SpaceX koinotda sunʼiy intellekt uchun ulkan maʼlumotlar markazini quradi
Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi oʻzining Starmind loyihasi doirasida koinotda sunʼiy intellekt (AI) hisoblash ishlarini amalga oshiruvchi yangi avlod sunʼiy yoʻldoshlari — AI1 modellarining texnik xususiyatlarini ochiqladi. Ushbu qurilmalar orbitada ulkan maʼlumotlar markazini (data-center) tashkil etib, yer yuzidagi serverlarning yukini kamaytirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniyaning rasmiy saytida eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, har bir AI1 sunʼiy yoʻldoshi 120 kilovattdan 150 kilovattgacha hisoblash quvvatiga ega boʻladi. Taqqoslash uchun, bu koʻrsatkich yer ustidagi zamonaviy server shkaflarining quvvati bilan tengdir. Bunday yuqori unumdorlik sunʼiy intellekt algoritmlarini bevosita koinotning oʻzida qayta ishlash imkonini beradi.
Yetti qavatli bino balandligidagi texnologiyaAI1 qurilmalarining oʻlchamlari mavjud Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan sezilarli darajada katta boʻlishi kutilmoqda. Ularning balandligi taxminan yetti qavatli uyga teng boʻlib, quyosh panellarining umumiy uzunligi 70 metrni tashkil etadi. Bunday ulkan konstruksiyalarni orbitaga chiqarish uchun SpaceX oʻzining eng qudratli Starship raketa tizimidan foydalanishni rejalashtirmoqda.
Koinotda anʼanaviy sovutish tizimlari, yaʼni ventilyatorlar ishlamasligi sababli, muhandislar suyuqlik yordamida sovutish texnologiyasini joriy etishadi. Umumiy maydoni 110 kvadrat metr boʻlgan radiatorlar ortiqcha issiqlikni koinot boʻshligʻiga chiqarib yuboradi. Shuningdek, apparatlar mikrometeoritlar va koinot chiqindilaridan maxsus himoya qobigʻiga ega boʻladi.
Starmind loyihasining afzalliklariSpaceX mutaxassislarining fikricha, koinotdagi maʼlumotlar markazlari yer ustidagilarga qaraganda bir qancha ustunliklarga ega:
- Quyosh energiyasidan uzluksiz va samarali foydalanish imkoniyati;
- Yer yuzidagi ekologik muvozanatga va suv resurslariga (sovutish uchun) zarar yetkazmaslik;
- Maʼlumotlarni lazerli kanallar orqali oʻta tezkor almashish.
ixbt.com xabariga koʻra, AI1 prototiplarini ilk bor uchirish 2027-yilning boshiga rejalashtirilgan. Keyinchalik ushbu qurilmalarni ommaviy ishlab chiqarish uchun Gigasat nomli yangi zavod ishga tushiriladi. Bu qadam SpaceX kompaniyasini nafaqat internet provayder, balki global sunʼiy intellekt infratuzilmasining asosiy oʻyinchisiga aylantirishi mumkin.
…