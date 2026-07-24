Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladi

·30·Texno
Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladi

Rossiya aviatsiya sanoatining soʻnggi ishlanmalaridan biri boʻlgan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlarini seriyali ravishda yetkazib berish muddati maʼlum qilindi. Irkutsk aviatsiya zavodi ishlab chiqarish direktori Vitaliy Yelaginning soʻzlariga koʻra, ushbu modernizatsiya qilingan harbiy uchoqlarni buyurtmachilarga yetkazish 2028-yilning oxiridan boshlanishi rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda loyiha doirasida uchta tajriba-nusxasi toʻliq yigʻilgan boʻlib, ular turli darajadagi sinov jarayonlaridan oʻtmoqda. Yak-130M modeli avvalgi bazaviy Yak-130 samolyotining chuqur modernizatsiya qilingan varianti hisoblanadi. U nafaqat uchuvchilarni tayyorlash, balki zamonaviy jangovar vazifalarni bajarish qobiliyatiga ham ega ekani bilan ajralib turadi.

Texnik imkoniyatlar va qurollanish

Yangi model avvalgisidan oʻzining bort tizimlari va qurollanish kompleksi bilan tubdan farq qiladi. Ixbt.com nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Yak-130M zamonaviy radiolokatsiya stansiyasi (RLS) bilan jihozlangan boʻlib, bu unga havodagi va yerdagi nishonlarni ancha uzoq masofadan aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, samolyotga oʻrnatilgan yangi bort uskunalari uchuvchining boshqaruvini osonlashtiradi va jangovar samaradorlikni oshiradi.

Samolyotning qurollanish arsenali ham sezilarli darajada kengaytirilgan. Endilikda u nafaqat oʻquv mashgʻulotlarida, balki real toʻqnashuvlarda ham yuqori aniqlikdagi raketalar va boshqa zamonaviy qurol turlarini qoʻllash imkoniyatiga ega. Bu esa uni kichik hajmdagi hujumchi samolyot sifatida ham ishlatishga yoʻl ochadi.

Sinov jarayonlari va istiqbollar

Bundan taxminan bir oy muqaddam Yak-130M oʻzining ilk parvozini muvaffaqiyatli amalga oshirgan edi. Taxminan 50 daqiqa davom etgan ushbu parvoz davomida samolyotning barcha asosiy tizimlari va dvigatellari barqaror ishlashi tekshirib koʻrilgan. Mutaxassislarning fikricha, ushbu model xalqaro bozorda ham oʻz oʻrniga ega boʻlishi mumkin, chunki u ham oʻquv, ham jangovar funksiyalarni oʻzida mujassam etgan.

Oʻzbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ham bunday turdagi samolyotlar qiziqarli boʻlishi mumkin. Sababi, mintaqa davlatlari havo kuchlari tarkibida oʻquv-mashgʻulot uchoqlarini yangilash masalasi doimiy kun tartibida turadi. Yak-130 platformasi oʻzining tejamkorligi va boshqarish osonligi bilan koʻplab mamlakatlar harbiy havo kuchlari eʼtiborini tortib kelmoqda.

2028-yilgacha boʻlgan muddat davomida muhandislar barcha tajriba nusxalarini toʻliq davlat sinovlaridan oʻtkazishni va aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishni maqsad qilgan. Shundan soʻnggina zavodda toʻliq quvvat bilan seriyali ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyiladi.

AviatsiyaYak-130MHarbiy TexnikaRossiyaSamolyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24Cognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiCognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiKecha, 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob