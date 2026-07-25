OpenAI ilk qurilmasini taqdim etdi: Micro klaviaturasi nimalarga qodir?

·63·Texno
OpenAI ilk qurilmasini taqdim etdi: Micro klaviaturasi nimalarga qodir?

Sunʼiy intellekt olamida yetakchi boʻlgan OpenAI kompaniyasi oʻzining ilk apparat mahsuloti — Micro nomli ixcham klaviaturani rasman taqdim etdi. Work Louder dizayn studiyasi bilan hamkorlikda yaratilgan ushbu qurilma ChatGPT foydalanuvchilari, ayniqsa dasturchilar uchun moʻljallangan boʻlib, sunʼiy intellekt bilan muloqotni yanada osonlashtirishga xizmat qiladi. Biroq mazkur gadjetning bozorga chiqishi bir qator bahs-munozaralar va huquqiy muammolar bilan birga kechmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Micro klaviaturasi tashqi koʻrinishidan ancha mustahkam va sifatli ishlangan boʻlib, uning dizayni koʻpchilikda Apple mahsulotlarini eslatmoqda. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, qurilmaning qadogʻidan tortib estetik koʻrinishigacha boʻlgan jihatlar Kupertino giganti uslubiga juda yaqin. Shunisi eʼtiborliki, ayni paytda Apple va OpenAI oʻrtasida intellektual mulk oʻgʻirligi boʻyicha sud jarayonlari davom etmoqda, bu esa yangi qurilma atrofidagi shov-shuvni yanada kuchaytirmoqda.

Texnik imkoniyatlar va funksionallik

Qurilmaning asosiy qismida oltita maxsus “agent” tugmalari joylashgan boʻlib, ularni ChatGPT yoki Codex vositasi ichidagi aniq vazifalarni bajarish uchun sozlash mumkin. Ularning pastki qismida esa dasturlarni boshqarish uchun moʻljallangan yana oltita buyruq tugmasi mavjud. Micro kompyuterga Bluetooth yoki USB kabeli orqali ulanadi. Qurilmaning eng qulay jihatlaridan biri bu ovozli diktant tugmasidir — foydalanuvchi tugmani bosib turib topshiriqni aytishi kifoya, qolganini sunʼiy intellektning oʻzi bajaradi.

Foydalanuvchilar Micro klaviaturasini bevosita ChatGPT interfeysi orqali shaxsiylashtirishlari mumkin. Maxsus boʻlimda tugmalarning yorugʻlik darajasidan tortib, har bir tugmaga biriktirilgan loyihalargacha boshqarish imkoniyati mavjud. Bu esa turli loyihalar oʻrtasida tezkor almashishni va ish samaradorligini oshirishni taʼminlaydi. Masalan, bitta tugma orqali kod yozish sessiyasiga, boshqasi bilan esa matn tahrirlash boʻlimiga oʻtish mumkin.

Tanqidlar va bozor kutgan natijalar

Garchi qurilma texnologik yangilik sifatida koʻrilayotgan boʻlsa-da, professional dasturchilar hamjamiyati uni bir xilda iliq kutib olgani yoʻq. Reddit kabi platformalarda foydalanuvchilar 230 dollar etib belgilangan narxni oʻta yuqori deb hisoblashmoqda. Baʼzi tanqidchilar ushbu gadjetni “hazil mahsulot” deb atab, uning oʻrniga arzonroq muqobil variantlardan foydalanish qulayroq ekanini taʼkidlashmoqda.

Shunga qaramay, OpenAI oʻzining apparat taʼminoti bozoridagi ilk qadamini tashladi. Kompaniya kelajakda sobiq Apple muhandislari bilan hamkorlikda yanada murakkabroq “aqlli uy” qurilmalarini chiqarishni rejalashtirmoqda. Micro esa hozircha sunʼiy intellekt bilan ishlashni jismoniy darajaga olib chiqqan noyob aksessuar boʻlib qolmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu qurilma ChatGPT bilan doimiy ishlovchi mutaxassislar uchun qiziqarli tajriba boʻlishi mumkin.

OpenAIChatGPTMicroTexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob