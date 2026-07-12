Global bozorda Wi-Fi routerlarga boʻlgan talab pasayishda davom etmoqda

·0·Texno
Global bozorda Wi-Fi routerlarga boʻlgan talab pasayishda davom etmoqda

Soʻnggi yillarda jahon bozorida isteʼmolchilar uchun moʻljallangan Wi-Fi routerlar savdosi sezilarli darajada pasayishi kuzatilmoqda. Counterpoint tahliliy agentligi maʼlumotlariga koʻra, joriy yilning birinchi choragi yakunlari boʻyicha qurilmalar yetkazib berish hajmi oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 6 foizga kamaygan. Bu tendensiya texnologiya bozorida bir necha yildan buyon davom etayotgan turgʻunlikning navbatdagi bosqichidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, routerlar savdosining eng yuqori choʻqqisi 2021-yilga, yaʼni COVID-19 pandemiyasi avj olgan davrga toʻgʻri kelgan edi. Oʻshanda masofadan ishlash va onlayn taʼlimga oʻtilishi sababli uy internetiga talab keskin oshgan. Biroq, 2021-yildagi rekord koʻrsatkichlar bilan solishtirganda, bugungi kunda savdo hajmi qariyb 34 foizga tushib ketgan.

Bozor yetakchilari va brendlar ulushi

Bozordagi umumiy pasayishga qaramay, ayrim kompaniyalar oʻz pozitsiyalarini mustahkam saqlab qolmoqda. TP-Link kompaniyasi 20 foizlik ulush bilan jahon bozorida yaqqol yetakchilik qilmoqda. Undan keyingi oʻrinni 12 foiz koʻrsatkich bilan Xitoyning Xiaomi brendi egallab turibdi. Shuningdek, kuchli beshlikdan Netgear, Google va Asus kabi texnologik gigantlar joy olgan.

Qizigʻi shundaki, umumiy bozor qisqarayotgan bir paytda Asus kompaniyasi oʻz savdo hajmini yil davomida 3,8 foizga oshirishga muvaffaq boʻldi. Bu ushbu brendning oʻyin qurilmalari va yuqori segmentdagi routerlarga boʻlgan eʼtibori bilan izohlanadi. Oʻzbekiston bozorida ham ushbu brendlarning deyarli barchasi rasmiy va norasmiy doʻkonlarda keng taqdim etilgan.

Yangi trendlar: Mesh tizimlari va geymerlar uchun yechimlar

Tahlilchilar bozorning ayrim segmentlarida oʻsish borligini qayd etishmoqda. Xususan, Mesh tizimlariga boʻlgan talab ortib bormoqda. Bu tizimlar katta maydonli uylarda internet qamrovini kengaytirish imkonini beradi. Bugungi kunda xonadonlarda aqlli qurilmalar soni koʻpayishi natijasida isteʼmolchilar butun uy boʻylab barqaror aloqani taʼminlovchi yechimlarni afzal koʻrishmoqda.

Shuningdek, oʻyin sanoatining rivojlanishi natijasida maxsus geymerlar uchun moʻljallangan, yuqori tezlik va minimal kechikish (ping) bilan ishlovchi routerlar savdosi ham oʻsishda davom etmoqda. Bu kabi qurilmalar oddiy foydalanuvchilar uchun qimmatlik qilsa-da, professional oʻyinchilar va strimerlar orasida ommalashib bormoqda.

Xulosa qilib aytganda, Wi-Fi routerlar bozori pandemiya davridagi "oltin davri"ni ortda qoldirdi. Endilikda ishlab chiqaruvchilar miqdorga emas, balki sifatga va yangi texnologiyalarga (masalan, Wi-Fi 7 standarti va Mesh tizimlari) eʼtibor qaratish orqali oʻz daromadlarini saqlab qolishga urinmoqdalar. Bu esa kelgusida oddiy routerlar oʻrnini yanada murakkab va aqlli tarmoq tizimlari egallashidan dalolat beradi.

ТехнологияWi-FiRouterTP-LinkXiaomi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla tarixida yangi sahifa: Model S va Model X liniyasi Optimus robotlari uchun boʻshatildiTesla tarixida yangi sahifa: Model S va Model X liniyasi Optimus robotlari uchun boʻshatildiBugun, 20:24Yaponiya texnologiyasi: Smartfon kameralari 4 barobargacha kichrayishi mumkinYaponiya texnologiyasi: Smartfon kameralari 4 barobargacha kichrayishi mumkinBugun, 19:56Dizel oʻrnini bosuvchi texnologiya: Xitoyda 600 ot kuchiga ega vodorodli dvigatel yaratildiDizel oʻrnini bosuvchi texnologiya: Xitoyda 600 ot kuchiga ega vodorodli dvigatel yaratildiBugun, 19:22Arzon va ishonchli: Nokia 102 4G (2026) kadrda namoyon boʻldiArzon va ishonchli: Nokia 102 4G (2026) kadrda namoyon boʻldiBugun, 18:51Afsonaviy Asha qaytmoqda: HMD kompaniyasi yangi hamyonbop smartfonni taqdim etadiAfsonaviy Asha qaytmoqda: HMD kompaniyasi yangi hamyonbop smartfonni taqdim etadiBugun, 18:20Elon Musk va Sam Altman oʻrtasida yangi nizo: Apple texnologiyalari oʻgʻirlanganmiElon Musk va Sam Altman oʻrtasida yangi nizo: Apple texnologiyalari oʻgʻirlanganmiBugun, 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi