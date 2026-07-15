OpenAI oʻzining ilk qurilmasini ishlab chiqmoqda: ChatGPT endi jismoniy koʻrinishga ega boʻladi

·24·Texno
OpenAI oʻzining ilk qurilmasini ishlab chiqmoqda: ChatGPT endi jismoniy koʻrinishga ega boʻladi

Sunʼiy intellekt olamida inqilob qilgan OpenAI kompaniyasi endilikda dasturiy taʼminot doirasidan chiqib, shaxsiy texnik qurilmalar bozoriga kirib kelmoqda. Bloomberg nashrining xabar berishicha, kompaniya ChatGPT tizimiga asoslangan, ekransiz, ammo harakatlanish xususiyatiga ega boʻlgan smart-kolonka ustida ish olib bormoqda. Bu qurilma oddiy gadjet emas, balki foydalanuvchining uyida yashaydigan "insonsimon hamroh" sifatida talqin qilinmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Loyiha hozirda ishlab chiqish bosqichida boʻlib, uning asosiy maqsadi sunʼiy intellektni jismoniy koʻrinishga keltirishdir. Maʼlumotlarga koʻra, ushbu qurilma oʻz egasining raqamli hayotiga, jumladan, elektron pochta va boshqa shaxsiy maʼlumotlariga kirish huquqiga ega boʻladi. Bu esa ChatGPT texnologiyasiga foydalanuvchi odatlarini oʻrganish va vaqt oʻtishi bilan yanada shaxsiylashtirilgan xizmat koʻrsatish imkonini beradi.

Apple sobiq muhandislari va texnologik yondashuv

Qurilmaning eng qiziqarli jihati shundaki, u oʻz-oʻzidan harakatlana oladigan mexanik elementlar bilan jihozlanadi. Bu OpenAI uchun iPhone yoki Mac kabi afsonaviy mahsulotlarni yaratishda ishtirok etgan sobiq Apple muhandislari yordam berayotgani bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Kompaniya ushbu qurilmani shunchaki ovozli yordamchi emas, balki foydalanuvchi bilan hissiy bogʻliqlik oʻrnata oladigan hamroh sifatida taqdim etishni rejalashtirgan.

Avvalroq tarqalgan mish-mishlarda OpenAI oʻzining smartfonini chiqarishi va bu orqali Apple bilan toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatga kirishishi aytilgan edi. Biroq yangi maʼlumotlar kompaniya hozircha boshqacha yoʻnalishni, yaʼni bozorda hali mavjud boʻlmagan yangi turdagi uy qurilmasini tanlaganini koʻrsatmoqda. OpenAI vakillarining fikricha, ushbu mahsulot Apple hozirda taklif qilayotgan har qanday texnologiyadan tubdan farq qiladi.

Huquqiy muammolar va raqobat muhiti

Yangi qurilma ustidagi ishlar davom etayotgan bir paytda, OpenAI va Apple oʻrtasidagi munosabatlar taranglashgan. Oʻtgan haftada Apple kompaniyasi OpenAI ustidan sudga murojaat qilib, uni tijorat sirlarini oʻgʻirlashda aybladi. Daʼvo arizasida aytilishicha, bu hali "aysbergning uchi" va sud jarayonida koʻplab qonunbuzarliklar fosh etiladi. OpenAI esa bu ayblovlarni rad etib, yangi mahsulot hech qanday intellektual mulk huquqlarini buzmasligini taʼkidlamoqda.

Sunʼiy intellektga asoslangan apparat vositalari bozori hozirda investorlar eʼtiborida. Masalan, Brett Adcock tomonidan asos solingan Hark laboratoriyasi yaqinda inson va mashina oʻrtasidagi universal interfeysni yaratish uchun 700 million dollar investitsiya jalb qildi. Bu kabi yuqori raqobat muhitida OpenAI oʻzining ChatGPT brendi va uning keng imkoniyatlaridan foydalanib, yetakchilikni qoʻlga kiritishni koʻzlamoqda.

Hozircha qurilmaning aniq nomi, narxi yoki sotuvga chiqish sanasi maʼlum qilinmagan. Biroq ekspertlarning fikricha, agar OpenAI ushbu loyihani muvaffaqiyatli amalga oshirsa, bu smart-kolonkalar va uy robototexnikasi sohasida yangi davrni boshlab berishi mumkin.

OpenAIChatGPTAppleTexnologiyaSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google DeepMind rahbari sunʼiy intellekt ustidan xalqaro nazorat oʻrnatishga chaqirdiGoogle DeepMind rahbari sunʼiy intellekt ustidan xalqaro nazorat oʻrnatishga chaqirdiBugun, 04:23Lorde sunʼiy intellektli koʻzoynaklarni keskin tanqid qildi: “Bu mutlaqo sexy emas”Lorde sunʼiy intellektli koʻzoynaklarni keskin tanqid qildi: “Bu mutlaqo sexy emas”Bugun, 04:22Roskosmos va NASA Xalqaro koinot stansiyasi faoliyatini 2030-yilgacha uzaytirdiRoskosmos va NASA Xalqaro koinot stansiyasi faoliyatini 2030-yilgacha uzaytirdiBugun, 03:57OpenAI va Apple oʻrtasida nizo: Sunʼiy intellekt giganti ayblovlarni rad etmoqdaOpenAI va Apple oʻrtasida nizo: Sunʼiy intellekt giganti ayblovlarni rad etmoqdaBugun, 03:28Rutube platformasiga kiberhujumlar soni qariyb uch baravarga koʻpaydiRutube platformasiga kiberhujumlar soni qariyb uch baravarga koʻpaydiBugun, 03:26OpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 Sol modeli foydalanuvchilarning fayllarini oʻchirib tashlamoqdaOpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 Sol modeli foydalanuvchilarning fayllarini oʻchirib tashlamoqdaBugun, 02:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi