GPD WIN Max 3: Ryzen AI Max protsessorli va olinadigan akkumulyatorli noodatiy noutbuk
Portativ kompyuterlar bozorida oʻzining ixcham va noodatiy qurilmalari bilan tanilgan GPD kompaniyasi yangi avlod gibrid noutbuki — WIN Max 3 modelini namoyish etdi. Ushbu qurilma ham kuchli ishchi stansiya, ham portativ oʻyin konsoli vazifasini bajarishga moʻljallangan boʻlib, oʻzining konstruktiv yechimlari bilan sanoatdagi anʼanaviy qarashlarni oʻzgartirib yubordi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmaning eng asosiy oʻziga xosligi uning ichki qismida akkumulyator mavjud emasligidir. Ishlab chiqaruvchi batareyani alohida olinadigan modul koʻrinishida ishlab chiqqan. Bu foydalanuvchiga qurilmaning ogʻirligini boshqarish va undan foydalanish ssenariysiga qarab moslashish imkonini beradi. Noutbukning oʻzi 815 gramm tosh bossa, akkumulyator bilan birga uning vazni 1220 grammga yetadi.
Batareyani ulashning ikki xil usuliGPD muhandislari akkumulyatorni ulash uchun ikkita qulay usulni taklif qilishmoqda. Birinchisi — batareyani bevosita korpusning old qismidagi maxsus boʻlmaga joylashtirish. Bu usul noutbukni stol ustida ishlatganda qulaylik yaratadi. Ikkinchi usul esa magnitli kabel orqali ulanishdir. Bu, ayniqsa, qurilmani qoʻlda tutib oʻyin oʻynaganda qoʻl toliqmasligi uchun batareyani chetga qoʻyib qoʻyish imkonini beradi.
Qurilmaning texnik imkoniyatlari ham hayratlanarli. GPD WIN Max 3 eng soʻnggi Ryzen AI Max seriyasidagi kuchli APU (protsessor va grafik chip jamlanmasi) bilan jihozlangan. Bunday quvvatni sovutish uchun ishlab chiqaruvchi yana bir qoʻshimcha modulni taqdim etgan — bu ikkita ventilyatordan iborat tashqi sovutish tizimi boʻlib, u 170 gramm ogʻirlikka ega.
Ekran borasida ham murosaga oʻrin qoldirilmagan. Noutbuk 9,06 dyuymli OLED-displey bilan taʼminlangan boʻlib, u 2400 x 1504 pikselli aniqlikda va 165 Hz yangilanish chastotasida ishlaydi. Bu kabi yuqori koʻrsatkichlar ham professional grafik ishlarida, ham dinamik oʻyinlarda tasvir ravonligini taʼminlaydi.
Xotira va ulanish imkoniyatlariXotira konfiguratsiyasi foydalanuvchi ehtiyojiga qarab turlicha boʻlishi mumkin:
- Operativ xotira (RAM): 32 GB dan 128 GB gacha;
- Asosiy xotira (SSD): 512 GB dan boshlanadi;
- Qoʻshimcha SSD slotlari: Bitta standart va bitta Mini-SSD uyasi;
- Portlar: Yuqori tezlikdagi maʼlumot uzatish uchun USB4 porti.
…