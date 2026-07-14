Renault 4 va Renault 5: Fransuz brendining yangi elektromobillari oʻrtasida qanday farq bor?

·0·Avto
Renault 4 va Renault 5: Fransuz brendining yangi elektromobillari oʻrtasida qanday farq bor?

Fransiyaning Renault kompaniyasi oʻzining afsonaviy modellarini elektrlashtirilgan koʻrinishda qayta tiklash strategiyasini muvaffaqiyatli davom ettirmoqda. Hozirgi kunda avtomobil ixlosmandlari orasida eng koʻp muhokama qilinayotgan mavzulardan biri — bu yangi Renault 4 va Renault 5 modellarining oʻzaro oʻxshashligi va farqli jihatlaridir. Har ikkala avtomobil ham retro-dizayn va zamonaviy texnologiyalarni oʻzida mujassam etgan boʻlsa-da, ular mutlaqo boshqa-boshqa maqsadlar uchun moʻljallangan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Britaniyaning nufuzli nashrlaridan biri boʻlgan Autocar ekspertlarining taʼkidlashicha, ushbu ikki modelni solishtirish orqali foydalanuvchilar oʻz ehtiyojlariga mosini tanlashlari osonlashadi. Renault 5 modeli koʻproq dinamik haydashni xush koʻruvchi, ixcham va chaqqon shahar avtomobilini qidirayotganlar uchun moʻljallangan boʻlsa, Renault 4 oʻzining keng saloni va amaliyligi bilan ajralib turadi. Ushbu modellar Alpine A290 bilan birgalikda brendning "elektr uchligi"ni tashkil etadi.

Dizayn va amaliylikdagi asosiy farqlar

Renault 5 modeli oʻzining sportcha ruhi va pastroq klirensi bilan koʻproq yoshlar va shahar ichida harakatlanuvchi haydovchilar eʼtiborini tortadi. Uning boshqaruvi oʻta sezgir boʻlib, tor koʻchalarda manevr qilish uchun juda qulay. Biroq, agar sizga koʻproq yukxona hajmi va yoʻlovchilar uchun kengroq joy kerak boʻlsa, Renault 4 bu borada yaqqol ustunlikka ega. U krossover elementlarini oʻzida jamlagan boʻlib, oilaviy sayohatlar uchun mos keladi.

Texnik jihatdan har ikkala avtomobil ham bir xil platformaga asoslangan, ammo ularning xarakteri turlicha. Renault 4 modeli biroz yumshoqroq podveskaga ega boʻlib, notekis yoʻllarda qulaylikni taʼminlaydi. Renault 5 esa qattiqroq sozlamalari bilan yoʻlni yaxshiroq his qilish imkonini beradi. Bu esa haydovchiga koʻproq emotsional zavq bagʻishlaydi.

Oʻzbekiston bozori uchun istiqbollar

Oʻzbekistonda elektromobillar ommalashib borayotgan bir paytda, Renault brendining ushbu yangi modellari mahalliy bozorda ham qiziqish uygʻotishi tabiiy. Ayniqsa, Renault 4 kabi krossoverga yaqin modellar bizning yoʻl sharoitlarimizda koʻproq talabga ega boʻlishi mumkin. Hozircha ushbu modellar asosan Yevropa bozori uchun moʻljallangan boʻlsa-da, parallel import yoki rasmiy dilerlar orqali ularning yurtimizga kirib kelishi ehtimoli yuqori.

Xulosa qilib aytganda, tanlov haydovchining turmush tarziga bogʻliq. Agar sizga uslub va tezlik muhim boʻlsa — Renault 5, agar qulaylik va sigʻim ustuvor boʻlsa — Renault 4 ayni muddao boʻladi. Har ikki model ham Renault kompaniyasining elektr transporti sohasidagi yangi davrini boshlab beruvchi muhim qadamlardir.

RenaultElektromobilAvtoTexnologiyaKrossover
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladiSuzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladiBugun, 08:25Genesis yangilangan eGV70 modelini taqdim etdi: Hashamatli krossoverning yangi imkoniyatlariGenesis yangilangan eGV70 modelini taqdim etdi: Hashamatli krossoverning yangi imkoniyatlariKecha, 22:26Goodwood festivali: V12 dvigatellari va sunʼiy ovozli elektromobillar toʻqnashuviGoodwood festivali: V12 dvigatellari va sunʼiy ovozli elektromobillar toʻqnashuviKecha, 16:24Lexus yangi elektr superkarida ichki yonuv dvigateli vibratsiyasini tiklamoqchiLexus yangi elektr superkarida ichki yonuv dvigateli vibratsiyasini tiklamoqchiKecha, 16:24Porsche kompaniyasi afsonaviy Macan krossoverini ishlab chiqarishni toʻxtatmoqdaPorsche kompaniyasi afsonaviy Macan krossoverini ishlab chiqarishni toʻxtatmoqdaKecha, 14:25399 mingdan ortiq ogohlantirish: yo‘llarda qaysi qoida ko‘p buzildi?399 mingdan ortiq ogohlantirish: yo‘llarda qaysi qoida ko‘p buzildi?Kecha, 13:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
BYD kompaniyasi 10 daqiqada quvvatlanadigan yangi Tang yoʻltanlamasini taqdim etdi
BYD kompaniyasi 10 daqiqada quvvatlanadigan yangi Tang yoʻltanlamasini taqdim etdi