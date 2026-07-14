Renault 4 va Renault 5: Fransuz brendining yangi elektromobillari oʻrtasida qanday farq bor?
Fransiyaning Renault kompaniyasi oʻzining afsonaviy modellarini elektrlashtirilgan koʻrinishda qayta tiklash strategiyasini muvaffaqiyatli davom ettirmoqda. Hozirgi kunda avtomobil ixlosmandlari orasida eng koʻp muhokama qilinayotgan mavzulardan biri — bu yangi Renault 4 va Renault 5 modellarining oʻzaro oʻxshashligi va farqli jihatlaridir. Har ikkala avtomobil ham retro-dizayn va zamonaviy texnologiyalarni oʻzida mujassam etgan boʻlsa-da, ular mutlaqo boshqa-boshqa maqsadlar uchun moʻljallangan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Britaniyaning nufuzli nashrlaridan biri boʻlgan Autocar ekspertlarining taʼkidlashicha, ushbu ikki modelni solishtirish orqali foydalanuvchilar oʻz ehtiyojlariga mosini tanlashlari osonlashadi. Renault 5 modeli koʻproq dinamik haydashni xush koʻruvchi, ixcham va chaqqon shahar avtomobilini qidirayotganlar uchun moʻljallangan boʻlsa, Renault 4 oʻzining keng saloni va amaliyligi bilan ajralib turadi. Ushbu modellar Alpine A290 bilan birgalikda brendning "elektr uchligi"ni tashkil etadi.
Dizayn va amaliylikdagi asosiy farqlarRenault 5 modeli oʻzining sportcha ruhi va pastroq klirensi bilan koʻproq yoshlar va shahar ichida harakatlanuvchi haydovchilar eʼtiborini tortadi. Uning boshqaruvi oʻta sezgir boʻlib, tor koʻchalarda manevr qilish uchun juda qulay. Biroq, agar sizga koʻproq yukxona hajmi va yoʻlovchilar uchun kengroq joy kerak boʻlsa, Renault 4 bu borada yaqqol ustunlikka ega. U krossover elementlarini oʻzida jamlagan boʻlib, oilaviy sayohatlar uchun mos keladi.
Texnik jihatdan har ikkala avtomobil ham bir xil platformaga asoslangan, ammo ularning xarakteri turlicha. Renault 4 modeli biroz yumshoqroq podveskaga ega boʻlib, notekis yoʻllarda qulaylikni taʼminlaydi. Renault 5 esa qattiqroq sozlamalari bilan yoʻlni yaxshiroq his qilish imkonini beradi. Bu esa haydovchiga koʻproq emotsional zavq bagʻishlaydi.
Oʻzbekiston bozori uchun istiqbollarOʻzbekistonda elektromobillar ommalashib borayotgan bir paytda, Renault brendining ushbu yangi modellari mahalliy bozorda ham qiziqish uygʻotishi tabiiy. Ayniqsa, Renault 4 kabi krossoverga yaqin modellar bizning yoʻl sharoitlarimizda koʻproq talabga ega boʻlishi mumkin. Hozircha ushbu modellar asosan Yevropa bozori uchun moʻljallangan boʻlsa-da, parallel import yoki rasmiy dilerlar orqali ularning yurtimizga kirib kelishi ehtimoli yuqori.
Xulosa qilib aytganda, tanlov haydovchining turmush tarziga bogʻliq. Agar sizga uslub va tezlik muhim boʻlsa — Renault 5, agar qulaylik va sigʻim ustuvor boʻlsa — Renault 4 ayni muddao boʻladi. Har ikki model ham Renault kompaniyasining elektr transporti sohasidagi yangi davrini boshlab beruvchi muhim qadamlardir.
…