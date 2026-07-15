OpenAI tadqiqotchisi farmatsevtika sohasida 2 milliard dollarlik startapga asos solmoqda
Sunʼiy intellekt olamining yetakchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasining iqtidorli tadqiqotchisi Miles Wang oʻz faoliyatida yangi sahifa ochishga qaror qildi. U ChatGPT yaratuvchisi saflarini tark etib, tibbiyot va farmatsevtika sohasida inqilob qilishni koʻzlagan yangi startapga asos solmoqda. Mazkur loyiha sunʼiy intellekt yordamida yangi dori vositalarini kashf etishga ixtisoslashadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri maʼlumotlariga koʻra, Miles Wang hozirda oʻzining yangi kompaniyasi uchun taxminan 200 million dollar miqdorida investitsiya jalb qilish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Eʼtiborlisi shundaki, hali ish faoliyatini toʻliq boshlamagan ushbu startap investorlar tomonidan 2 milliard dollarga baholanmoqda. Bu esa sunʼiy intellektning hayotiy fanlar (life sciences) sohasidagi salohiyatiga boʻlgan ishonch naqadar yuqori ekanligini koʻrsatadi.
Muzokaralarda Lightspeed venchur jamgʻarmasi yetakchilik qilishi kutilmoqda. Garchi Wang moliyaviy koʻrsatkichlar va kompaniya tavsifi boʻyicha ayrim tafsilotlarni rad etgan boʻlsa-da, soha mutaxassislari OpenAI tarkibidan yana bir necha kuchli tadqiqotchilar ushbu yangi jamoaga qoʻshilishini taxmin qilishmoqda. Bu tendensiya soʻnggi yillarda OpenAI sobiq xodimlarining mustaqil loyihalar yaratishi odatiy holga aylanib borayotganini yana bir bor tasdiqlaydi.
Tibbiyotda sunʼiy intellekt poygasiWang asos solayotgan startapning asosiy maqsadi — mavjud dori vositalarining yangi xususiyatlarini aniqlash va ilgari klinik sinovlardan oʻta olmagan preparatlarga "ikkinchi hayot" berishdir. Bu strategiya noldan yangi dori yaratishga qaraganda ancha samarali va iqtisodiy jihatdan foydali hisoblanadi. Chunki FDA (AQSH oziq-ovqat va farmatsevtika idorasi) tomonidan allaqachon xavfsiz deb topilgan dori vositalarini yangi maqsadlarda qoʻllash vaqt va mablagʻni sezilarli darajada tejaydi.
Hozirda ushbu yoʻnalishda raqobat juda kuchli. Masalan, yaqindagina Chai Discovery startapi 3,8 milliard dollar baho bilan 400 million dollar investitsiya jalb qildi. Shuningdek, Google DeepMind tarkibidan ajralib chiqqan Isomorphic Labs ham may oyida 2,1 milliard dollarlik moliyalashtirish bosqichini yakunlagan edi. Miles Wangning loyihasi mana shunday gigantlar bilan bir qatorda oʻz oʻrnini topishga harakat qiladi.
Miles Wangning oʻzi haqida toʻxtaladigan boʻlsak, u 2024-yilda Harvard universitetidagi oʻqishini tashlab, OpenAI jamoasiga qoʻshilgan edi. U yerda sunʼiy intellekt modellarining ilmiy kashfiyotlarni tezlashtirish imkoniyatlarini oʻrganuvchi tadqiqotlar ustida ishlagan. Bugungi kunda venchur investorlar oliy maʼlumotga ega boʻlmagan, biroq yuksak texnologik salohiyatga ega yosh asoschilarga katta sarmoya kiritishdan choʻchimayotgani diqqatga sazovordir.
Ushbu startapning muvaffaqiyati kelajakda ogʻir kasalliklarga qarshi samarali davo choralarini topish jarayonini bir necha oʻn yillikdan bir necha yilga qisqartirishi mumkin. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun ham bunday texnologiyalar kelajakda arzon va samarali dori vositalariga ega boʻlish imkoniyatini yaratadi.
…