Google DeepMind rahbari sunʼiy intellekt ustidan xalqaro nazorat oʻrnatishga chaqirdi

·0·Texno
Google DeepMind rahbari sunʼiy intellekt ustidan xalqaro nazorat oʻrnatishga chaqirdi

Google DeepMind kompaniyasi rahbari Demis Hassabis jahon hamjamiyatini eng kuchli sunʼiy intellekt (SI) modellarini ommaga taqdim etishdan avval ularni sinovdan oʻtkazuvchi va baholovchi mustaqil tashkilot tuzishga chaqirdi. Uning fikricha, bunday tuzilma global xavfsizlikni taʼminlash uchun oʻta muhim boʻlib, zarurat tugʻilganda xavfli texnologiyalarning tarqalishini vaqtincha cheklash vakolatiga ega boʻlishi lozim. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hassabis oʻzining "A Framework for Frontier AI and the Dawning of a New Age" nomli maqolasida ilgʻor SI tizimlari uchun global qoidalarni ishlab chiqish vaqtini ortga surib boʻlmasligini taʼkidladi. U taklif etayotgan xalqaro nazorat organi mustaqil ekspertlar guruhi sifatida faoliyat yuritib, eng murakkab modellarning jamiyat uchun xavfsizligini tekshirishi kerak. Bu tashabbus texnologik olamda SI rivoji nazoratdan chiqib ketishi haqidagi xavotirlar kuchaygan bir paytda ilgari surilmoqda.

AQSH yetakchiligidagi yangi tartib

DeepMind rahbarining fikriga koʻra, ushbu xalqaro tuzilmani tashkil etishda AQSH tashabbuskor boʻlishi lozim. Bu mamlakatning texnologik bozordagi yetakchi oʻrni va SI sohasidagi ulkan salohiyati shunday masʼuliyatni yuklaydi. Taklif etilayotgan organ tarkibiga SI xavfsizligi boʻyicha mutaxassislar, ilmiy doira vakillari va ochiq kodli dasturiy taʼminot ishlab chiquvchilari kirishi koʻzda tutilgan.

Axios nashri maʼlumotlariga koʻra, Hassabis ushbu tashabbusni bir necha oydan beri AQSH maʼmuriyati, Yevropa rasmiylari va boshqa yirik SI laboratoriyalari bilan muhokama qilib kelmoqda. U yangi tashkilot joriy yil yakuniga qadar ish boshlashiga umid qilmoqda. Biroq, hozircha na xalqaro miqyosda, na AQSHning oʻzida bunday regulyator uchun yagona huquqiy baza yoki kelishilgan format mavjud emas.

Sunʼiy umumiy intellekt (AGI) ostonasida

Hassabisning ogohlantirishicha, insoniyat sunʼiy umumiy intellekt (AGI) darajasiga yaqinlashmoqda. Bu shunday tizimki, u inson bajara oladigan deyarli har qanday intellektual vazifani u bilan teng yoki undan yuqori darajada bajara oladi. Bunday texnologik sakrash iqtisodiyot va jamiyatda fundamental oʻzgarishlarni keltirib chiqarishi muqarrar, shuning uchun nazorat mexanizmlarini hozirdan yaratish shart.

Shuningdek, Google DeepMind rahbari SI tizimlaridan biologik qurol yaratishda foydalanish xavfini ham alohida qayd etgan. Avvalroq u boshqa texnologik gigantlar rahbarlari bilan birgalikda ushbu yoʻnalishda himoyani kuchaytirish zarurligini aytib chiqqan edi. Shu bilan birga, mutaxassislar mehnat bozoridagi kutilayotgan oʻzgarishlarga ham tayyorgarlik koʻrish kerakligini eslatib oʻtishmoqda.

Hozircha global nazorat organini tuzish murakkab vazifa boʻlib qolmoqda. Turli davlatlar SI xavflarini turlicha baholaydi, yirik kompaniyalar esa bir tomondan tartibga solishni yoqlasa, ikkinchi tomondan oʻz modellarini poyga tarzida rivojlantirishda davom etmoqda. Hassabisning taklifi aslida eng kuchli SI tizimlarining ruxsat etilgan chegaralarini kim va qanday belgilashi kerakligi haqidagi muhim savolni oʻrtaga tashladi.

GoogleDeepMindSunʼiy IntellektXavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lorde sunʼiy intellektli koʻzoynaklarni keskin tanqid qildi: “Bu mutlaqo sexy emas”Lorde sunʼiy intellektli koʻzoynaklarni keskin tanqid qildi: “Bu mutlaqo sexy emas”Bugun, 04:22Roskosmos va NASA Xalqaro koinot stansiyasi faoliyatini 2030-yilgacha uzaytirdiRoskosmos va NASA Xalqaro koinot stansiyasi faoliyatini 2030-yilgacha uzaytirdiBugun, 03:57OpenAI oʻzining ilk qurilmasini ishlab chiqmoqda: ChatGPT endi jismoniy koʻrinishga ega boʻladiOpenAI oʻzining ilk qurilmasini ishlab chiqmoqda: ChatGPT endi jismoniy koʻrinishga ega boʻladiBugun, 03:29OpenAI va Apple oʻrtasida nizo: Sunʼiy intellekt giganti ayblovlarni rad etmoqdaOpenAI va Apple oʻrtasida nizo: Sunʼiy intellekt giganti ayblovlarni rad etmoqdaBugun, 03:28Rutube platformasiga kiberhujumlar soni qariyb uch baravarga koʻpaydiRutube platformasiga kiberhujumlar soni qariyb uch baravarga koʻpaydiBugun, 03:26OpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 Sol modeli foydalanuvchilarning fayllarini oʻchirib tashlamoqdaOpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 Sol modeli foydalanuvchilarning fayllarini oʻchirib tashlamoqdaBugun, 02:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi