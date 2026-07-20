Databricks kompaniyasining bozor qiymati 188 milliard dollarga yetdi

·1·Texno
Databricks kompaniyasining bozor qiymati 188 milliard dollarga yetdi

Maʼlumotlarni tahlil qilish va sunʼiy intellekt texnologiyalari sohasida jahon yetakchilaridan biri boʻlgan Databricks kompaniyasi navbatdagi investitsiya raundidan soʻng oʻz qiymatini rekord darajadagi 188 milliard dollarga yetkazdi. Ushbu oʻsish kompaniyaning nafaqat maʼlumotlar ombori, balki korporativ sunʼiy intellekt ekotizimining asosiy boʻgʻiniga aylanayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya jalb qilingan mablagʻlarning aniq miqdorini rasman ochiqlamagan boʻlsa-da, tahlilchilar va OAV ushbu bitim taxminan 3 milliard dollarni tashkil etganini taʼkidlamoqda. Mazkur investitsiya raundi joriy yilning yoz oyi oxiriga qadar toʻliq yakunlanishi kutilmoqda. Bu koʻrsatkich Databricks kompaniyasining soʻnggi yillardagi shiddatli oʻsish surʼatini yana bir bor tasdiqladi.

Kompaniya qiymatining dinamikasiga nazar tashlasak, hayratlanarli raqamlarni koʻrish mumkin. Masalan, 2024-yil dekabrida kompaniya 62 milliard dollarga baholangan edi. Oradan qisqa vaqt oʻtib, 2025-yil sentyabrida bu koʻrsatkich 100 milliard dollardan oshdi, 2026-yil fevralida esa 134 milliard dollarga yetdi. Bugungi 188 milliard dollarlik marra esa Databricks brendini texnologik gigantlar qatoriga mustahkam joylashtirdi.

Maʼlumotlar tahlilidan sunʼiy intellektga oʻtish

2013-yilda asos solingan Databricks dastlab yirik hajmdagi korporativ maʼlumotlarni saqlash va tahlil qilish platformalariga ixtisoslashgan edi. Biroq generativ sunʼiy intellekt (AI) inqilobi boshlanishi bilan kompaniya oʻz strategiyasini tubdan oʻzgartirdi. Bugungi kunda u AI-agentlar uchun Lakebase maʼlumotlar bazasi, Unity shlyuzi va bir nechta agentlarni boshqarishga moʻljallangan Omnigent tizimi kabi innovatsion mahsulotlarni taklif etmoqda.

Databricks korporativ muhitda ochiq sunʼiy intellekt modellaridan foydalanishning ashaddiy tarafdori hisoblanadi. Kompaniya mutaxassislarining fikricha, OpenAI yoki Anthropic kabi yopiq tizimlardan koʻra, ochiq modellar koʻp hollarda samaraliroq va arzonroqdir. Xususan, Xitoyning Z.ai ishlab chiquvchisi tomonidan yaratilgan GLM 5.2 modeli dasturlash vazifalarida yuqori natija koʻrsatishi alohida qayd etilgan.

Xarajatlar va samaradorlik tahlili

Yaqinda kompaniya oʻzining 3000 nafar dasturchisi ishtirokida oʻtkazilgan ichki test natijalarini eʼlon qildi. Tadqiqot shuni koʻrsatdiki, sunʼiy intellektni joriy etish xarajatlariga nafaqat modelning oʻzi, balki uning ishlashini va soʻrovlar kontekstini boshqaradigan dasturiy qobiq ham sezilarli taʼsir koʻrsatadi. Databricks tahliliga koʻra:

  • Pi ochiq vositasi narx va sifat mutanosibligi boʻyicha eng yaxshi natijalardan birini koʻrsatdi;
  • Ochiq modellarni korporativ ehtiyojlarga moslashtirish yopiq litsenziyalardan voz kechish imkonini beradi;
  • Dasturiy qobiqni optimallashtirish orqali AI samaradorligini 20-30 foizga oshirish mumkin.
Oʻzbekistonning jadal rivojlanayotgan IT-sektori uchun ham bunday platformalar katta ahamiyatga ega. Mahalliy banklar va yirik korxonalar maʼlumotlar bilan ishlashda Databricks kabi yechimlardan foydalanish orqali oʻz jarayonlarini avtomatlashtirishlari va sunʼiy intellektni biznesga integratsiya qilishlari mumkin. Kompaniyaning bunday yuqori baholanishi global bozorda sunʼiy intellektga boʻlgan ishonch va investitsiya bumining hali davom etishidan dalolat beradi.

DatabricksSunʼiy IntellektInvestitsiyaTexnologiyaIT-Bozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt va neyroimplant falaj boʻlgan insonga harakat va sezgini qaytardiSunʼiy intellekt va neyroimplant falaj boʻlgan insonga harakat va sezgini qaytardiBugun, 04:21Yadro energetikasida yangi davr: Valar Atomics 6 milliard dollarlik marraga yaqinlashmoqdaYadro energetikasida yangi davr: Valar Atomics 6 milliard dollarlik marraga yaqinlashmoqdaBugun, 03:53Visa kriptovalyutalarni anʼanaviy toʻlovlarga integratsiya qilishni boshladiVisa kriptovalyutalarni anʼanaviy toʻlovlarga integratsiya qilishni boshladiBugun, 03:26Netflix Ben Affleck asos solgan AI-startapini 587 million dollarga sotib oldiNetflix Ben Affleck asos solgan AI-startapini 587 million dollarga sotib oldiBugun, 03:00GPS oʻrnini bosuvchi Pulsar tizimi: Santimetrgacha aniqlik va 100 baravar kuchli signalGPS oʻrnini bosuvchi Pulsar tizimi: Santimetrgacha aniqlik va 100 baravar kuchli signalBugun, 02:55NVIDIA va Yaponiya hamkorligi: Sanoat robotlari uchun yangi AI davri boshlanmoqdaNVIDIA va Yaponiya hamkorligi: Sanoat robotlari uchun yangi AI davri boshlanmoqdaBugun, 02:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda