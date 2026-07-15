AQSHda ilk pretsedent: Nyu-York sunʼiy intellekt markazlari qurilishini muzlatdi

·35·Texno
AQSHda ilk pretsedent: Nyu-York sunʼiy intellekt markazlari qurilishini muzlatdi

Nyu-York shtati gubernatori Kathy Hochul yirik maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari (data-markazlar) qurilishiga bir yillik moratoriy eʼlon qilishga tayyorlanmoqda. Ushbu qaror AQSH tarixida shtat darajasida sunʼiy intellekt infratuzilmasini kengaytirishga qoʻyilgan ilk rasmiy taqiq sifatida qayd etilmoqda. Mazkur qadam texnologik rivojlanish va energiya xavfsizligi oʻrtasidagi muvozanatni saqlash yoʻlidagi muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Moratoriy quvvati 50 MW dan yuqori boʻlgan yirik loyihalarga daxldor boʻlib, u hatto ruxsatnoma olish uchun ariza topshirgan, ammo qurilishni boshlamagan obʼyektlarni ham qamrab oladi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, kichikroq hajmdagi markazlar hamda kasalxonalar, universitetlar kabi maxsus ehtiyojli muassasalar uchun istisnolar koʻzda tutilgan. Hukumat ushbu tanaffusdan yangi ekologik talablarni ishlab chiqish va shtat energiya tizimiga yuklamani baholash uchun foydalanmoqchi.

Energetik inqiroz va aholi manfaatlarining himoyasi

Gubernator maʼmuriyatining taʼkidlashicha, sunʼiy intellekt tizimlari uchun moʻljallangan zamonaviy data-markazlar anʼanaviy hisoblash maydonchalariga qaraganda bir necha barobar koʻp elektr energiyasi isteʼmol qiladi. Bu esa oʻz navbatida umumiy tarmoqdagi yuklamani oshirib, oddiy aholi uchun elektr energiyasi narxining koʻtarilishiga sabab boʻlishi mumkin. Kathy Hochulning soʻzlariga koʻra, tabiiy resurslarning kamayishi va narxlar noaniqligi shtat aholisi uchun jiddiy xavf tugʻdirmoqda.

Yangi tartibga koʻra, nafaqat qurilish toʻxtatiladi, balki yirik data-markazlar uchun ilgari amal qilgan soliq imtiyozlarini bekor qilish masalasi ham koʻrib chiqiladi. Taqiq darhol kuchga kiradi va bir yil davom etadi, biroq shtat yangi qoidalarni tezroq qabul qilsa, muddat qisqartirilishi mumkin. Bu chora Nyu-York qonun chiqaruvchi organi tomonidan avvalroq maʼqullangan qonun loyihasining ijro etuvchi hokimiyat darajasidagi muqobili hisoblanadi.

Ijtimoiy norozilik va soha kelajagi

Sunʼiy intellekt infratuzilmasiga nisbatan salbiy munosabat nafaqat Nyu-Yorkda, balki butun AQSH boʻylab kuzatilmoqda. Gallup tomonidan oʻtkazilgan soʻrovnomaga koʻra, amerikaliklarning 71 foizi oʻz hududlarida data-markazlar qurilishiga qarshi chiqmoqda. Qizigʻi shundaki, hatto atom elektr stansiyalari qurilishiga nisbatan norozilik darajasi (53 foiz) bu koʻrsatkichdan pastroq ekani maʼlum boʻldi.

Biroq, bu borada AQSH shtatlari oʻrtasida yagona pozitsiya mavjud emas. Masalan, Meyn shtatida ham shunga oʻxshash taqiq kiritilgan boʻlsa-da, gubernator Janet Mills maʼlum loyihalarga istisno berilmagani sababli unga veto qoʻygan edi. Shu bilan birga, Kaliforniya, Michigan va Pensilvaniya kabi shtatlar sunʼiy intellekt infratuzilmasini rivojlantirishni qoʻllab-quvvatlashda davom etmoqda.

Nyu-Yorkning ushbu qarori texnologik gigantlar uchun jiddiy signal boʻlib xizmat qiladi. Endilikda Microsoft, Google va OpenAI kabi kompaniyalar yangi hisoblash quvvatlarini yaratishda nafaqat texnik imkoniyatlarni, balki hududlarning energetik resurslari va qatʼiy ekologik qonunchiligini ham birinchi oʻringa qoʻyishga majbur boʻladilar. Bu esa kelajakda sunʼiy intellekt rivojlanish surʼatlariga oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmaydi.

Nyu-YorkData-markazSunʼiy IntellektEnergetikaAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PlayStation 5 asosidagi arzon kompyuter: AMD BC-250 platasini toʻliq quvvatda ishlatish imkoni topildiPlayStation 5 asosidagi arzon kompyuter: AMD BC-250 platasini toʻliq quvvatda ishlatish imkoni topildiBugun, 05:56GPD WIN Max 3: Ryzen AI Max protsessorli va olinadigan akkumulyatorli noodatiy noutbukGPD WIN Max 3: Ryzen AI Max protsessorli va olinadigan akkumulyatorli noodatiy noutbukBugun, 05:28OpenAI tadqiqotchisi farmatsevtika sohasida 2 milliard dollarlik startapga asos solmoqdaOpenAI tadqiqotchisi farmatsevtika sohasida 2 milliard dollarlik startapga asos solmoqdaBugun, 05:20Google DeepMind rahbari sunʼiy intellekt ustidan xalqaro nazorat oʻrnatishga chaqirdiGoogle DeepMind rahbari sunʼiy intellekt ustidan xalqaro nazorat oʻrnatishga chaqirdiBugun, 04:23Lorde sunʼiy intellektli koʻzoynaklarni keskin tanqid qildi: “Bu mutlaqo sexy emas”Lorde sunʼiy intellektli koʻzoynaklarni keskin tanqid qildi: “Bu mutlaqo sexy emas”Bugun, 04:22Roskosmos va NASA Xalqaro koinot stansiyasi faoliyatini 2030-yilgacha uzaytirdiRoskosmos va NASA Xalqaro koinot stansiyasi faoliyatini 2030-yilgacha uzaytirdiBugun, 03:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi