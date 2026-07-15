35 mln so‘mlik oltinni gilamga "singdirib" olib chiqmoqchi bo‘lgan ishchi fosh etildi

·33·Jamiyat
35 mln so‘mlik oltinni gilamga "singdirib" olib chiqmoqchi bo‘lgan ishchi fosh etildi

Zarafshon shahridagi oltin zavodida ishchi qimmatbaho metallni korxonadan olib chiqishga uringani fosh etildi. Holat sud hukmida keltirilgan ma’lumotlar asosida ma’lum bo‘lgan, deb xabar beradi Kun.uz.

36 yoshli zavod xodimi tegirmon mashinisti bo‘lib ishlagan. U tarkibida oltin va kumush mavjud bo‘lgan bo‘tanani 2 ta gilam bo‘lagiga to‘yintirib, tashqariga olib chiqmoqchi bo‘lgan.

Korxonaning tartibot bo‘limi xodimlari uni o‘z vaqtida to‘xtatgan. Keyingi tekshiruvda gilam bo‘laklaridan 4 kilogrammdan ziyod ma’danli qum aniqlangan.

Ekspertiza xulosasiga ko‘ra, ushbu qum tarkibida qariyb 19 gramm oltin va 4 gramm kumush bo‘lgan. Ularning qiymati 35 mln so‘m atrofida baholangan.

Sud ishchini o‘g‘irlikka suiqasd qilganlikda aybli deb topib, unga 4 mln 120 ming so‘m jarima tayinladi.

ZarafshanKun.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarzdorlik oldindan to‘lab berildiQarzdorlik oldindan to‘lab berildiKecha, 20:09BMTdan jiddiy ogohlantirish: Farg‘ona vodiysi «o‘ta zaif» seysmik hududlar qatoridaBMTdan jiddiy ogohlantirish: Farg‘ona vodiysi «o‘ta zaif» seysmik hududlar qatoridaKecha, 19:15Gilamda oltin: NKMK ishchisi qanday fosh bo‘lgan edi?Gilamda oltin: NKMK ishchisi qanday fosh bo‘lgan edi?Kecha, 18:49Qashqadaryoda tulki tirnagan erkak vafot etdiQashqadaryoda tulki tirnagan erkak vafot etdiKecha, 18:10Bola og‘ziga latta tiqqan tarbiyachi ishlaydigan bog‘cha endi faoliyat yuritmaydiBola og‘ziga latta tiqqan tarbiyachi ishlaydigan bog‘cha endi faoliyat yuritmaydiKecha, 18:08Suv skuterida uchmoqchi bo‘lgan FVV xodimi cho‘ka boshladiSuv skuterida uchmoqchi bo‘lgan FVV xodimi cho‘ka boshladiKecha, 15:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi