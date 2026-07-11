25 yoshli futbolchi Jahon chempionatidan uyga qaytgach, o‘z joniga qasd qildi

·0·Sport
25 yoshli futbolchi Jahon chempionatidan uyga qaytgach, o‘z joniga qasd qildi

Bugun, 11 iyul kuni Janubiy Afrikaning “Mamelodi Sandauns” klubi hamda milliy terma jamoasi yarim himoyachisi Jeyden Adams 25 yoshida vafot etdi. Bu haqda Soccer Laduma nashri xabar berdi.

Hozircha futbolchining o‘limi sababi rasman ochiqlanmagan. Ayrim ommaviy axborot vositalarida dastlabki ma’lumotlarga tayanib, u o‘z joniga qasd qilgan bo‘lishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalmoqda. Biroq bu ma’lumot hozircha rasman tasdiqlanmagan.

Jeyden Adams 2025 yilda “Mamelodi Sandauns” safiga qo‘shilgan bo‘lib, jamoa libosida 27 ta uchrashuvda maydonga tushib, 4 ta gol urgan. Unga qadar esa besh yil davomida “Stellenbosh” klubi sharafini himoya qilgan.

Yarim himoyachi 2025–2026 yilgi mavsumda “Mamelodi Sandauns” bilan Afrika Chempionlar ligasi g‘olibligini qo‘lga kiritgan. Shuningdek, u Janubiy Afrika milliy terma jamoasi safida 9 ta o‘yinda ishtirok etib, 1 ta gol muallifi bo‘lgan.

Adams 2026 yilgi Jahon chempionati guruh bosqichida jamoasining uchala uchrashuvida ham maydonga tushgan, ammo gol ura olmagan. Kanadaga qarshi 1/16 final bahsida (0:1) esa ishtirok etmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harri Keyn 32 yoshida ham yuqori saviyani qanday saqlayotganini aytdiHarri Keyn 32 yoshida ham yuqori saviyani qanday saqlayotganini aytdiBugun, 20:55Superkompyuter Norvegiya — Angliya o‘yini favoritini aytdiSuperkompyuter Norvegiya — Angliya o‘yini favoritini aytdiBugun, 20:48Holand — Keyn to‘qnashuvi oldidan taxminiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiHoland — Keyn to‘qnashuvi oldidan taxminiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiBugun, 20:41Thomas Tuchel Erling Xolandning psixologik oʻyinlariga munosabat bildirdiThomas Tuchel Erling Xolandning psixologik oʻyinlariga munosabat bildirdiBugun, 18:59Belgiya terma jamoasida inqiroz: Kevin De Bruyne va Thibaut Courtois ketish haqida oʻylamoqdaBelgiya terma jamoasida inqiroz: Kevin De Bruyne va Thibaut Courtois ketish haqida oʻylamoqdaBugun, 18:53«Bu bahsni OAV yaratmoqda»: Martines hakamlar haqidagi savolga javob berdi«Bu bahsni OAV yaratmoqda»: Martines hakamlar haqidagi savolga javob berdiBugun, 18:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi