Xitoyda dunyodagi eng yirik gibrid quyosh elektr stansiyasi ishga tushirildi

·34·Texno
Xitoyda dunyodagi eng yirik gibrid quyosh elektr stansiyasi ishga tushirildi

Xitoyning China Three Gorges Corporation (CTG) korporatsiyasi qayta tiklanuvchi energiya sohasida inqilobiy qadam tashlab, Gobi sahrosida dunyodagi eng yirik gibrid quyosh elektr stansiyasini tijoriy foydalanishga topshirdi. Shinjon-Uygʻur avtonom tumanining Xami shahri yaqinida barpo etilgan ushbu ulkan majmua nafaqat oʻzining 1 GW quvvati, balki energiyani saqlashning noyob texnologiyasi bilan ham jahon hamjamiyati eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Loyiha oʻzida ikki xil avlod texnologiyasini birlashtirgan: anʼanaviy fotoelektr panellari (900 MW) va quyosh issiqlik qurilmasi (CSP, 100 MW). Umumiy qiymati 3,53 milliard yuanni (taxminan 480 million dollar) tashkil etgan ushbu majmua 1817 gektar maydonni egallagan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu stansiya Dubaydagi 950 MW quvvatga ega Noor Energy 1 loyihasini ortda qoldirib, oʻz toifasida jahon yetakchisiga aylandi.

Eritilgan tuz yordamida tungi energiya

Mazkur loyihaning eng asosiy texnologik yutugʻi — eritilgan tuzga asoslangan energiyani saqlash tizimidir. Kun davomida 260 mingta maxsus koʻzgular quyosh nurini qabul qiluvchi qurilmalarga yoʻnaltiradi va maxsus issiqlik tashuvchini 550 °C haroratgacha qizdiradi. Toʻplangan issiqlik quyosh botganidan keyin ham elektr energiyasi ishlab chiqarish imkonini beradi: issiq tuz suvni bugʻga aylantiradi, u esa turbinalarni harakatga keltiradi.

Ushbu texnologiya anʼanaviy litiy-ionli akkumulyatorlarsiz quyosh botganidan keyin yana 8 soat davomida barqaror energiya berish imkonini yaratadi. Muhandislarning taʼkidlashicha, loyihada takomillashtirilgan Frenel chiziqli reflektorlari qoʻllanilgan boʻlib, bu samaradorlikni oʻxshash tizimlarga nisbatan 10 foizga oshiradi. Yagona boshqaruv tizimi esa quyosh panellari va issiqlik blokining ishini muvofiqlashtirib boradi.

Iqtisodiy va ekologik samaradorlik

Xami shahridagi majmua toʻliq quvvat bilan ishlashni boshlagach, yiliga taxminan 2,07 TVt·soat elektr energiyasi ishlab chiqarishi kutilmoqda. CTG hisob-kitoblariga koʻra, bu miqdor 830 mingdan ortiq xonadonni uzluksiz elektr energiyasi bilan taʼminlash uchun yetarli hisoblanadi. Oʻzbekiston kabi quyoshli oʻlka uchun ham bunday gibrid texnologiyalar kelajakda energetika mustaqilligini taʼminlashda muhim namuna boʻlishi mumkin.

Xitoy energetika sohasidagi ekspansiyasini toʻxtatish niyatida emas. Kelgusida Xami stansiyasining quvvatini 3 GWga yetkazish rejalashtirilgan. Shuningdek, ayni damda ushbu hudud yaqinida yana bir yirik gibrid obʼyekt qurilmoqda. Uning umumiy quvvati 1,5 GWni tashkil etib, shundan 1,3 GWi fotoelektr panellari va 150 MWi quyosh issiqlik generatsiyasiga yoʻnaltiriladi.

Ushbu loyiha qayta tiklanuvchi energiya manbalarining asosiy kamchiligi — beqarorlik muammosini hal qilishda muhim bosqichdir. Quyosh boʻlmagan vaqtda ham energiya ishlab chiqarish imkoniyati yashil energetikani anʼanaviy koʻmir va gaz stansiyalari bilan raqobatda ustunlikka olib chiqadi.

ХитойҚуёш ЭнергиясиГибрид СтанцияТехнологияGobi Sahrosi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kamera va karnaysiz aqlli koʻzoynak: Even Realities G2 modeli taqdim etildiKamera va karnaysiz aqlli koʻzoynak: Even Realities G2 modeli taqdim etildiBugun, 22:57NVIDIA GeForce RTX 50 video kartalaridagi yashirin HotSpot datchigi ishga tushirildiNVIDIA GeForce RTX 50 video kartalaridagi yashirin HotSpot datchigi ishga tushirildiBugun, 22:50Apple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 17 ishlab chiqarish hajmi keskin qisqartiriladiApple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 17 ishlab chiqarish hajmi keskin qisqartiriladiBugun, 21:57Kutilmagan omad: Xaridor Ryzen 7 7800X3D oʻrniga yangi Ryzen 7 9800X3D qabul qilib oldiKutilmagan omad: Xaridor Ryzen 7 7800X3D oʻrniga yangi Ryzen 7 9800X3D qabul qilib oldiBugun, 21:21Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdiEnergetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdiBugun, 20:50Samsung Galaxy Watch Ultra 2 va Watch 9 texnik xususiyatlari va narxlari ma’lum boʻldiSamsung Galaxy Watch Ultra 2 va Watch 9 texnik xususiyatlari va narxlari ma’lum boʻldiBugun, 20:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi