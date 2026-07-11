SpaceX koinotda sunʼiy intellekt uchun ulkan maʼlumotlar markazini quradi

·40·Texno
SpaceX koinotda sunʼiy intellekt uchun ulkan maʼlumotlar markazini quradi

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi oʻzining Starmind loyihasi doirasida koinotda sunʼiy intellekt (AI) hisoblash ishlarini amalga oshiruvchi yangi avlod sunʼiy yoʻldoshlari — AI1 modellarining texnik xususiyatlarini ochiqladi. Ushbu qurilmalar orbitada ulkan maʼlumotlar markazini (data-center) tashkil etib, yer yuzidagi serverlarning yukini kamaytirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniyaning rasmiy saytida eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, har bir AI1 sunʼiy yoʻldoshi 120 kilovattdan 150 kilovattgacha hisoblash quvvatiga ega boʻladi. Taqqoslash uchun, bu koʻrsatkich yer ustidagi zamonaviy server shkaflarining quvvati bilan tengdir. Bunday yuqori unumdorlik sunʼiy intellekt algoritmlarini bevosita koinotning oʻzida qayta ishlash imkonini beradi.

Yetti qavatli bino balandligidagi texnologiya

AI1 qurilmalarining oʻlchamlari mavjud Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan sezilarli darajada katta boʻlishi kutilmoqda. Ularning balandligi taxminan yetti qavatli uyga teng boʻlib, quyosh panellarining umumiy uzunligi 70 metrni tashkil etadi. Bunday ulkan konstruksiyalarni orbitaga chiqarish uchun SpaceX oʻzining eng qudratli Starship raketa tizimidan foydalanishni rejalashtirmoqda.

Koinotda anʼanaviy sovutish tizimlari, yaʼni ventilyatorlar ishlamasligi sababli, muhandislar suyuqlik yordamida sovutish texnologiyasini joriy etishadi. Umumiy maydoni 110 kvadrat metr boʻlgan radiatorlar ortiqcha issiqlikni koinot boʻshligʻiga chiqarib yuboradi. Shuningdek, apparatlar mikrometeoritlar va koinot chiqindilaridan maxsus himoya qobigʻiga ega boʻladi.

Starmind loyihasining afzalliklari

SpaceX mutaxassislarining fikricha, koinotdagi maʼlumotlar markazlari yer ustidagilarga qaraganda bir qancha ustunliklarga ega:

  • Quyosh energiyasidan uzluksiz va samarali foydalanish imkoniyati;
  • Yer yuzidagi ekologik muvozanatga va suv resurslariga (sovutish uchun) zarar yetkazmaslik;
  • Maʼlumotlarni lazerli kanallar orqali oʻta tezkor almashish.
Loyiha doirasida maʼlumotlar Starlink infratuzilmasi orqali Yerga uzatiladi. Kompaniya allaqachon AQSH Federal aloqa komissiyasiga (FCC) 1 milliontagacha sunʼiy yoʻldoshni oʻz ichiga olgan Starmind tizimini yaratish uchun ariza topshirgan. Hozircha ushbu soʻrov koʻrib chiqilmoqda.

ixbt.com xabariga koʻra, AI1 prototiplarini ilk bor uchirish 2027-yilning boshiga rejalashtirilgan. Keyinchalik ushbu qurilmalarni ommaviy ishlab chiqarish uchun Gigasat nomli yangi zavod ishga tushiriladi. Bu qadam SpaceX kompaniyasini nafaqat internet provayder, balki global sunʼiy intellekt infratuzilmasining asosiy oʻyinchisiga aylantirishi mumkin.

SpaceXSunʼiy intellektStarshipStarmindТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NVIDIA kompaniyasi GeForce RTX 5090 SE modelini tayyorlamoqda: Imkoniyatlar va farqlarNVIDIA kompaniyasi GeForce RTX 5090 SE modelini tayyorlamoqda: Imkoniyatlar va farqlarBugun, 00:26Kompyuter texnikasi bozorida kutilmagan inqiroz: 2027-yilda xotira chiplari taqchilligiKompyuter texnikasi bozorida kutilmagan inqiroz: 2027-yilda xotira chiplari taqchilligiKecha, 23:28Kamera va karnaysiz aqlli koʻzoynak: Even Realities G2 modeli taqdim etildiKamera va karnaysiz aqlli koʻzoynak: Even Realities G2 modeli taqdim etildiKecha, 22:57NVIDIA GeForce RTX 50 video kartalaridagi yashirin HotSpot datchigi ishga tushirildiNVIDIA GeForce RTX 50 video kartalaridagi yashirin HotSpot datchigi ishga tushirildiKecha, 22:50Xitoyda dunyodagi eng yirik gibrid quyosh elektr stansiyasi ishga tushirildiXitoyda dunyodagi eng yirik gibrid quyosh elektr stansiyasi ishga tushirildiKecha, 22:25Apple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 17 ishlab chiqarish hajmi keskin qisqartiriladiApple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 17 ishlab chiqarish hajmi keskin qisqartiriladiKecha, 21:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi