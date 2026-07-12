Global bozorda Wi-Fi routerlarga boʻlgan talab pasayishda davom etmoqda
Soʻnggi yillarda jahon bozorida isteʼmolchilar uchun moʻljallangan Wi-Fi routerlar savdosi sezilarli darajada pasayishi kuzatilmoqda. Counterpoint tahliliy agentligi maʼlumotlariga koʻra, joriy yilning birinchi choragi yakunlari boʻyicha qurilmalar yetkazib berish hajmi oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 6 foizga kamaygan. Bu tendensiya texnologiya bozorida bir necha yildan buyon davom etayotgan turgʻunlikning navbatdagi bosqichidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, routerlar savdosining eng yuqori choʻqqisi 2021-yilga, yaʼni COVID-19 pandemiyasi avj olgan davrga toʻgʻri kelgan edi. Oʻshanda masofadan ishlash va onlayn taʼlimga oʻtilishi sababli uy internetiga talab keskin oshgan. Biroq, 2021-yildagi rekord koʻrsatkichlar bilan solishtirganda, bugungi kunda savdo hajmi qariyb 34 foizga tushib ketgan.
Bozor yetakchilari va brendlar ulushiBozordagi umumiy pasayishga qaramay, ayrim kompaniyalar oʻz pozitsiyalarini mustahkam saqlab qolmoqda. TP-Link kompaniyasi 20 foizlik ulush bilan jahon bozorida yaqqol yetakchilik qilmoqda. Undan keyingi oʻrinni 12 foiz koʻrsatkich bilan Xitoyning Xiaomi brendi egallab turibdi. Shuningdek, kuchli beshlikdan Netgear, Google va Asus kabi texnologik gigantlar joy olgan.
Qizigʻi shundaki, umumiy bozor qisqarayotgan bir paytda Asus kompaniyasi oʻz savdo hajmini yil davomida 3,8 foizga oshirishga muvaffaq boʻldi. Bu ushbu brendning oʻyin qurilmalari va yuqori segmentdagi routerlarga boʻlgan eʼtibori bilan izohlanadi. Oʻzbekiston bozorida ham ushbu brendlarning deyarli barchasi rasmiy va norasmiy doʻkonlarda keng taqdim etilgan.
Yangi trendlar: Mesh tizimlari va geymerlar uchun yechimlarTahlilchilar bozorning ayrim segmentlarida oʻsish borligini qayd etishmoqda. Xususan, Mesh tizimlariga boʻlgan talab ortib bormoqda. Bu tizimlar katta maydonli uylarda internet qamrovini kengaytirish imkonini beradi. Bugungi kunda xonadonlarda aqlli qurilmalar soni koʻpayishi natijasida isteʼmolchilar butun uy boʻylab barqaror aloqani taʼminlovchi yechimlarni afzal koʻrishmoqda.
Shuningdek, oʻyin sanoatining rivojlanishi natijasida maxsus geymerlar uchun moʻljallangan, yuqori tezlik va minimal kechikish (ping) bilan ishlovchi routerlar savdosi ham oʻsishda davom etmoqda. Bu kabi qurilmalar oddiy foydalanuvchilar uchun qimmatlik qilsa-da, professional oʻyinchilar va strimerlar orasida ommalashib bormoqda.
Xulosa qilib aytganda, Wi-Fi routerlar bozori pandemiya davridagi "oltin davri"ni ortda qoldirdi. Endilikda ishlab chiqaruvchilar miqdorga emas, balki sifatga va yangi texnologiyalarga (masalan, Wi-Fi 7 standarti va Mesh tizimlari) eʼtibor qaratish orqali oʻz daromadlarini saqlab qolishga urinmoqdalar. Bu esa kelgusida oddiy routerlar oʻrnini yanada murakkab va aqlli tarmoq tizimlari egallashidan dalolat beradi.
…