OpenAI oʻzining ilk qurilmasini ishlab chiqmoqda: ChatGPT endi jismoniy koʻrinishga ega boʻladi
Sunʼiy intellekt olamida inqilob qilgan OpenAI kompaniyasi endilikda dasturiy taʼminot doirasidan chiqib, shaxsiy texnik qurilmalar bozoriga kirib kelmoqda. Bloomberg nashrining xabar berishicha, kompaniya ChatGPT tizimiga asoslangan, ekransiz, ammo harakatlanish xususiyatiga ega boʻlgan smart-kolonka ustida ish olib bormoqda. Bu qurilma oddiy gadjet emas, balki foydalanuvchining uyida yashaydigan "insonsimon hamroh" sifatida talqin qilinmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Loyiha hozirda ishlab chiqish bosqichida boʻlib, uning asosiy maqsadi sunʼiy intellektni jismoniy koʻrinishga keltirishdir. Maʼlumotlarga koʻra, ushbu qurilma oʻz egasining raqamli hayotiga, jumladan, elektron pochta va boshqa shaxsiy maʼlumotlariga kirish huquqiga ega boʻladi. Bu esa ChatGPT texnologiyasiga foydalanuvchi odatlarini oʻrganish va vaqt oʻtishi bilan yanada shaxsiylashtirilgan xizmat koʻrsatish imkonini beradi.
Apple sobiq muhandislari va texnologik yondashuvQurilmaning eng qiziqarli jihati shundaki, u oʻz-oʻzidan harakatlana oladigan mexanik elementlar bilan jihozlanadi. Bu OpenAI uchun iPhone yoki Mac kabi afsonaviy mahsulotlarni yaratishda ishtirok etgan sobiq Apple muhandislari yordam berayotgani bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Kompaniya ushbu qurilmani shunchaki ovozli yordamchi emas, balki foydalanuvchi bilan hissiy bogʻliqlik oʻrnata oladigan hamroh sifatida taqdim etishni rejalashtirgan.
Avvalroq tarqalgan mish-mishlarda OpenAI oʻzining smartfonini chiqarishi va bu orqali Apple bilan toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatga kirishishi aytilgan edi. Biroq yangi maʼlumotlar kompaniya hozircha boshqacha yoʻnalishni, yaʼni bozorda hali mavjud boʻlmagan yangi turdagi uy qurilmasini tanlaganini koʻrsatmoqda. OpenAI vakillarining fikricha, ushbu mahsulot Apple hozirda taklif qilayotgan har qanday texnologiyadan tubdan farq qiladi.
Huquqiy muammolar va raqobat muhitiYangi qurilma ustidagi ishlar davom etayotgan bir paytda, OpenAI va Apple oʻrtasidagi munosabatlar taranglashgan. Oʻtgan haftada Apple kompaniyasi OpenAI ustidan sudga murojaat qilib, uni tijorat sirlarini oʻgʻirlashda aybladi. Daʼvo arizasida aytilishicha, bu hali "aysbergning uchi" va sud jarayonida koʻplab qonunbuzarliklar fosh etiladi. OpenAI esa bu ayblovlarni rad etib, yangi mahsulot hech qanday intellektual mulk huquqlarini buzmasligini taʼkidlamoqda.
Sunʼiy intellektga asoslangan apparat vositalari bozori hozirda investorlar eʼtiborida. Masalan, Brett Adcock tomonidan asos solingan Hark laboratoriyasi yaqinda inson va mashina oʻrtasidagi universal interfeysni yaratish uchun 700 million dollar investitsiya jalb qildi. Bu kabi yuqori raqobat muhitida OpenAI oʻzining ChatGPT brendi va uning keng imkoniyatlaridan foydalanib, yetakchilikni qoʻlga kiritishni koʻzlamoqda.
Hozircha qurilmaning aniq nomi, narxi yoki sotuvga chiqish sanasi maʼlum qilinmagan. Biroq ekspertlarning fikricha, agar OpenAI ushbu loyihani muvaffaqiyatli amalga oshirsa, bu smart-kolonkalar va uy robototexnikasi sohasida yangi davrni boshlab berishi mumkin.
…