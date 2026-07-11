Apple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 17 ishlab chiqarish hajmi keskin qisqartiriladi

·0·Texno
Apple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 17 ishlab chiqarish hajmi keskin qisqartiriladi

Apple kompaniyasi kelgusi yilda taqdim etilishi kutilayotgan iPhone 17 modelining ishlab chiqarish rejalariga jiddiy oʻzgartirish kiritdi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, texnologiya giganti bazaviy modelni ishlab chiqarish hajmini dastlab rejalashtirilgan koʻrsatkichdan qariyb uchdan bir qismga kamaytirishga majbur boʻlgan. Bu qaror smartfon bozoridagi iqtisodiy oʻzgarishlar va butlovchi qismlar narxining oshishi bilan bevosita bogʻliqdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Fixed Focus Digital insayderining xabar berishicha, Apple dastlab ishlab chiqarish liniyalaridagi yuklamani 15 foizga tushirishni rejalashtirgan edi. Biroq joriy hafta davomida ushbu koʻrsatkich 33 foizga qadar oshirilgan. Bunday keskin qadam kompaniyaning kelgusi yilgi strategiyasida sezilarli oʻzgarishlar sodir boʻlayotganidan dalolat beradi.

Xotira modullari narxi asosiy muammoga aylandi

Ishlab chiqarishning qisqarishiga asosiy sabab sifatida xotira chiplari (RAM va flesh-xotira) narxining haddan tashqari koʻtarilib ketgani koʻrsatilmoqda. Apple oʻz qurilmalarida yuqori sifatli va tezkor xotira modullaridan foydalanishi sababli, butlovchi qismlar bozoridagi narx navosi smartfonning tannarxiga sezilarli taʼsir oʻtkazmoqda. Bazaviy iPhone 17 modeli uchun bu holat rentabellikning pasayishiga olib keladi.

Shuni taʼkidlash joizki, iPhone 17 Pro va iPhone 17 Pro Max kabi yuqori segmentdagi modellar hozircha bunday cheklovlarga duch kelmagan. Pro-versiyalar kompaniya uchun yuqori marjinallikni taʼminlaydi, yaʼni ularning tannarxi va sotuv narxi oʻrtasidagi farq kattaroq. Shu sababli, qimmatlashgan butlovchi qismlar flagman modellarning foyda keltirish darajasiga bazaviy modelchalik jiddiy zarba bermaydi.

Narxlar siyosati va kelajakdagi oʻzgarishlar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Apple soʻnggi vaqtlarda oʻzining shaxsiy kompyuterlari va planshetlari narxini oshirgan boʻlsa-da, smartfonlar segmentida narx barqarorligini saqlab qolishga urinmoqda. Biroq, butlovchi qismlar tannarxining oshishi uzoq vaqt davomida narxlarni ushlab turish imkonini bermasligi mumkin. Mutaxassislar iPhone 18 seriyasidan boshlab smartfonlar narxi sezilarli darajada koʻtarilishini bashorat qilmoqdalar.

Oʻzbekiston bozorida iPhone smartfonlariga boʻlgan talab yuqoriligini hisobga olsak, ishlab chiqarish hajmining qisqarishi kelajakda bazaviy modellarning tanqisligiga yoki narxlarning rasmiy kutilmalardan balandroq boʻlishiga sabab boʻlishi mumkin. Hozircha Apple ushbu maʼlumotlarga rasmiy munosabat bildirmagan.

Maʼlumot oʻrnida aytish joizki, ushbu xabarni tarqatgan Fixed Focus Digital avval ham Apple mahsulotlari haqida aniq maʼlumotlarni taqdim etgan. Xususan, u iPhone SE4 dizayni va kompaniyaning buklamafon loyihasini toʻxtatgani haqidagi insaydlari bilan tanilgan edi.

AppleiPhone 17SmartfonТехнологияBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kutilmagan omad: Xaridor Ryzen 7 7800X3D oʻrniga yangi Ryzen 7 9800X3D qabul qilib oldiKutilmagan omad: Xaridor Ryzen 7 7800X3D oʻrniga yangi Ryzen 7 9800X3D qabul qilib oldiBugun, 21:21Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdiEnergetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdiBugun, 20:50Samsung Galaxy Watch Ultra 2 va Watch 9 texnik xususiyatlari va narxlari ma’lum boʻldiSamsung Galaxy Watch Ultra 2 va Watch 9 texnik xususiyatlari va narxlari ma’lum boʻldiBugun, 20:27Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdiDunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdiBugun, 19:53Aviatsiya inqilobi: 45 metrda havoga koʻtariluvchi Electra EL9 sertifikatlashdan oʻtmoqdaAviatsiya inqilobi: 45 metrda havoga koʻtariluvchi Electra EL9 sertifikatlashdan oʻtmoqdaBugun, 19:23OpenAI yangi bosqichda: ChatGPT endi butun oila uchun xavfsiz yordamchiga aylanadiOpenAI yangi bosqichda: ChatGPT endi butun oila uchun xavfsiz yordamchiga aylanadiBugun, 19:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi