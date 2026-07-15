Lorde sunʼiy intellektli koʻzoynaklarni keskin tanqid qildi: “Bu mutlaqo sexy emas”

·0·Texno
Lorde sunʼiy intellektli koʻzoynaklarni keskin tanqid qildi: “Bu mutlaqo sexy emas”

Mashhur pop-yulduz Lorde Madridda boʻlib oʻtgan Mad Cool festivalidagi chiqishi chogʻida zamonaviy texnologiyalar olamidagi yangi trend — sunʼiy intellekt (AI) bilan jihozlangan aqlli koʻzoynaklarga nisbatan oʻzining keskin eʼtirozini bildirdi. Xonandaning fikricha, bunday qurilmalar nafaqat shaxsiy hayot daxlsizligiga tahdid soladi, balki estetik jihatdan ham hech qanday jozibaga ega emas. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Lorde sahnada turib, muxlislariga qarata bugungi kunda nima haqiqiy va nima sunʼiy ekanligini ajratish qiyinlashib borayotganini taʼkidladi. “Dunyoimizda haqiqatni anglash borgan sari murakkablashmoqda. Siz qarshingizdagi inson oddiy quyoshdan himoyalovchi koʻzoynak taqqanmi yoki oʻsha laʼnati AI-koʻzoynaklarimi, bilolmay qolasiz. Rasman aytishim mumkinki, bu koʻzoynaklarni sotib olmang. Ular mutlaqo sexy emas”, — deya qoʻshimcha qildi xonanda.

Ushbu bayonot festival homiylaridan biri Ray-Ban brendi ekanligi fonida yanada shov-shuvli yangradi. Gap shundaki, Ray-Ban ayni paytda Meta kompaniyasi bilan hamkorlikda sunʼiy intellektli aqlli koʻzoynaklarni ishlab chiqarmoqda. Qolaversa, Lordedan soʻng sahnaga chiqqan xonanda Jennie ushbu mahsulotning rasmiy elchisi hisoblanadi. Lordening chiqishi reklama kampaniyalari avjiga chiqqan bir paytda kutilmagan zarba boʻldi.

Maxfiylik va xavfsizlik muammolari

Lorde faqat tashqi koʻrinish haqida gapirayotgan boʻlsa-da, xavfsizlik boʻyicha ekspertlar ancha jiddiyroq muammolarni koʻtarishmoqda. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, kameralar va AI funksiyalari bilan jihozlangan ushbu qurilmalar shaxsiy hayot daxlsizligini buzish, odamlarni yashirincha kuzatish va tovlamachilik maqsadlarida ishlatilishi mumkin. Meta kompaniyasi maxfiylikni himoya qilish uchun maxsus indikator chiroqlarini oʻrnatganini aytsa-da, bu choralar koʻplab sud daʼvolari va tekshiruvlarning oldini ololmayapti.

Hatto Meta kompaniyasining sunʼiy intellektini oʻrgatish jarayoni bilan bogʻliq janjallar ham yuzaga kelgan. Daʼvolardan biriga koʻra, Keniyadagi shartnoma asosida ishlovchi ishchilar koʻzoynaklar orqali olingan ochiq va shafqatsiz videolarni koʻrib chiqishga majburlangan. Bu kabi holatlar texnologik gigantlarning maʼlumot yigʻish usullari qanchalik shaffof ekanligi borasida katta shubhalarni uygʻotmoqda.

Savdo hajmi va bozor dinamikasi

Tanqidlarga qaramay, aqlli koʻzoynaklar bozori jadal oʻsishda davom etmoqda. Ray-Ban ishlab chiqaruvchisi boʻlgan EssilorLuxottica kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, 2025-yilda Meta AI koʻzoynaklarining sotuvi 7 million donadan oshgan. Bu koʻrsatkich 2023 va 2024-yillardagi umumiy savdo hajmidan uch baravar koʻpdir. Isteʼmolchilarning qiziqishi ortib borayotgani sababli, Meta ushbu yoʻnalishdagi mahsulotlar qatorini kengaytirishni rejalashtirmoqda.

Lordening bu boradagi pozitsiyasi uning avvalgi qarashlariga ham mos keladi. Xonanda oʻz vaqtida smartfonini okeanga uloqtirgani haqida yozgan edi. Uning fikricha, texnologiyalar insonni real hayotdan uzib qoʻymasligi kerak. “Hozir va shu yerda boʻlish — mana shu haqiqiy jozibadir”, — deya yakunladi u oʻz nutqini.

Oʻzbekiston bozorida ham bunday gadjetlarga qiziqish asta-sekin ortib bormoqda, biroq ularning narxi va maxfiylik bilan bogʻliq xavotirlar koʻpchilikni oʻylantirib qoʻyishi tabiiy. Lorde kabi jahon yulduzlarining chiqishlari esa texnologik trendlarga nisbatan tanqidiy qarashni shakllantirishga xizmat qiladi.

LordeMetaRay-BanSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google DeepMind rahbari sunʼiy intellekt ustidan xalqaro nazorat oʻrnatishga chaqirdiGoogle DeepMind rahbari sunʼiy intellekt ustidan xalqaro nazorat oʻrnatishga chaqirdiBugun, 04:23Roskosmos va NASA Xalqaro koinot stansiyasi faoliyatini 2030-yilgacha uzaytirdiRoskosmos va NASA Xalqaro koinot stansiyasi faoliyatini 2030-yilgacha uzaytirdiBugun, 03:57OpenAI oʻzining ilk qurilmasini ishlab chiqmoqda: ChatGPT endi jismoniy koʻrinishga ega boʻladiOpenAI oʻzining ilk qurilmasini ishlab chiqmoqda: ChatGPT endi jismoniy koʻrinishga ega boʻladiBugun, 03:29OpenAI va Apple oʻrtasida nizo: Sunʼiy intellekt giganti ayblovlarni rad etmoqdaOpenAI va Apple oʻrtasida nizo: Sunʼiy intellekt giganti ayblovlarni rad etmoqdaBugun, 03:28Rutube platformasiga kiberhujumlar soni qariyb uch baravarga koʻpaydiRutube platformasiga kiberhujumlar soni qariyb uch baravarga koʻpaydiBugun, 03:26OpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 Sol modeli foydalanuvchilarning fayllarini oʻchirib tashlamoqdaOpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 Sol modeli foydalanuvchilarning fayllarini oʻchirib tashlamoqdaBugun, 02:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi