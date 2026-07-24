Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladi
Rossiya aviatsiya sanoatining soʻnggi ishlanmalaridan biri boʻlgan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlarini seriyali ravishda yetkazib berish muddati maʼlum qilindi. Irkutsk aviatsiya zavodi ishlab chiqarish direktori Vitaliy Yelaginning soʻzlariga koʻra, ushbu modernizatsiya qilingan harbiy uchoqlarni buyurtmachilarga yetkazish 2028-yilning oxiridan boshlanishi rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda loyiha doirasida uchta tajriba-nusxasi toʻliq yigʻilgan boʻlib, ular turli darajadagi sinov jarayonlaridan oʻtmoqda. Yak-130M modeli avvalgi bazaviy Yak-130 samolyotining chuqur modernizatsiya qilingan varianti hisoblanadi. U nafaqat uchuvchilarni tayyorlash, balki zamonaviy jangovar vazifalarni bajarish qobiliyatiga ham ega ekani bilan ajralib turadi.
Texnik imkoniyatlar va qurollanishYangi model avvalgisidan oʻzining bort tizimlari va qurollanish kompleksi bilan tubdan farq qiladi. Ixbt.com nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Yak-130M zamonaviy radiolokatsiya stansiyasi (RLS) bilan jihozlangan boʻlib, bu unga havodagi va yerdagi nishonlarni ancha uzoq masofadan aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, samolyotga oʻrnatilgan yangi bort uskunalari uchuvchining boshqaruvini osonlashtiradi va jangovar samaradorlikni oshiradi.
Samolyotning qurollanish arsenali ham sezilarli darajada kengaytirilgan. Endilikda u nafaqat oʻquv mashgʻulotlarida, balki real toʻqnashuvlarda ham yuqori aniqlikdagi raketalar va boshqa zamonaviy qurol turlarini qoʻllash imkoniyatiga ega. Bu esa uni kichik hajmdagi hujumchi samolyot sifatida ham ishlatishga yoʻl ochadi.
Sinov jarayonlari va istiqbollarBundan taxminan bir oy muqaddam Yak-130M oʻzining ilk parvozini muvaffaqiyatli amalga oshirgan edi. Taxminan 50 daqiqa davom etgan ushbu parvoz davomida samolyotning barcha asosiy tizimlari va dvigatellari barqaror ishlashi tekshirib koʻrilgan. Mutaxassislarning fikricha, ushbu model xalqaro bozorda ham oʻz oʻrniga ega boʻlishi mumkin, chunki u ham oʻquv, ham jangovar funksiyalarni oʻzida mujassam etgan.
Oʻzbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ham bunday turdagi samolyotlar qiziqarli boʻlishi mumkin. Sababi, mintaqa davlatlari havo kuchlari tarkibida oʻquv-mashgʻulot uchoqlarini yangilash masalasi doimiy kun tartibida turadi. Yak-130 platformasi oʻzining tejamkorligi va boshqarish osonligi bilan koʻplab mamlakatlar harbiy havo kuchlari eʼtiborini tortib kelmoqda.
2028-yilgacha boʻlgan muddat davomida muhandislar barcha tajriba nusxalarini toʻliq davlat sinovlaridan oʻtkazishni va aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishni maqsad qilgan. Shundan soʻnggina zavodda toʻliq quvvat bilan seriyali ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyiladi.
…