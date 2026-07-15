Roskosmos va NASA Xalqaro koinot stansiyasi faoliyatini 2030-yilgacha uzaytirdi

·20·Texno
Roskosmos va NASA Xalqaro koinot stansiyasi faoliyatini 2030-yilgacha uzaytirdi

Rossiyaning Roskosmos davlat korporatsiyasi va AQSHning NASA aerokosmik agentligi Xalqaro koinot stansiyasi (XKS) faoliyatini 2030-yil yakuniga qadar davom ettirish boʻyicha rasmiy kelishuvga erishdi. Ushbu qaror global ilmiy hamjamiyat uchun muhim ahamiyatga ega boʻliib, insoniyatning koinotdagi eng yirik laboratoriyasi yana bir necha yil xizmat qilishini kafolatlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur kelishuv haqida Roskosmos bosh direktori oʻrinbosari Dmitriy Bakanov «Soyuz MS-29» boshqariladigan kemasining XKS bilan muvaffaqiyatli tutashuvidan soʻng oʻtkazilgan matbuot anjumanida maʼlym qildi. Avvalroq tomonlar stansiyadan foydalanish muddatini kamida 2028-yilgacha deb belgilagan edi, biroq yangi muzokaralar natijasida bu muddat yana ikki yilga uzaytirildi.

Yangi orbital stansiyalar va hamkorlik istiqbollari

Hozirgi vaqtda XKS oʻz resursining soʻnggi bosqichida ekani sir emas. Shu sababli ham Rossiya, ham AQSH kelajakda oʻzlarining mustaqil orbital stansiyalarini qurish rejalarini faol ishlab chiqmoqda. Shunga qaramay, amaldagi loyihani saqlab qolish ilmiy tajribalarni uzluksiz davom ettirish uchun zarur deb topildi.

Muzokaralar davomida tomonlar nafaqat XKSning kelajagi, balki u oʻz faoliyatini toʻxtatganidan keyingi hamkorlik masalalarini ham muhokama qilishdi. Xususan, Roskosmos va NASA yangi loyihalashtirilayotgan milliy stansiyalarning texnik jihatlari boʻyicha maʼlymot almashishni davom ettirishga kelishib oldilar.

Dmitriy Bakanovning soʻzlariga koʻra, bunday texnik muvofiqlashtirish kelajakda koinotda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan favqulodda vaziyatlarda bir-biriga yordam berish va umumiy xavfsizlik standartlarini saqlab qolish uchun xizmat qiladi. Bu esa koinotni oʻzlashtirishda raqobat bilan birga oʻzaro koʻmak ham muhim oʻrin tutishini koʻrsatmoqda.

Xalqaro koinot stansiyasi 1998-yildan buyon orbitada faoliyat yuritib kelmoqda va u koʻplab davlatlarning texnologik yutugʻini ifodalovchi noyob inshootdir. Ixbt.com xabariga koʻra, ushbu kelishuv koinot sohasidagi siyosiy murakkabliklarga qaramay, ilmiy hamkorlik ustuvor boʻlib qolayotganidan dalolat beradi.

NASARoskosmosXKSKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google DeepMind rahbari sunʼiy intellekt ustidan xalqaro nazorat oʻrnatishga chaqirdiGoogle DeepMind rahbari sunʼiy intellekt ustidan xalqaro nazorat oʻrnatishga chaqirdiBugun, 04:23Lorde sunʼiy intellektli koʻzoynaklarni keskin tanqid qildi: “Bu mutlaqo sexy emas”Lorde sunʼiy intellektli koʻzoynaklarni keskin tanqid qildi: “Bu mutlaqo sexy emas”Bugun, 04:22OpenAI oʻzining ilk qurilmasini ishlab chiqmoqda: ChatGPT endi jismoniy koʻrinishga ega boʻladiOpenAI oʻzining ilk qurilmasini ishlab chiqmoqda: ChatGPT endi jismoniy koʻrinishga ega boʻladiBugun, 03:29OpenAI va Apple oʻrtasida nizo: Sunʼiy intellekt giganti ayblovlarni rad etmoqdaOpenAI va Apple oʻrtasida nizo: Sunʼiy intellekt giganti ayblovlarni rad etmoqdaBugun, 03:28Rutube platformasiga kiberhujumlar soni qariyb uch baravarga koʻpaydiRutube platformasiga kiberhujumlar soni qariyb uch baravarga koʻpaydiBugun, 03:26OpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 Sol modeli foydalanuvchilarning fayllarini oʻchirib tashlamoqdaOpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 Sol modeli foydalanuvchilarning fayllarini oʻchirib tashlamoqdaBugun, 02:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi