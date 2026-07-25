AMD yangi Ryzen 7 9800HX3D protsessorini tayyorlamoqda: Oʻyin noutbuklari uchun inqilob
Yarimoʻtkazgichlar bozorida yetakchi hisoblangan AMD kompaniyasi oʻyin noutbuklari uchun moʻljallangan navbatdagi kuchli protsessor — Ryzen 7 9800HX3D ustida ish olib bormoqda. Ushbu chip Fire Range seriyasidagi 3D V-Cache texnologiyasiga ega boʻlgan ilk sakkiz yadroli mobil protsessor boʻlishi kutilmoqda. Yangilik oʻzining yuqori kesh xotirasi va unumdorligi bilan portativ geyming qurilmalari segmentida yangi standartlarni oʻrnatishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Golden Pig Upgrade Pack insayderi bergan maʼlumotlarga koʻra, yangi CPU 8 ta yadro va 16 ta oqimga ega boʻladi. Qurilmaning maksimal takt chastotasi 5,1 GGs gacha yetishi taxmin qilinmoqda. Eng asosiysi, protsessor 96 MB hajmdagi uchinchi darajali (L3) kesh xotira bilan jihozlanadi. Bu koʻrsatkich oʻyinlarda kadrlar chastotasini (FPS) sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.
Texnik xususiyatlar va kesh xotira hajmiRyzen 7 9800HX3D modeli oʻzining statsionar kompyuterlar uchun moʻljallangan mashhur analogi — Ryzen 7 9800X3D bilan deyarli bir xil xarakteristikalarga ega. Avvalroq ushbu yangilik Ryzen 7 9755HX3D nomi ostida chiqishi kutilgan edi, biroq AMD marketing nuqtayi nazaridan uni stolustu versiyasiga yaqinlashtirishga qaror qildi. ixbt.com xabariga koʻra, 96 MB kesh xotira 32 MB standart kesh va qoʻshimcha 64 MB hajmli 3D V-Cache qatlamidan tashkil topadi.
Mobil versiyaning maksimal chastotasi statsionar modelga qaraganda taxminan 100 MHz ga pastroq boʻlishi mumkin, bu esa noutbuklardagi issiqlik ajralishi va energiya sarfini nazorat qilish bilan bogʻliq. Shunga qaramay, bunday yuqori hajmdagi kesh xotira protsessorga eng ogʻir oʻyin ssenariylarida ham yuqori tezlikda ishlash imkonini beradi.
Ishlab chiqarish muddati va video-kartalar bilan moslashuvInsayderlarning taʼkidlashicha, Ryzen 7 9800HX3D protsessorini ommaviy ishlab chiqarish 2026-yilning toʻrtinchi choragida boshlanadi. Ushbu chip bilan jihozlangan ilk noutbuklar yil yakuniga qadar sotuvga chiqishi mumkin, biroq rasmiy debyut uchun eng munosib maydon sifatida 2027-yil yanvar oyida Las-Vegasda boʻlib oʻtadigan CES koʻrgazmasi koʻrilmoqda.
Yana bir muhim jihat shundaki, AMD noutbuk ishlab chiqaruvchilari uchun diskret video-kartalarni tanlashda qatʼiy cheklovlar qoʻymaydi. Bu degani, kompaniyalar yangi protsessorni nafaqat Radeon, balki NVIDIA GeForce RTX mobil grafik kartalari bilan ham erkin kombinatsiya qilishlari mumkin boʻladi. Bu foydalanuvchilarga bozorda turli xil konfiguratsiyadagi kuchli oʻyin noutbuklarini tanlash imkonini beradi.
Oʻzbekiston bozorida ham AMD protsessorlariga asoslangan noutbuklar oʻzining narx va unumdorlik mutanosibligi bilan mashhur. Yangi Ryzen 7 9800HX3D modelining chiqishi yuqori darajadagi geymerlar va video-montaj ustalari uchun portativ qurilmalarda yangi ufqlarni ochishi shubhasiz.
…