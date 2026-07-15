Sadir Japarov qizi Janayimning siyosatga kirishi haqidagi mish-mishlarga izoh berdi

·33·Dunyo
Sadir Japarov qizi Janayimning siyosatga kirishi haqidagi mish-mishlarga izoh berdi

Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov qizi Janayim bilan bog‘liq ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan gaplarga munosabat bildirdi. Gap Janayimning "Altin balalik" reabilitatsiya markazida bolalarga sovg‘alar tarqatgani aks etgan video haqida bormoqda.

Japarovning aytishicha, bu holat piar emas va qizini siyosatga olib kirishga urinish sifatida talqin qilinmasligi kerak.

"Bu piar emas va uni siyosatga jalb qilishga urinish ham emas. Oldin aytganimdek, men o‘z farzandlarim va yaqinlarimni siyosatga ham, davlat ishlariga ham aralashtirmayman. Agar shunday urinishlar bo‘lganida, bu haqda allaqachon ma’lum bo‘lardi", dedi prezident.

Uning so‘zlariga ko‘ra, farzandlari va yaqinlarining davlat ishlarida ishtirok etishi rejalashtirilmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

67 million yillik Tirannozavr reks rekord narxga sotildi67 million yillik Tirannozavr reks rekord narxga sotildiBugun, 02:24Ochlikning 17-kuni: Mashhur faol ta’lim vazirini iste’foga chaqirdiOchlikning 17-kuni: Mashhur faol ta’lim vazirini iste’foga chaqirdiBugun, 02:15Quyoshning ko‘rinmas tomonida olimlar kutmagan o‘zgarish aniqlandiQuyoshning ko‘rinmas tomonida olimlar kutmagan o‘zgarish aniqlandiBugun, 01:44Turkiyada keskin qadam: Netanyahuni hibsga olish uchun sud xalqaro order berdiTurkiyada keskin qadam: Netanyahuni hibsga olish uchun sud xalqaro order berdiKecha, 23:12Ukraina hukumati ketdi: qish oldidan yangi hukumat uchun katta sinov...Ukraina hukumati ketdi: qish oldidan yangi hukumat uchun katta sinov...Kecha, 23:06Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?Kecha, 23:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi