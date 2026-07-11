Chineduning dubli «Paxtakor»ga so‘nggi nazorat o‘yinida g‘alaba keltirdi

·46·Sport
Chineduning dubli «Paxtakor»ga so‘nggi nazorat o‘yinida g‘alaba keltirdi

«Paxtakor» mavsumning ikkinchi qismi oldidan o‘tkazgan so‘nggi nazorat bahsida ishonchli g‘alabaga erishdi. Toshkentliklar «Qo‘qon-1912»ni 4:2 hisobida mag‘lub etib, rasmiy uchrashuvlar oldidan tayyorgarligini ijobiy natija bilan yakunladi.

Bahsda «sherlar» safida to‘rt futbolchi emas, uch nafar o‘yinchi gol urdi — Chinedu ikkinchi bo‘limda dubl qayd etdi.

Birinchi bo‘limda ikki gol

«Paxtakor» uchrashuvni faol boshladi va tanaffusgacha ikki marta raqib darvozasini ishg‘ol qildi.

Toshkentliklar safida:

  • Hojimat Erkinov;

  • Bobir Abdixoliqov emas, Turdimurodov gol muallifi bo‘ldi.

Shu tariqa jamoa birinchi bo‘limdayoq ustunlikni qo‘lga kiritdi.

Chinedu ikkinchi bo‘limda hal qiluvchi figura bo‘ldi

Tanaffusdan keyin maydonga tushgan Chinedu o‘z imkoniyatidan unumli foydalandi.

U ikki bor gol urib, dubl qayd etdi va «Paxtakor»ning g‘alabasini mustahkamladi.

Nazorat o‘yini

«Paxtakor» — «Qo‘qon-1912» — 4:2

Gollar: Erkinov, Turdimurodov, Chinedu — 2 ta.

«Paxtakor» tarkibi

Quvvatov (Nazarov), Alijonov (Nasrullayev), Tahsin, Hamraliyev (Dilshodbekov), Saitov, Bo‘riyev, Sobirxo‘jayev (Mirqobilov), Bozorov (Hamdamov), Ibragimov (Saydaliyev), Erkinov, Turdimurodov (Chinedu).

Endi asosiy sinovlar boshlanadi

Ushbu uchrashuv «Paxtakor» uchun mavsumning ikkinchi qismi oldidan so‘nggi nazorat bahsi bo‘ldi.

Jamoa tayyorgarlik bosqichini g‘alaba bilan yakunladi. Endi murabbiylar shtabi uchun asosiy vazifa — nazorat o‘yinidagi samaradorlikni rasmiy bahslarga ham ko‘chirish.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xabi Alonso «Chelsi»dagi ilk so‘zlarini aytdiXabi Alonso «Chelsi»dagi ilk so‘zlarini aytdiBugun, 23:131285 dollarlik chipta 1 millionga chiqdi: Norvegiya — Angliya bahsidagi holat1285 dollarlik chipta 1 millionga chiqdi: Norvegiya — Angliya bahsidagi holatBugun, 22:2725 yoshli futbolchi Jahon chempionatidan uyga qaytgach, o‘z joniga qasd qildi25 yoshli futbolchi Jahon chempionatidan uyga qaytgach, o‘z joniga qasd qildiBugun, 22:02Harri Keyn 32 yoshida ham yuqori saviyani qanday saqlayotganini aytdiHarri Keyn 32 yoshida ham yuqori saviyani qanday saqlayotganini aytdiBugun, 20:55Superkompyuter Norvegiya — Angliya o‘yini favoritini aytdiSuperkompyuter Norvegiya — Angliya o‘yini favoritini aytdiBugun, 20:48Holand — Keyn to‘qnashuvi oldidan taxminiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiHoland — Keyn to‘qnashuvi oldidan taxminiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiBugun, 20:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi