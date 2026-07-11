150 million yillik ulkan dinozavr haqidagi sir ochildi

·67·Dunyo
150 million yillik ulkan dinozavr haqidagi sir ochildi

Tailandlik paleontologlar mamlakatning shimoli-sharqidagi Kalasin provinsiyasidan topilgan qazilma qoldiqlar asosida ilm-fan uchun yangi dinozavr turini aniqladi. Olimlar bu kashfiyot Yura davrida Janubi-Sharqiy Osiyoda yashagan ulkan sauropodlar haqidagi bilimlarni kengaytirishini ta’kidlamoqda.

Yangi turga Uragasaurus kalasinensis nomi berilgan. Tadqiqotchilarning fikricha, u taxminan 150 million yil avval yashagan bo‘lib, uzunligi 20 metrgacha yetgan. Uning eng ajralib turadigan jihati juda uzun bo‘yni bo‘lib, bu unga turli balandlikdagi o‘simliklar bilan oziqlanish imkonini bergan.

Tadqiqot muallifi, Mahasarakham universiteti olimi doktor Apirut Nilpanapanning aytishicha, qazilma 2008 yilda ilk bor aniqlangan Pxu Noy hududidagi boy arxeologik maydondan topilgan. Bu yerda topilgan qoldiqlarning 90 foizdan ortig‘ini dinozavr suyaklari tashkil etadi.

Yangi tur orqa umurtqa suyagining o‘ziga xos tuzilishi orqali aniqlangan. Kompyuter tomografiyasi (CT) tahlillari uni juda uzun bo‘yinli Mamenchisauridae oilasiga mansub ekanini ko‘rsatdi. Shu paytgacha bu oilaga oid qazilmalar asosan Xitoyda topilgan bo‘lib, mazkur kashfiyot Tailand uchun ilk holat hisoblanadi.

Olimlarning ta’kidlashicha, dinozavr suyaklaridagi havo bo‘shliqlari va Y shaklidagi suyak tuzilishi uni boshqa ma’lum turlardan ajratib turadi. Doktor Nilpanapan hatto yangi tur kashf etilganini anglagan lahzada hayajondan kompyuteriga urib yuborganini tan oldi.

Tadqiqot natijalari nufuzli Nature ilmiy jurnalida e’lon qilindi. Bu Tailandda joriy yilda aniqlangan ikkinchi yirik dinozavr kashfiyoti bo‘lib, mamlakat qadimda ulkan sauropodlar yashagan muhim hududlardan biri bo‘lganini yana bir bor tasdiqladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon chempionati uchun 48 mamlakat pivosini to‘plagan muxlis mashhur bo‘ldiJahon chempionati uchun 48 mamlakat pivosini to‘plagan muxlis mashhur bo‘ldiBugun, 22:50Berlinda supermarket kassiri 11 soat garovda ushlab turildiBerlinda supermarket kassiri 11 soat garovda ushlab turildiBugun, 21:36Yaponiyada “Bavi” to‘foni: 12 kishi jabrlandi (video)Yaponiyada “Bavi” to‘foni: 12 kishi jabrlandi (video)Bugun, 21:23Germaniyada topilgan 500 kilolik Amerika bombasi shaharni oyoqqa turg‘izdiGermaniyada topilgan 500 kilolik Amerika bombasi shaharni oyoqqa turg‘izdiBugun, 19:16Tojikistonda kuchli issiq sabab yo‘lga o‘rnatilgan plastik ajratgichlar erib ketmoqda (video)Tojikistonda kuchli issiq sabab yo‘lga o‘rnatilgan plastik ajratgichlar erib ketmoqda (video)Bugun, 18:51Vayrona ostidagi 32 soat: 12 yoshli Fabiananing tabassumi internetni larzaga soldiVayrona ostidagi 32 soat: 12 yoshli Fabiananing tabassumi internetni larzaga soldiBugun, 18:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi