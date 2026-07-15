Roskosmos va NASA Xalqaro koinot stansiyasi faoliyatini 2030-yilgacha uzaytirdi
Rossiyaning Roskosmos davlat korporatsiyasi va AQSHning NASA aerokosmik agentligi Xalqaro koinot stansiyasi (XKS) faoliyatini 2030-yil yakuniga qadar davom ettirish boʻyicha rasmiy kelishuvga erishdi. Ushbu qaror global ilmiy hamjamiyat uchun muhim ahamiyatga ega boʻliib, insoniyatning koinotdagi eng yirik laboratoriyasi yana bir necha yil xizmat qilishini kafolatlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur kelishuv haqida Roskosmos bosh direktori oʻrinbosari Dmitriy Bakanov «Soyuz MS-29» boshqariladigan kemasining XKS bilan muvaffaqiyatli tutashuvidan soʻng oʻtkazilgan matbuot anjumanida maʼlym qildi. Avvalroq tomonlar stansiyadan foydalanish muddatini kamida 2028-yilgacha deb belgilagan edi, biroq yangi muzokaralar natijasida bu muddat yana ikki yilga uzaytirildi.
Yangi orbital stansiyalar va hamkorlik istiqbollariHozirgi vaqtda XKS oʻz resursining soʻnggi bosqichida ekani sir emas. Shu sababli ham Rossiya, ham AQSH kelajakda oʻzlarining mustaqil orbital stansiyalarini qurish rejalarini faol ishlab chiqmoqda. Shunga qaramay, amaldagi loyihani saqlab qolish ilmiy tajribalarni uzluksiz davom ettirish uchun zarur deb topildi.
Muzokaralar davomida tomonlar nafaqat XKSning kelajagi, balki u oʻz faoliyatini toʻxtatganidan keyingi hamkorlik masalalarini ham muhokama qilishdi. Xususan, Roskosmos va NASA yangi loyihalashtirilayotgan milliy stansiyalarning texnik jihatlari boʻyicha maʼlymot almashishni davom ettirishga kelishib oldilar.
Dmitriy Bakanovning soʻzlariga koʻra, bunday texnik muvofiqlashtirish kelajakda koinotda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan favqulodda vaziyatlarda bir-biriga yordam berish va umumiy xavfsizlik standartlarini saqlab qolish uchun xizmat qiladi. Bu esa koinotni oʻzlashtirishda raqobat bilan birga oʻzaro koʻmak ham muhim oʻrin tutishini koʻrsatmoqda.
Xalqaro koinot stansiyasi 1998-yildan buyon orbitada faoliyat yuritib kelmoqda va u koʻplab davlatlarning texnologik yutugʻini ifodalovchi noyob inshootdir. Ixbt.com xabariga koʻra, ushbu kelishuv koinot sohasidagi siyosiy murakkabliklarga qaramay, ilmiy hamkorlik ustuvor boʻlib qolayotganidan dalolat beradi.
…