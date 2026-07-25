OpenAI ilk qurilmasini taqdim etdi: Micro klaviaturasi nimalarga qodir?
Sunʼiy intellekt olamida yetakchi boʻlgan OpenAI kompaniyasi oʻzining ilk apparat mahsuloti — Micro nomli ixcham klaviaturani rasman taqdim etdi. Work Louder dizayn studiyasi bilan hamkorlikda yaratilgan ushbu qurilma ChatGPT foydalanuvchilari, ayniqsa dasturchilar uchun moʻljallangan boʻlib, sunʼiy intellekt bilan muloqotni yanada osonlashtirishga xizmat qiladi. Biroq mazkur gadjetning bozorga chiqishi bir qator bahs-munozaralar va huquqiy muammolar bilan birga kechmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Micro klaviaturasi tashqi koʻrinishidan ancha mustahkam va sifatli ishlangan boʻlib, uning dizayni koʻpchilikda Apple mahsulotlarini eslatmoqda. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, qurilmaning qadogʻidan tortib estetik koʻrinishigacha boʻlgan jihatlar Kupertino giganti uslubiga juda yaqin. Shunisi eʼtiborliki, ayni paytda Apple va OpenAI oʻrtasida intellektual mulk oʻgʻirligi boʻyicha sud jarayonlari davom etmoqda, bu esa yangi qurilma atrofidagi shov-shuvni yanada kuchaytirmoqda.
Texnik imkoniyatlar va funksionallikQurilmaning asosiy qismida oltita maxsus “agent” tugmalari joylashgan boʻlib, ularni ChatGPT yoki Codex vositasi ichidagi aniq vazifalarni bajarish uchun sozlash mumkin. Ularning pastki qismida esa dasturlarni boshqarish uchun moʻljallangan yana oltita buyruq tugmasi mavjud. Micro kompyuterga Bluetooth yoki USB kabeli orqali ulanadi. Qurilmaning eng qulay jihatlaridan biri bu ovozli diktant tugmasidir — foydalanuvchi tugmani bosib turib topshiriqni aytishi kifoya, qolganini sunʼiy intellektning oʻzi bajaradi.
Foydalanuvchilar Micro klaviaturasini bevosita ChatGPT interfeysi orqali shaxsiylashtirishlari mumkin. Maxsus boʻlimda tugmalarning yorugʻlik darajasidan tortib, har bir tugmaga biriktirilgan loyihalargacha boshqarish imkoniyati mavjud. Bu esa turli loyihalar oʻrtasida tezkor almashishni va ish samaradorligini oshirishni taʼminlaydi. Masalan, bitta tugma orqali kod yozish sessiyasiga, boshqasi bilan esa matn tahrirlash boʻlimiga oʻtish mumkin.
Tanqidlar va bozor kutgan natijalarGarchi qurilma texnologik yangilik sifatida koʻrilayotgan boʻlsa-da, professional dasturchilar hamjamiyati uni bir xilda iliq kutib olgani yoʻq. Reddit kabi platformalarda foydalanuvchilar 230 dollar etib belgilangan narxni oʻta yuqori deb hisoblashmoqda. Baʼzi tanqidchilar ushbu gadjetni “hazil mahsulot” deb atab, uning oʻrniga arzonroq muqobil variantlardan foydalanish qulayroq ekanini taʼkidlashmoqda.
Shunga qaramay, OpenAI oʻzining apparat taʼminoti bozoridagi ilk qadamini tashladi. Kompaniya kelajakda sobiq Apple muhandislari bilan hamkorlikda yanada murakkabroq “aqlli uy” qurilmalarini chiqarishni rejalashtirmoqda. Micro esa hozircha sunʼiy intellekt bilan ishlashni jismoniy darajaga olib chiqqan noyob aksessuar boʻlib qolmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu qurilma ChatGPT bilan doimiy ishlovchi mutaxassislar uchun qiziqarli tajriba boʻlishi mumkin.
…