1285 dollarlik chipta 1 millionga chiqdi: Norvegiya — Angliya bahsidagi holat

·94·Sport
1285 dollarlik chipta 1 millionga chiqdi: Norvegiya — Angliya bahsidagi holat

JCH–2026 chorakfinalidan o‘rin olgan Norvegiya va Angliya o‘rtasidagi bahs oldidan chiptalar bozorida misli ko‘rilmagan narxlar kuzatilmoqda. Ayrim qayta sotuv takliflarida bitta chiptaning qiymati 1 million dollargacha yetgan.

Qizig‘i, ushbu chiptalarning dastlabki rasmiy narxi bundan yuzlab marta arzon bo‘lgan.

1285 dollarlik chipta 1 millionga baholandi

Sky News ma’lumotiga ko‘ra, Norvegiya — Angliya o‘yini uchun sotuvga chiqarilgan ayrim chiptalar FIFA'ning maxsus qayta sotuv platformasida 1 million dollardan taklif qilinmoqda.

Dastlab sotuvga qo‘yilgan ikkita chiptaning har biri 1285 dollar turgan. Keyinchalik esa ularning qayta sotuv narxi keskin oshib, million dollargacha yetgan.

Arzonroq variantlar ham bor

Platformada xuddi shu toifadagi boshqa chiptalarni nisbatan arzonroq narxda ham topish mumkin.

Ma’lum qilinishicha, ayrim takliflar 5 ming dollar atrofidan boshlanmoqda. Bu ham dastlabki rasmiy narxdan bir necha barobar yuqori.

Nega talab bu qadar yuqori?

Uchrashuvga bo‘lgan qiziqishning asosiy sabablaridan biri — ikki jamoa tarkibidagi yulduz futbolchilardir.

Muxlislar ayniqsa:

  • Erling Holand;

  • Martin Edegor;

  • Harri Keyn;

  • Jud Bellinghem ishtirokidagi bahsni intiqlik bilan kutmoqda.

Chorakfinal maqomi va yarimfinal yo‘llanmasi uchun kurash ham chiptalarga talabni yanada oshirgan.

O‘yin qachon boshlanadi?

Norvegiya va Angliya milliy jamoalari o‘rtasidagi chorakfinal bahsi Toshkent vaqti bilan soat 02:00 da start oladi.

Endi maydondagi asosiy intriga bilan birga yana bir savol paydo bo‘ldi: million dollarlik chiptaga haqiqatan ham xaridor topiladimi?

НорвегияАнглияFIFAЭрлинг ХоландЖуд Беллингем
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xabi Alonso «Chelsi»dagi ilk so‘zlarini aytdiXabi Alonso «Chelsi»dagi ilk so‘zlarini aytdiBugun, 23:13Chineduning dubli «Paxtakor»ga so‘nggi nazorat o‘yinida g‘alaba keltirdiChineduning dubli «Paxtakor»ga so‘nggi nazorat o‘yinida g‘alaba keltirdiBugun, 22:1925 yoshli futbolchi Jahon chempionatidan uyga qaytgach, o‘z joniga qasd qildi25 yoshli futbolchi Jahon chempionatidan uyga qaytgach, o‘z joniga qasd qildiBugun, 22:02Harri Keyn 32 yoshida ham yuqori saviyani qanday saqlayotganini aytdiHarri Keyn 32 yoshida ham yuqori saviyani qanday saqlayotganini aytdiBugun, 20:55Superkompyuter Norvegiya — Angliya o‘yini favoritini aytdiSuperkompyuter Norvegiya — Angliya o‘yini favoritini aytdiBugun, 20:48Holand — Keyn to‘qnashuvi oldidan taxminiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiHoland — Keyn to‘qnashuvi oldidan taxminiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiBugun, 20:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi