Chineduning dubli «Paxtakor»ga so‘nggi nazorat o‘yinida g‘alaba keltirdi
«Paxtakor» mavsumning ikkinchi qismi oldidan o‘tkazgan so‘nggi nazorat bahsida ishonchli g‘alabaga erishdi. Toshkentliklar «Qo‘qon-1912»ni 4:2 hisobida mag‘lub etib, rasmiy uchrashuvlar oldidan tayyorgarligini ijobiy natija bilan yakunladi.
Bahsda «sherlar» safida to‘rt futbolchi emas, uch nafar o‘yinchi gol urdi — Chinedu ikkinchi bo‘limda dubl qayd etdi.
Birinchi bo‘limda ikki gol
«Paxtakor» uchrashuvni faol boshladi va tanaffusgacha ikki marta raqib darvozasini ishg‘ol qildi.
Toshkentliklar safida:
Hojimat Erkinov;
Bobir Abdixoliqov emas, Turdimurodov gol muallifi bo‘ldi.
Shu tariqa jamoa birinchi bo‘limdayoq ustunlikni qo‘lga kiritdi.
Chinedu ikkinchi bo‘limda hal qiluvchi figura bo‘ldi
Tanaffusdan keyin maydonga tushgan Chinedu o‘z imkoniyatidan unumli foydalandi.
U ikki bor gol urib, dubl qayd etdi va «Paxtakor»ning g‘alabasini mustahkamladi.
Nazorat o‘yini
«Paxtakor» — «Qo‘qon-1912» — 4:2
Gollar: Erkinov, Turdimurodov, Chinedu — 2 ta.
«Paxtakor» tarkibi
Quvvatov (Nazarov), Alijonov (Nasrullayev), Tahsin, Hamraliyev (Dilshodbekov), Saitov, Bo‘riyev, Sobirxo‘jayev (Mirqobilov), Bozorov (Hamdamov), Ibragimov (Saydaliyev), Erkinov, Turdimurodov (Chinedu).
Endi asosiy sinovlar boshlanadi
Ushbu uchrashuv «Paxtakor» uchun mavsumning ikkinchi qismi oldidan so‘nggi nazorat bahsi bo‘ldi.
Jamoa tayyorgarlik bosqichini g‘alaba bilan yakunladi. Endi murabbiylar shtabi uchun asosiy vazifa — nazorat o‘yinidagi samaradorlikni rasmiy bahslarga ham ko‘chirish.
…