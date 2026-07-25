Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar

·10·Avto
Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar

Bugungi kunda haydovchilar xavfsizlik, qulaylik va ishonchlilikni zamonaviy avtomobillarning ajralmas qismi deb bilishadi. Biroq, avtosanoatning ilk oʻn yilliklarida vaziyat butunlay boshqacha edi. Oʻsha paytlarda avtomobil egalari hayotini osonlashtirish va safarlarni biroz boʻlsa-da shinamroq qilish uchun hozirda kulgili yoki gʻalati tuyuladigan turli xil qoʻshimcha jihozlarga katta mablagʻ sarflashgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Avtomobil tarixi arxivlariga nazar tashlasak, oʻz davrida ommalashgan, ammo vaqt oʻtishi bilan texnologik taraqqiyot tufayli keraksizga aylangan aksessuarlarni koʻrishimiz mumkin. Masalan, Berkeley kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Caravette nomli mitti tirkamalar Mini kabi kichik mashinalar uchun moʻljallangan edi. Bugungi kundagi narxlarda qariyb 2500 funt sterlingga tushadigan ushbu oddiy konstruksiya oʻsha paytda haqiqiy hashamat hisoblangan.

Qulaylik va dizayn borasidagi gʻalati yechimlar

Yoʻl tirbandligida qolib ketgan haydovchilar uchun Brexton kompaniyasi maxsus qisqichli stollarni taklif qilgan. Bu stolcha yordamida haydovchi rul qarshisida oʻtirib, chinni finjonlarda choy ichishi mumkin edi. Shuningdek, quyoshdan himoyalanish uchun hozirgidek qoraytirilgan oynalar yoki koʻzoynaklar oʻrniga, avtomobil tomiga oʻrnatiladigan ulkan qanotsimon soyabonlar (vizorlar) urf boʻlgan. Ular nafaqat koʻzni quyoshdan asragan, balki Austin A35 kabi modellarga qoʻshimcha aerodinamik kuch beradi deb hisoblangan.

Qizigʻi shundaki, oʻsha davrning mashhur poygachilari ham reklama kampaniyalarida faol qatnashgan. Masalan, Stirling Moss avtomobil moylari bilan birga oddiy latta-puttalarni ham reklama qilgan. Uning tavsiyasiga koʻra, avtomobilni toza tutish uchun maxsus chang artgichlar eng yaxshi sovgʻa sifatida koʻrilgan. Bugungi kunda Lewis Hamilton kabi yulduzlarni bunday oddiy mahsulotlar reklamasida tasavvur qilish qiyin.

Xavfsizlik va oʻrindiqlar evolyutsiyasi

Urushdan keyingi yillarda avtomobil oʻrindiqlari juda yumshoq boʻlgan, ammo koʻpchilikka bu ham kamlik qilgan. Mosely kompaniyasi haydovchilar uchun maxsus dam beriladigan havo yostiqchalarini ishlab chiqargan. Shuningdek, sport uslubidagi Recaro oʻrindiqlari oʻrniga, zavodda oʻrnatilgan oddiy oʻrindiqlarga mahkamlanadigan qoʻshimcha "chexollar" uzoq masofali safarlarda belni ushlab turish uchun xizmat qilgan.

  • Monsall holdall — zamonaviy tom yukxonalarining (box) ilk koʻrinishi boʻlib, u turli ranglarda ishlab chiqarilgan;
  • Bowmonk Dynometer — asboblar paneliga yopishtirib qoʻyiladigan va tormoz tizimi qanchalik ishlayotganini koʻrsatuvchi qurilma;
  • Delaney Galley xavfsizlik kamarlari — Triumph Herald kabi eshiklari oson yechiladigan mashinalarda haydovchini burilishlarda salondan tushib ketishdan asragan.
Ushbu aksessuarlar bugungi kunda texnik muzeylar eksponatiga aylangan boʻlsa-da, ular avtomobil sanoatining qanchalik uzoq va murakkab yoʻlni bosib oʻtganini koʻrsatadi. Hozirda biz uchun oddiy tuyulgan xavfsizlik kamari yoki iqlim nazorati tizimi bir paytlar haydovchilarning orzusi boʻlgan yoki gʻalati ixtirolar koʻrinishida mavjud edi.

AvtomobilTarixAksessuarlarRetroTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil sanoatining unutilgan va gʻalati aksessuarlari: Tarixga nazarAvtomobil sanoatining unutilgan va gʻalati aksessuarlari: Tarixga nazarBugun, 01:23Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 01:21Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:59Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:26Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:24Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan