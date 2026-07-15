OpenAI tadqiqotchisi farmatsevtika sohasida 2 milliard dollarlik startapga asos solmoqda

·28·Texno
OpenAI tadqiqotchisi farmatsevtika sohasida 2 milliard dollarlik startapga asos solmoqda

Sunʼiy intellekt olamining yetakchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasining iqtidorli tadqiqotchisi Miles Wang oʻz faoliyatida yangi sahifa ochishga qaror qildi. U ChatGPT yaratuvchisi saflarini tark etib, tibbiyot va farmatsevtika sohasida inqilob qilishni koʻzlagan yangi startapga asos solmoqda. Mazkur loyiha sunʼiy intellekt yordamida yangi dori vositalarini kashf etishga ixtisoslashadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri maʼlumotlariga koʻra, Miles Wang hozirda oʻzining yangi kompaniyasi uchun taxminan 200 million dollar miqdorida investitsiya jalb qilish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Eʼtiborlisi shundaki, hali ish faoliyatini toʻliq boshlamagan ushbu startap investorlar tomonidan 2 milliard dollarga baholanmoqda. Bu esa sunʼiy intellektning hayotiy fanlar (life sciences) sohasidagi salohiyatiga boʻlgan ishonch naqadar yuqori ekanligini koʻrsatadi.

Muzokaralarda Lightspeed venchur jamgʻarmasi yetakchilik qilishi kutilmoqda. Garchi Wang moliyaviy koʻrsatkichlar va kompaniya tavsifi boʻyicha ayrim tafsilotlarni rad etgan boʻlsa-da, soha mutaxassislari OpenAI tarkibidan yana bir necha kuchli tadqiqotchilar ushbu yangi jamoaga qoʻshilishini taxmin qilishmoqda. Bu tendensiya soʻnggi yillarda OpenAI sobiq xodimlarining mustaqil loyihalar yaratishi odatiy holga aylanib borayotganini yana bir bor tasdiqlaydi.

Tibbiyotda sunʼiy intellekt poygasi

Wang asos solayotgan startapning asosiy maqsadi — mavjud dori vositalarining yangi xususiyatlarini aniqlash va ilgari klinik sinovlardan oʻta olmagan preparatlarga "ikkinchi hayot" berishdir. Bu strategiya noldan yangi dori yaratishga qaraganda ancha samarali va iqtisodiy jihatdan foydali hisoblanadi. Chunki FDA (AQSH oziq-ovqat va farmatsevtika idorasi) tomonidan allaqachon xavfsiz deb topilgan dori vositalarini yangi maqsadlarda qoʻllash vaqt va mablagʻni sezilarli darajada tejaydi.

Hozirda ushbu yoʻnalishda raqobat juda kuchli. Masalan, yaqindagina Chai Discovery startapi 3,8 milliard dollar baho bilan 400 million dollar investitsiya jalb qildi. Shuningdek, Google DeepMind tarkibidan ajralib chiqqan Isomorphic Labs ham may oyida 2,1 milliard dollarlik moliyalashtirish bosqichini yakunlagan edi. Miles Wangning loyihasi mana shunday gigantlar bilan bir qatorda oʻz oʻrnini topishga harakat qiladi.

Miles Wangning oʻzi haqida toʻxtaladigan boʻlsak, u 2024-yilda Harvard universitetidagi oʻqishini tashlab, OpenAI jamoasiga qoʻshilgan edi. U yerda sunʼiy intellekt modellarining ilmiy kashfiyotlarni tezlashtirish imkoniyatlarini oʻrganuvchi tadqiqotlar ustida ishlagan. Bugungi kunda venchur investorlar oliy maʼlumotga ega boʻlmagan, biroq yuksak texnologik salohiyatga ega yosh asoschilarga katta sarmoya kiritishdan choʻchimayotgani diqqatga sazovordir.

Ushbu startapning muvaffaqiyati kelajakda ogʻir kasalliklarga qarshi samarali davo choralarini topish jarayonini bir necha oʻn yillikdan bir necha yilga qisqartirishi mumkin. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun ham bunday texnologiyalar kelajakda arzon va samarali dori vositalariga ega boʻlish imkoniyatini yaratadi.

OpenAISunʼiy IntellektStartapTibbiyotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PlayStation 5 asosidagi arzon kompyuter: AMD BC-250 platasini toʻliq quvvatda ishlatish imkoni topildiPlayStation 5 asosidagi arzon kompyuter: AMD BC-250 platasini toʻliq quvvatda ishlatish imkoni topildiBugun, 05:56GPD WIN Max 3: Ryzen AI Max protsessorli va olinadigan akkumulyatorli noodatiy noutbukGPD WIN Max 3: Ryzen AI Max protsessorli va olinadigan akkumulyatorli noodatiy noutbukBugun, 05:28AQSHda ilk pretsedent: Nyu-York sunʼiy intellekt markazlari qurilishini muzlatdiAQSHda ilk pretsedent: Nyu-York sunʼiy intellekt markazlari qurilishini muzlatdiBugun, 04:56Google DeepMind rahbari sunʼiy intellekt ustidan xalqaro nazorat oʻrnatishga chaqirdiGoogle DeepMind rahbari sunʼiy intellekt ustidan xalqaro nazorat oʻrnatishga chaqirdiBugun, 04:23Lorde sunʼiy intellektli koʻzoynaklarni keskin tanqid qildi: “Bu mutlaqo sexy emas”Lorde sunʼiy intellektli koʻzoynaklarni keskin tanqid qildi: “Bu mutlaqo sexy emas”Bugun, 04:22Roskosmos va NASA Xalqaro koinot stansiyasi faoliyatini 2030-yilgacha uzaytirdiRoskosmos va NASA Xalqaro koinot stansiyasi faoliyatini 2030-yilgacha uzaytirdiBugun, 03:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi