Gulfstream G700 ekologik yoqilgʻida parvoz qildi: Aviatsiya tarixida yangi sahifa

·25·Texno
Gulfstream G700 ekologik yoqilgʻida parvoz qildi: Aviatsiya tarixida yangi sahifa

Aviatsiya sanoati atrof-muhitga yetkazilayotgan zararni kamaytirish yoʻlida ulkan qadam tashladi. Gulfstream Aerospace kompaniyasi oʻzining eng zamonaviy biznes-djeti — Gulfstream G700 modelida 100 foizli barqaror aviatsiya yoʻqilgʻisi (SAF) yordamida keng koʻlamli sinov parvozlarini muvaffaqiyatli yakunladi. Ushbu tadqiqot anʼanaviy aviatsiya kerosinidan butunlay voz kechish imkoniyatlarini amalda isbotladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rolls-Royce Pearl 700 dvigatellari bilan jihozlangan Gulfstream G700 samolyoti yer sathidan 15,2 kilometr balandlikda parvoz qildi. Bu balandlik zamonaviy biznes aviatsiyasi uchun standart hisoblanadi, biroq ilk bor bunday masofada bir tomchi ham kerosin ishlatilmasdan parvoz amalga oshirildi. Sinovlar davomida maxsus jihozlangan G700 uchuvchi laboratoriya vazifasini oʻtadi.

Ilmiy hamkorlik va tadqiqot koʻlami

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu loyihada dunyoning yetakchi ilmiy tashkilotlari, jumladan, NASA, AQSH Federal aviatsiya boshqarmasi (FAA), Germaniya aviatsiya va kosmonavtika markazi (DLR) hamda Rolls-Royce mutaxassislari ishtirok etishdi. Tadqiqotchilar havoda uch turdagi yoqilgʻining atrof-muhitga taʼsirini oʻzaro solishtirishdi: anʼanaviy kerosin, SAF aralashmasi va 100 foizli toza SAF yoqilgʻisi.

Tajriba davomida laboratoriya-samolyot G800 modelining ortidan uchib, uning dvigatellaridan chiqayotgan gazlar tarkibini va kondensatsiya izlarini (inversion trail) tahlil qildi. Buning uchun G700 saloni maxsus oʻlchov apparaturalari bilan toʻldirildi, uchuvchilar esa samolyotlar orasidagi masofani minimal darajada ushlab turish uchun maxsus tayyorgarlikdan oʻtdilar.

Ekologik samaradorlik va kelajak rejalari

SAF yoqilgʻisining asosiy afzalligi shundaki, uning tarkibida oddiy kerosinda mavjud boʻlgan oltingugurt va aromatik birikmalar deyarli yoʻq. Bu esa dvigateldan chiqadigan qattiq zarralar miqdorini keskin kamaytirishga xizmat qiladi. Gulfstream kompaniyasining dastlabki xulosalariga koʻra, 100 foizli SAFdan foydalanish havoning ifloslanish darajasini sezilarli darajada pasaytirgan.

Olingan barcha maʼlumotlar endilikda xalqaro aviatsiya regulyatorlari va iqlimshunos olimlarga taqdim etiladi. Bu maʼlumotlar kelajakda aviatsiya uchun yangi ekologik standartlarni ishlab chiqishda va barqaror yoqilgʻilarga qoʻyiladigan talablarni belgilashda asosiy manba boʻlib xizmat qiladi.

Oʻzbekiston kabi aviatsiya tranziti faol rivojlanayotgan hududlar uchun ham bunday texnologiyalar muhim ahamiyatga ega. Kelajakda global miqyosda SAF yoqilgʻisiga oʻtilishi nafaqat havoning tozaligini taʼminlaydi, balki aviatsiya sanoatining iqlim oʻzgarishiga taʼsirini ham kamaytiradi. Gulfstream G700 sinovlari ushbu maqsad sari tashlangan eng dadil qadamlardan biri boʻldi.

GulfstreamАвиацияТехнологияEkologiyaRolls-Royce
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lenovo kompaniyasi Intel Wildcat Lake protsessorli ilk ThinkPad noutbuklarini taqdim etdiLenovo kompaniyasi Intel Wildcat Lake protsessorli ilk ThinkPad noutbuklarini taqdim etdiBugun, 03:57Ninja kompaniyasi uyda muzli ichimliklar tayyorlash uchun Slushi Twist qurilmasini taqdim etdiNinja kompaniyasi uyda muzli ichimliklar tayyorlash uchun Slushi Twist qurilmasini taqdim etdiBugun, 03:20Lenovo ikkita mustaqil GeForce RTX 5060 Ti grafik kartasiga ega yangi kompyuterni taqdim etdiLenovo ikkita mustaqil GeForce RTX 5060 Ti grafik kartasiga ega yangi kompyuterni taqdim etdiBugun, 03:00AQSHda yadro reaktorini boshqarishda ilk bor sunʼiy intellekt sinovdan oʻtkazilmoqdaAQSHda yadro reaktorini boshqarishda ilk bor sunʼiy intellekt sinovdan oʻtkazilmoqdaBugun, 02:29Litiydan voz kechish: ESS kompaniyasi 20 yil xizmat qiluvchi natriy-ionli batareyani taqdim etdiLitiydan voz kechish: ESS kompaniyasi 20 yil xizmat qiluvchi natriy-ionli batareyani taqdim etdiBugun, 01:52NVIDIA kompaniyasining Rubin Ultra sunʼiy intellekt tizimi 21 million dollarga baholandiNVIDIA kompaniyasining Rubin Ultra sunʼiy intellekt tizimi 21 million dollarga baholandiBugun, 01:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi