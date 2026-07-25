Snapdragon 8 Elite 6 ilk bor sinovdan oʻtkazildi: Qualcomm energiya tejamkorligida inqilob qiladi
Mobil protsessorlar bozorining yetakchisi Qualcomm kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagman platformasi — Snapdragon 8 Elite 6 ustida qizgʻin ish olib bormoqda. Garchi chipning rasmiy taqdimotiga hali ancha vaqt boʻlsa-da, uning muhandislik namunasi ilk bor real sharoitlarda sinovdan oʻtkazildi. Ushbu yangilik smartfonlar bozorida unumdorlik va quvvat sarfi oʻrtasidagi muvozanatni yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taniqli insayder Digital Chat Station maʼlumotlariga koʻra, yangi avlod protsessori amaldagi Snapdragon 8 Elite 5 modeliga qaraganda sezilarli darajada yuqori energiya tejamkorligini namoyish etgan. Bu shuni anglatadiki, kelajakdagi flagman smartfonlar nafaqat kuchliroq boʻladi, balki bir marta quvvatlanish orqali uzoqroq vaqt davomida xizmat qiladi. Oʻzbekiston bozorida yuqori unumdorlikka ega qurilmalarga talab ortib borayotgan bir paytda, bu kabi texnologik yutuqlar foydalanuvchilar uchun juda muhimdir.
Oʻyinlarda yuqori samaradorlik va 2 nanometrli texnologiyaDastlabki test natijalari shuni koʻrsatadiki, Genshin Impact va StarCraft kabi resurslarni koʻp talab qiladigan ogʻir oʻyinlarda Snapdragon 8 Elite 6 ning energiya isteʼmoli avvalgi avlodga nisbatan qariyb 10 foizga past boʻlgan. Kundalik oddiy vazifalarda esa bu farq yanada yaqqolroq namoyon boʻlishi va batareya quvvatini sezilarli darajada tejashi aytilmoqda.
Bunday yuqori natijalarga erishishning asosiy sabablaridan biri — TSMC kompaniyasining ilgʻor 2 nanometrli texnologik jarayoniga oʻtilishidir. Bu texnologiya tranzistorlar zichligini oshirish bilan birga, issiqlik ajralishini kamaytirish imkonini beradi. Natijada, smartfonlar uzoq vaqt davomida qizib ketmasdan, barqaror ishlashda davom etadi.
Shuningdek, Qualcomm ushbu seriyada Snapdragon 8 Elite 6 Pro versiyasini ham taqdim etishi kutilmoqda. Ushbu model yuqori takt chastotalari bilan ajralib turadi, biroq uning maksimal quvvat sarfi hozircha sir saqlanmoqda. Ekspertlarning fikricha, Pro versiya asosan geymerlar va professional kontent yaratuvchilar uchun moʻljallangan eng qimmat flagmanlarda qoʻllaniladi.
Hozircha Qualcomm ushbu chipning rasmiy xususiyatlarini ochiqlamagan boʻlsa-da, insayderlar bergan maʼlumotlar Android ekotizimidagi smartfonlar uchun yangi davr boshlanishidan dalolat beradi. Kelgusi yili Samsung, Xiaomi va boshqa yirik brendlarning eng sara modellari aynan shu chip bilan jihozlanishi kutilmoqda.
…