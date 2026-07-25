Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar
Bugungi kunda haydovchilar xavfsizlik, qulaylik va ishonchlilikni zamonaviy avtomobillarning ajralmas qismi deb bilishadi. Biroq, avtosanoatning ilk oʻn yilliklarida vaziyat butunlay boshqacha edi. Oʻsha paytlarda avtomobil egalari hayotini osonlashtirish va safarlarni biroz boʻlsa-da shinamroq qilish uchun hozirda kulgili yoki gʻalati tuyuladigan turli xil qoʻshimcha jihozlarga katta mablagʻ sarflashgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Avtomobil tarixi arxivlariga nazar tashlasak, oʻz davrida ommalashgan, ammo vaqt oʻtishi bilan texnologik taraqqiyot tufayli keraksizga aylangan aksessuarlarni koʻrishimiz mumkin. Masalan, Berkeley kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Caravette nomli mitti tirkamalar Mini kabi kichik mashinalar uchun moʻljallangan edi. Bugungi kundagi narxlarda qariyb 2500 funt sterlingga tushadigan ushbu oddiy konstruksiya oʻsha paytda haqiqiy hashamat hisoblangan.
Qulaylik va dizayn borasidagi gʻalati yechimlarYoʻl tirbandligida qolib ketgan haydovchilar uchun Brexton kompaniyasi maxsus qisqichli stollarni taklif qilgan. Bu stolcha yordamida haydovchi rul qarshisida oʻtirib, chinni finjonlarda choy ichishi mumkin edi. Shuningdek, quyoshdan himoyalanish uchun hozirgidek qoraytirilgan oynalar yoki koʻzoynaklar oʻrniga, avtomobil tomiga oʻrnatiladigan ulkan qanotsimon soyabonlar (vizorlar) urf boʻlgan. Ular nafaqat koʻzni quyoshdan asragan, balki Austin A35 kabi modellarga qoʻshimcha aerodinamik kuch beradi deb hisoblangan.
Qizigʻi shundaki, oʻsha davrning mashhur poygachilari ham reklama kampaniyalarida faol qatnashgan. Masalan, Stirling Moss avtomobil moylari bilan birga oddiy latta-puttalarni ham reklama qilgan. Uning tavsiyasiga koʻra, avtomobilni toza tutish uchun maxsus chang artgichlar eng yaxshi sovgʻa sifatida koʻrilgan. Bugungi kunda Lewis Hamilton kabi yulduzlarni bunday oddiy mahsulotlar reklamasida tasavvur qilish qiyin.
Xavfsizlik va oʻrindiqlar evolyutsiyasiUrushdan keyingi yillarda avtomobil oʻrindiqlari juda yumshoq boʻlgan, ammo koʻpchilikka bu ham kamlik qilgan. Mosely kompaniyasi haydovchilar uchun maxsus dam beriladigan havo yostiqchalarini ishlab chiqargan. Shuningdek, sport uslubidagi Recaro oʻrindiqlari oʻrniga, zavodda oʻrnatilgan oddiy oʻrindiqlarga mahkamlanadigan qoʻshimcha "chexollar" uzoq masofali safarlarda belni ushlab turish uchun xizmat qilgan.
- Monsall holdall — zamonaviy tom yukxonalarining (box) ilk koʻrinishi boʻlib, u turli ranglarda ishlab chiqarilgan;
- Bowmonk Dynometer — asboblar paneliga yopishtirib qoʻyiladigan va tormoz tizimi qanchalik ishlayotganini koʻrsatuvchi qurilma;
- Delaney Galley xavfsizlik kamarlari — Triumph Herald kabi eshiklari oson yechiladigan mashinalarda haydovchini burilishlarda salondan tushib ketishdan asragan.
…