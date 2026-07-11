Apple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 17 ishlab chiqarish hajmi keskin qisqartiriladi
Apple kompaniyasi kelgusi yilda taqdim etilishi kutilayotgan iPhone 17 modelining ishlab chiqarish rejalariga jiddiy oʻzgartirish kiritdi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, texnologiya giganti bazaviy modelni ishlab chiqarish hajmini dastlab rejalashtirilgan koʻrsatkichdan qariyb uchdan bir qismga kamaytirishga majbur boʻlgan. Bu qaror smartfon bozoridagi iqtisodiy oʻzgarishlar va butlovchi qismlar narxining oshishi bilan bevosita bogʻliqdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Fixed Focus Digital insayderining xabar berishicha, Apple dastlab ishlab chiqarish liniyalaridagi yuklamani 15 foizga tushirishni rejalashtirgan edi. Biroq joriy hafta davomida ushbu koʻrsatkich 33 foizga qadar oshirilgan. Bunday keskin qadam kompaniyaning kelgusi yilgi strategiyasida sezilarli oʻzgarishlar sodir boʻlayotganidan dalolat beradi.
Xotira modullari narxi asosiy muammoga aylandiIshlab chiqarishning qisqarishiga asosiy sabab sifatida xotira chiplari (RAM va flesh-xotira) narxining haddan tashqari koʻtarilib ketgani koʻrsatilmoqda. Apple oʻz qurilmalarida yuqori sifatli va tezkor xotira modullaridan foydalanishi sababli, butlovchi qismlar bozoridagi narx navosi smartfonning tannarxiga sezilarli taʼsir oʻtkazmoqda. Bazaviy iPhone 17 modeli uchun bu holat rentabellikning pasayishiga olib keladi.
Shuni taʼkidlash joizki, iPhone 17 Pro va iPhone 17 Pro Max kabi yuqori segmentdagi modellar hozircha bunday cheklovlarga duch kelmagan. Pro-versiyalar kompaniya uchun yuqori marjinallikni taʼminlaydi, yaʼni ularning tannarxi va sotuv narxi oʻrtasidagi farq kattaroq. Shu sababli, qimmatlashgan butlovchi qismlar flagman modellarning foyda keltirish darajasiga bazaviy modelchalik jiddiy zarba bermaydi.
Narxlar siyosati va kelajakdagi oʻzgarishlarixbt.com maʼlumotiga koʻra, Apple soʻnggi vaqtlarda oʻzining shaxsiy kompyuterlari va planshetlari narxini oshirgan boʻlsa-da, smartfonlar segmentida narx barqarorligini saqlab qolishga urinmoqda. Biroq, butlovchi qismlar tannarxining oshishi uzoq vaqt davomida narxlarni ushlab turish imkonini bermasligi mumkin. Mutaxassislar iPhone 18 seriyasidan boshlab smartfonlar narxi sezilarli darajada koʻtarilishini bashorat qilmoqdalar.
Oʻzbekiston bozorida iPhone smartfonlariga boʻlgan talab yuqoriligini hisobga olsak, ishlab chiqarish hajmining qisqarishi kelajakda bazaviy modellarning tanqisligiga yoki narxlarning rasmiy kutilmalardan balandroq boʻlishiga sabab boʻlishi mumkin. Hozircha Apple ushbu maʼlumotlarga rasmiy munosabat bildirmagan.
Maʼlumot oʻrnida aytish joizki, ushbu xabarni tarqatgan Fixed Focus Digital avval ham Apple mahsulotlari haqida aniq maʼlumotlarni taqdim etgan. Xususan, u iPhone SE4 dizayni va kompaniyaning buklamafon loyihasini toʻxtatgani haqidagi insaydlari bilan tanilgan edi.
…