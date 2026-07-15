GPD WIN Max 3: Ryzen AI Max protsessorli va olinadigan akkumulyatorli noodatiy noutbuk

·30·Texno
GPD WIN Max 3: Ryzen AI Max protsessorli va olinadigan akkumulyatorli noodatiy noutbuk

Portativ kompyuterlar bozorida oʻzining ixcham va noodatiy qurilmalari bilan tanilgan GPD kompaniyasi yangi avlod gibrid noutbuki — WIN Max 3 modelini namoyish etdi. Ushbu qurilma ham kuchli ishchi stansiya, ham portativ oʻyin konsoli vazifasini bajarishga moʻljallangan boʻlib, oʻzining konstruktiv yechimlari bilan sanoatdagi anʼanaviy qarashlarni oʻzgartirib yubordi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmaning eng asosiy oʻziga xosligi uning ichki qismida akkumulyator mavjud emasligidir. Ishlab chiqaruvchi batareyani alohida olinadigan modul koʻrinishida ishlab chiqqan. Bu foydalanuvchiga qurilmaning ogʻirligini boshqarish va undan foydalanish ssenariysiga qarab moslashish imkonini beradi. Noutbukning oʻzi 815 gramm tosh bossa, akkumulyator bilan birga uning vazni 1220 grammga yetadi.

Batareyani ulashning ikki xil usuli

GPD muhandislari akkumulyatorni ulash uchun ikkita qulay usulni taklif qilishmoqda. Birinchisi — batareyani bevosita korpusning old qismidagi maxsus boʻlmaga joylashtirish. Bu usul noutbukni stol ustida ishlatganda qulaylik yaratadi. Ikkinchi usul esa magnitli kabel orqali ulanishdir. Bu, ayniqsa, qurilmani qoʻlda tutib oʻyin oʻynaganda qoʻl toliqmasligi uchun batareyani chetga qoʻyib qoʻyish imkonini beradi.

Qurilmaning texnik imkoniyatlari ham hayratlanarli. GPD WIN Max 3 eng soʻnggi Ryzen AI Max seriyasidagi kuchli APU (protsessor va grafik chip jamlanmasi) bilan jihozlangan. Bunday quvvatni sovutish uchun ishlab chiqaruvchi yana bir qoʻshimcha modulni taqdim etgan — bu ikkita ventilyatordan iborat tashqi sovutish tizimi boʻlib, u 170 gramm ogʻirlikka ega.

Ekran borasida ham murosaga oʻrin qoldirilmagan. Noutbuk 9,06 dyuymli OLED-displey bilan taʼminlangan boʻlib, u 2400 x 1504 pikselli aniqlikda va 165 Hz yangilanish chastotasida ishlaydi. Bu kabi yuqori koʻrsatkichlar ham professional grafik ishlarida, ham dinamik oʻyinlarda tasvir ravonligini taʼminlaydi.

Xotira va ulanish imkoniyatlari

Xotira konfiguratsiyasi foydalanuvchi ehtiyojiga qarab turlicha boʻlishi mumkin:

  • Operativ xotira (RAM): 32 GB dan 128 GB gacha;
  • Asosiy xotira (SSD): 512 GB dan boshlanadi;
  • Qoʻshimcha SSD slotlari: Bitta standart va bitta Mini-SSD uyasi;
  • Portlar: Yuqori tezlikdagi maʼlumot uzatish uchun USB4 porti.
Oʻzbekiston bozori uchun bunday qurilmalar odatda buyurtma asosida yoki ixtisoslashgan doʻkonlar orqali kirib keladi. GPD WIN Max 3 oʻzining ixcham oʻlchamlari (207 x 147 x 34 mm) bilan tez-tez safarda boʻladigan va yuqori quvvatga ehtiyoj sezadigan mutaxassislar uchun ayni muddao boʻlishi kutilmoqda. Hozircha kompaniya qurilmaning rasmiy narxlarini eʼlon qilmagan boʻlsa-da, uning premium segmentga mansubligi shubhasiz.

GPDNoutbukRyzen AI MaxTexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PlayStation 5 asosidagi arzon kompyuter: AMD BC-250 platasini toʻliq quvvatda ishlatish imkoni topildiPlayStation 5 asosidagi arzon kompyuter: AMD BC-250 platasini toʻliq quvvatda ishlatish imkoni topildiBugun, 05:56OpenAI tadqiqotchisi farmatsevtika sohasida 2 milliard dollarlik startapga asos solmoqdaOpenAI tadqiqotchisi farmatsevtika sohasida 2 milliard dollarlik startapga asos solmoqdaBugun, 05:20AQSHda ilk pretsedent: Nyu-York sunʼiy intellekt markazlari qurilishini muzlatdiAQSHda ilk pretsedent: Nyu-York sunʼiy intellekt markazlari qurilishini muzlatdiBugun, 04:56Google DeepMind rahbari sunʼiy intellekt ustidan xalqaro nazorat oʻrnatishga chaqirdiGoogle DeepMind rahbari sunʼiy intellekt ustidan xalqaro nazorat oʻrnatishga chaqirdiBugun, 04:23Lorde sunʼiy intellektli koʻzoynaklarni keskin tanqid qildi: “Bu mutlaqo sexy emas”Lorde sunʼiy intellektli koʻzoynaklarni keskin tanqid qildi: “Bu mutlaqo sexy emas”Bugun, 04:22Roskosmos va NASA Xalqaro koinot stansiyasi faoliyatini 2030-yilgacha uzaytirdiRoskosmos va NASA Xalqaro koinot stansiyasi faoliyatini 2030-yilgacha uzaytirdiBugun, 03:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi