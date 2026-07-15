Kylian Mbappe Didye Deshamni tanqid qildi: Fransiya JCh yarim finalida magʻlub boʻldi

·59·Sport
Kylian Mbappe Didye Deshamni tanqid qildi: Fransiya JCh yarim finalida magʻlub boʻldi

Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe Jaxon chempionati yarim finalida Ispaniyadan qabul qilingan magʻlubiyatdan soʻng (0:2) bosh murabbiy Didye Deshamning taktik uslubini ochiqchasiga tanqid qildi. Texasning Arlington shahrida boʻlib oʻtgan bahsda "uch ranglilar" oʻz oʻyinini topa olmadi va ketma-ket uchinchi bor finalga chiqish imkoniyatidan mahrum boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Real Madrid yulduzi oʻyindan soʻng bergan intervyusida jamoaning maydon markazidagi muammolariga alohida toʻxtalib oʻtdi. Mbappening soʻzlariga koʻra, Fransiya terma jamoasining pressing tizimi ish bermagani oqibatida Ispaniya yarim himoyachilari oʻyin tizginini toʻliq oʻz qoʻliga olgan. Bu esa fransuzlarning magʻlubiyatiga asosiy sabablardan biri sifatida koʻrsatildi.

Taktik xatolar va maydon markazidagi boʻshliq

Mbappe oʻyin davomida Fabian Ruiz va Rodri kabi futbolchilarga juda katta erkinlik berib qoʻyilganini taʼkidladi. Goal.com nashri xabariga koʻra, hujumchi jamoaviy aloqa yoʻqligidan shikoyat qilgan. "Biz maydon markazida uchga ikki holatida qolib ketdik, Ispaniyaga qarshi bunday oʻynash juda qiyin. Fabian va Rodrida toʻp bilan ishlash uchun yetarli vaqt boʻldi. Pressingda muloqot yetishmadi", — deydi Kylian Mbappe.

Sardorning fikricha, jamoa koʻproq individual pressingga tayanishi va raqibni tinimsiz harakat qilishga majbur etishi lozim edi. Biroq, Desham tanlagan taktika Ispaniyaga oʻz uslubida, yaʼni toʻp nazoratiga asoslangan holda harakat qilish imkonini berdi. Bu esa fransuzlarning qarshi hujumga oʻtishiga yoʻl qoʻymadi.

Texnik xatolar va oʻyin darajasi

Fransiya terma jamoasi oʻyinning dastlabki 80 daqiqasi davomida raqib darvozasiga birorta ham aniq zarba bera olmagani mutaxassislarni hayron qoldirdi. 22-daqiqada Lukas Din Lamine Yamalga nisbatan qoʻpollik ishlatib, penaltiga sababchi boʻldi. Mikel Oyarzabal imkoniyatdan unumli foydalanib hisobni ochgan boʻlsa, ikkinchi boʻlimda Pedro Porro oʻyinga yakuniy nuqtani qoʻydi.

Mbappe nafaqat taktik, balki texnik jihatdan ham jamoa oʻz darajasidan past oʻynaganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, toʻpni egallab olgan vaziyatlarda ham birinchi teginishlar sifatsiz boʻlgani hujumlarni samarali yakunlashga xalaqit bergan. "Jaxon chempionati yarim finalida bajarishing kerak boʻlgan ishni qilmasang, gʻalaba qozona olmaysan", — deya qoʻshimcha qildi u.

Jamoaning yana bir aʼzosi, Manchester Siti yarim himoyachisi Rayan Cherki ham sardorning fikrlariga qoʻshildi. Cherki Ispaniya terma jamoasining gʻalabaga boʻlgan ishtiyoqi kuchliroq boʻlganini va Fransiya har bir jabhada raqibga imkoniyatni boy berganini taʼkidladi. Uning fikricha, tarkibdagi isteʼdodlarga qaramay, jamoa maydonda oʻzining haqiqiy kuchini koʻrsata olmagan.

Ushbu magʻlubiyatdan soʻng Fransiya terma jamoasida Didye Deshamning kelajagi va jamoaning oʻyin uslubi borasidagi bahslar yana avj olishi kutilmoqda. Ispaniya esa finalga yoʻl olib, oʻzining tarixiy gʻalabalaridan birini nishonlamoqda.

FransiyaIspaniyaKylian MbappeDidye DeshamJaxon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sammervill uchun yangi da’vogar: “Al-Hilol” kurashga kirdiSammervill uchun yangi da’vogar: “Al-Hilol” kurashga kirdiBugun, 10:47Tomas Tuxel Jud Bellingem bilan mojaroga munosabat bildirdiTomas Tuxel Jud Bellingem bilan mojaroga munosabat bildirdiBugun, 10:08Harri Keyn atrofida kutilmagan intriga: unga Yevropaning 5 ta grand klubi "oshiq"...Harri Keyn atrofida kutilmagan intriga: unga Yevropaning 5 ta grand klubi "oshiq"...Bugun, 09:40Mourinyu “Real”da inqilob qilmaydi: reja boshqacha ekan...Mourinyu “Real”da inqilob qilmaydi: reja boshqacha ekan...Bugun, 09:21Kilian Mbappe tan oldi: Fransiya qayerda yutqazdi?Kilian Mbappe tan oldi: Fransiya qayerda yutqazdi?Bugun, 09:17APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!Bugun, 08:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi