konstruksiya kelajakda gumanoid robotlardan turli sharoitlarda samarali foydalanish imkonini beradi. Masalan, katta tibbiy markazlardan uzoq hududlarda, kichik jarrohlik xonalarida, dengiz kemalarida yoki qishloq tibbiyot muassasalarida ham bunday robotlar operatsiyalarni bajarishi mumkin.

Ikki nafar gumanoid robot tibbiy asboblar yordamida jarrohlik amaliyotini o‘tkazmoqda.

Kaliforniya universitetining kolorektal jarrohi doktor Shangley Lyuning ta’kidlashicha, bu texnologiya tibbiy xizmatlar qamrovini yanada kengaytirish imkonini ochadi.

«Bu qurilmani kemada, chekka qishloqda yoki yirik shaharlardan uzoqda joylashgan kichik operatsiya xonalarida ham qo‘llash mumkinligini tasavvur qilish qiyin emas. Bu tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini sezilarli darajada kengaytiradi», — dedi u.

Tadqiqotchilar ushbu texnologiya kelajakda shifoxonalardagi tibbiyot xodimlari yetishmasligi muammosini qisman hal qilishga ham yordam berishi mumkinligini aytmoqda. Robotlar jarrohlar va tibbiy jamoalarga ko‘maklashib, ko‘proq operatsiyalarni amalga oshirish imkonini yaratadi.

Kaliforniya universiteti professori Maykl Yipning fikricha, tajriba gumanoid robotlar haqiqiy operatsiyalarni bajarishga qodir ekanini isbotladi.

«Menimcha, biz gumanoid robotlar operatsiya xonasida haqiqiy jarrohlik amaliyotlarini bajara olishini namoyish qildik. Kelajakda bunday texnologiyalar insonlar hayotini saqlab qolishga xizmat qilishi mumkin», — dedi professor.

Mutaxassislar ushbu natijani robotlashtirilgan tibbiyot taraqqiyotidagi muhim burilish nuqtasi deb baholamoqda. Agar keyingi tadqiqotlar ham muvaffaqiyatli yakunlansa, gumanoid robotlar ishtirokida insonlarda o‘tkaziladigan ilk klinik sinovlar ham uzoq kuttirmasligi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1X kompaniyasi NEO roboti uchun inson qoʻliga oʻxshash oʻta sezgir kistlarni taqdim etdi1X kompaniyasi NEO roboti uchun inson qoʻliga oʻxshash oʻta sezgir kistlarni taqdim etdiBugun, 18:29Motorola Edge 70 Max taqdimot sanasi va texnik xususiyatlari maʼlum boʻldiMotorola Edge 70 Max taqdimot sanasi va texnik xususiyatlari maʼlum boʻldiBugun, 17:55Xiaomi Router BE19000 Pro Yevropada sotuvga chiqdi: Wi-Fi 7 va ultra tezlikXiaomi Router BE19000 Pro Yevropada sotuvga chiqdi: Wi-Fi 7 va ultra tezlikBugun, 16:27Apple kompaniyasining ilk buklama smartfoni iPhone Ultra akkumulyator sigʻimi maʼlum boʻldiApple kompaniyasining ilk buklama smartfoni iPhone Ultra akkumulyator sigʻimi maʼlum boʻldiBugun, 15:54Apple va OpenAI o‘rtasida sud mojarosi boshlandiApple va OpenAI o‘rtasida sud mojarosi boshlandiBugun, 14:31MiniMax asoschisi AGI yaratilmaguncha maosh olishdan voz kechdiMiniMax asoschisi AGI yaratilmaguncha maosh olishdan voz kechdiBugun, 14:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi