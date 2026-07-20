Databricks kompaniyasining bozor qiymati 188 milliard dollarga yetdi
Maʼlumotlarni tahlil qilish va sunʼiy intellekt texnologiyalari sohasida jahon yetakchilaridan biri boʻlgan Databricks kompaniyasi navbatdagi investitsiya raundidan soʻng oʻz qiymatini rekord darajadagi 188 milliard dollarga yetkazdi. Ushbu oʻsish kompaniyaning nafaqat maʼlumotlar ombori, balki korporativ sunʼiy intellekt ekotizimining asosiy boʻgʻiniga aylanayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya jalb qilingan mablagʻlarning aniq miqdorini rasman ochiqlamagan boʻlsa-da, tahlilchilar va OAV ushbu bitim taxminan 3 milliard dollarni tashkil etganini taʼkidlamoqda. Mazkur investitsiya raundi joriy yilning yoz oyi oxiriga qadar toʻliq yakunlanishi kutilmoqda. Bu koʻrsatkich Databricks kompaniyasining soʻnggi yillardagi shiddatli oʻsish surʼatini yana bir bor tasdiqladi.
Kompaniya qiymatining dinamikasiga nazar tashlasak, hayratlanarli raqamlarni koʻrish mumkin. Masalan, 2024-yil dekabrida kompaniya 62 milliard dollarga baholangan edi. Oradan qisqa vaqt oʻtib, 2025-yil sentyabrida bu koʻrsatkich 100 milliard dollardan oshdi, 2026-yil fevralida esa 134 milliard dollarga yetdi. Bugungi 188 milliard dollarlik marra esa Databricks brendini texnologik gigantlar qatoriga mustahkam joylashtirdi.
Maʼlumotlar tahlilidan sunʼiy intellektga oʻtish2013-yilda asos solingan Databricks dastlab yirik hajmdagi korporativ maʼlumotlarni saqlash va tahlil qilish platformalariga ixtisoslashgan edi. Biroq generativ sunʼiy intellekt (AI) inqilobi boshlanishi bilan kompaniya oʻz strategiyasini tubdan oʻzgartirdi. Bugungi kunda u AI-agentlar uchun Lakebase maʼlumotlar bazasi, Unity shlyuzi va bir nechta agentlarni boshqarishga moʻljallangan Omnigent tizimi kabi innovatsion mahsulotlarni taklif etmoqda.
Databricks korporativ muhitda ochiq sunʼiy intellekt modellaridan foydalanishning ashaddiy tarafdori hisoblanadi. Kompaniya mutaxassislarining fikricha, OpenAI yoki Anthropic kabi yopiq tizimlardan koʻra, ochiq modellar koʻp hollarda samaraliroq va arzonroqdir. Xususan, Xitoyning Z.ai ishlab chiquvchisi tomonidan yaratilgan GLM 5.2 modeli dasturlash vazifalarida yuqori natija koʻrsatishi alohida qayd etilgan.
Xarajatlar va samaradorlik tahliliYaqinda kompaniya oʻzining 3000 nafar dasturchisi ishtirokida oʻtkazilgan ichki test natijalarini eʼlon qildi. Tadqiqot shuni koʻrsatdiki, sunʼiy intellektni joriy etish xarajatlariga nafaqat modelning oʻzi, balki uning ishlashini va soʻrovlar kontekstini boshqaradigan dasturiy qobiq ham sezilarli taʼsir koʻrsatadi. Databricks tahliliga koʻra:
- Pi ochiq vositasi narx va sifat mutanosibligi boʻyicha eng yaxshi natijalardan birini koʻrsatdi;
- Ochiq modellarni korporativ ehtiyojlarga moslashtirish yopiq litsenziyalardan voz kechish imkonini beradi;
- Dasturiy qobiqni optimallashtirish orqali AI samaradorligini 20-30 foizga oshirish mumkin.
…