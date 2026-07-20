Sunʼiy intellekt va neyroimplant falaj boʻlgan insonga harakat va sezgini qaytardi

·22·Texno
Sunʼiy intellekt va neyroimplant falaj boʻlgan insonga harakat va sezgini qaytardi

Tibbiyot va texnologiya chorrahasida ulkan burilish yuz berdi: olimlar sunʼiy intellekt (AI) hamda maxsus neyroimplantlar yordamida toʻrt yildan buyon falaj boʻlib qolgan bemorning qoʻllarini harakatga keltirishga va unga sezgi qobiliyatini qaytarishga muvaffaq boʻlishdi. Nature Medicine jurnalida eʼlon qilingan tadqiqot natijalari orqa miya jarohati tufayli harakatlanish imkoniyatidan mahrum boʻlgan millionlab insonlar uchun yangi umid eshigini ochmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu noyob tajribada 2020-yilda suvga sakrash oqibatida boʻyin qismidan ogʻir jarohat olgan Kit Tomas ishtirok etdi. Toʻrt yil davomida qoʻl va oyoqlari butunlay falaj (tetraplegiya) holatida boʻlgan Tomas, Northwell Health tibbiyot tarmogʻining Feinstein Institutes for Medical Research boʻlinmasi tomonidan ishlab chiqilgan "qoʻshaloq neyron aylanib oʻtish" (double neural bypass) tizimi yordamida qayta hayotga qaytdi.

Texnologiya qanday ishlaydi?

Tizimning asosi — miya va kompyuter interfeysi, sunʼiy intellekt algoritmlari hamda orqa miya va bosh miyani elektr stimulyatsiya qilish usullari majmuasidan iborat. 15 soat davom etgan murakkab jarrohlik amaliyoti davomida mutaxassislar Tomasning miyasiga 5 ta mikroelektrodli massivni oʻrnatishdi. Ushbu chiplar miyadagi harakatlanish niyatini bildiruvchi signallarni oʻqiydi va ularni qayta ishlash uchun kompyuterga uzatadi.

Sunʼiy intellekt miya signallarini tahlil qilib, ularni bilak mushaklariga uzatiladigan buyruqlarga aylantiradi. Natijada, bemor shunchaki biror harakatni amalga oshirishni oʻylash orqali oʻz qoʻlini qimirlatish imkoniga ega boʻldi. Bu jarayon tabiatdagi tabiiy neyron aloqalarni sunʼiy ravishda tiklash (aylanib oʻtish) orqali amalga oshirilmoqda.

Ajoyib natijalar va sezgi qobiliyati

Oʻquv jarayonidan soʻng, Kit Tomas mustaqil ravishda ovqatlanish, piyoladan suv ichish va hatto burnini qashish kabi oddiy, ammo u uchun imkonsiz boʻlgan harakatlarni bajara boshladi. Tadqiqot natijalariga koʻra, 35 hafta ichida uning oʻng qoʻlidagi ushlash kuchi 86 foizga, chap qoʻlida esa 62 foizga oshgan. Eng hayratlanarlisi, u hatto suhbatlashib turgan holatda ham (diqqatini jamlamasdan) boʻsh tuxum poʻchogʻini sindirmasdan koʻtara olishga erishdi.

Loyiha doirasida nafaqat harakat, balki taktil (sezish) hissi ham tiklandi. Buning uchun olimlar "kortikal koʻzgulash" (cortical mirroring) texnologiyasidan foydalanishdi. 3D-printerda chop etilgan maxsus bilaguzukdagi datchiklar miyaning sensor sohasini ragʻbatlantirib, teginish hissini yaratdi. Tajriba boshlanganidan 25 hafta oʻtib, bemor jarohatdan keyin umuman sezmay qolgan bilak qismini yana his qila boshladi.

Olimlarning taʼkidlashicha, eng muhim jihat neyroplastiklik hodisasidir. Stimulyatsiya toʻxtatilganidan ikki yil oʻtib ham, Tomasning ayrim harakat funksiyalari saqlanib qolgan. Bu asab tizimining yangi aloqalar hosil qilish qobiliyatidan dalolat beradi. Kelajakda ushbu texnologiyani insultdan keyingi asoratlarni davolashda ham qoʻllash rejalashtirilgan.

TexnologiyaSunʼiy IntellektTibbiyotNeyroimplantInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Databricks kompaniyasining bozor qiymati 188 milliard dollarga yetdiDatabricks kompaniyasining bozor qiymati 188 milliard dollarga yetdiBugun, 04:56Yadro energetikasida yangi davr: Valar Atomics 6 milliard dollarlik marraga yaqinlashmoqdaYadro energetikasida yangi davr: Valar Atomics 6 milliard dollarlik marraga yaqinlashmoqdaBugun, 03:53Visa kriptovalyutalarni anʼanaviy toʻlovlarga integratsiya qilishni boshladiVisa kriptovalyutalarni anʼanaviy toʻlovlarga integratsiya qilishni boshladiBugun, 03:26Netflix Ben Affleck asos solgan AI-startapini 587 million dollarga sotib oldiNetflix Ben Affleck asos solgan AI-startapini 587 million dollarga sotib oldiBugun, 03:00GPS oʻrnini bosuvchi Pulsar tizimi: Santimetrgacha aniqlik va 100 baravar kuchli signalGPS oʻrnini bosuvchi Pulsar tizimi: Santimetrgacha aniqlik va 100 baravar kuchli signalBugun, 02:55NVIDIA va Yaponiya hamkorligi: Sanoat robotlari uchun yangi AI davri boshlanmoqdaNVIDIA va Yaponiya hamkorligi: Sanoat robotlari uchun yangi AI davri boshlanmoqdaBugun, 02:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda