AMD yangi Ryzen 7 9800HX3D protsessorini tayyorlamoqda: Oʻyin noutbuklari uchun inqilob

·68·Texno
AMD yangi Ryzen 7 9800HX3D protsessorini tayyorlamoqda: Oʻyin noutbuklari uchun inqilob

Yarimoʻtkazgichlar bozorida yetakchi hisoblangan AMD kompaniyasi oʻyin noutbuklari uchun moʻljallangan navbatdagi kuchli protsessor — Ryzen 7 9800HX3D ustida ish olib bormoqda. Ushbu chip Fire Range seriyasidagi 3D V-Cache texnologiyasiga ega boʻlgan ilk sakkiz yadroli mobil protsessor boʻlishi kutilmoqda. Yangilik oʻzining yuqori kesh xotirasi va unumdorligi bilan portativ geyming qurilmalari segmentida yangi standartlarni oʻrnatishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Golden Pig Upgrade Pack insayderi bergan maʼlumotlarga koʻra, yangi CPU 8 ta yadro va 16 ta oqimga ega boʻladi. Qurilmaning maksimal takt chastotasi 5,1 GGs gacha yetishi taxmin qilinmoqda. Eng asosiysi, protsessor 96 MB hajmdagi uchinchi darajali (L3) kesh xotira bilan jihozlanadi. Bu koʻrsatkich oʻyinlarda kadrlar chastotasini (FPS) sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

Texnik xususiyatlar va kesh xotira hajmi

Ryzen 7 9800HX3D modeli oʻzining statsionar kompyuterlar uchun moʻljallangan mashhur analogi — Ryzen 7 9800X3D bilan deyarli bir xil xarakteristikalarga ega. Avvalroq ushbu yangilik Ryzen 7 9755HX3D nomi ostida chiqishi kutilgan edi, biroq AMD marketing nuqtayi nazaridan uni stolustu versiyasiga yaqinlashtirishga qaror qildi. ixbt.com xabariga koʻra, 96 MB kesh xotira 32 MB standart kesh va qoʻshimcha 64 MB hajmli 3D V-Cache qatlamidan tashkil topadi.

Mobil versiyaning maksimal chastotasi statsionar modelga qaraganda taxminan 100 MHz ga pastroq boʻlishi mumkin, bu esa noutbuklardagi issiqlik ajralishi va energiya sarfini nazorat qilish bilan bogʻliq. Shunga qaramay, bunday yuqori hajmdagi kesh xotira protsessorga eng ogʻir oʻyin ssenariylarida ham yuqori tezlikda ishlash imkonini beradi.

Ishlab chiqarish muddati va video-kartalar bilan moslashuv

Insayderlarning taʼkidlashicha, Ryzen 7 9800HX3D protsessorini ommaviy ishlab chiqarish 2026-yilning toʻrtinchi choragida boshlanadi. Ushbu chip bilan jihozlangan ilk noutbuklar yil yakuniga qadar sotuvga chiqishi mumkin, biroq rasmiy debyut uchun eng munosib maydon sifatida 2027-yil yanvar oyida Las-Vegasda boʻlib oʻtadigan CES koʻrgazmasi koʻrilmoqda.

Yana bir muhim jihat shundaki, AMD noutbuk ishlab chiqaruvchilari uchun diskret video-kartalarni tanlashda qatʼiy cheklovlar qoʻymaydi. Bu degani, kompaniyalar yangi protsessorni nafaqat Radeon, balki NVIDIA GeForce RTX mobil grafik kartalari bilan ham erkin kombinatsiya qilishlari mumkin boʻladi. Bu foydalanuvchilarga bozorda turli xil konfiguratsiyadagi kuchli oʻyin noutbuklarini tanlash imkonini beradi.

Oʻzbekiston bozorida ham AMD protsessorlariga asoslangan noutbuklar oʻzining narx va unumdorlik mutanosibligi bilan mashhur. Yangi Ryzen 7 9800HX3D modelining chiqishi yuqori darajadagi geymerlar va video-montaj ustalari uchun portativ qurilmalarda yangi ufqlarni ochishi shubhasiz.

AMDRyzenProtsessorTexnologiyaNoutbuk
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob