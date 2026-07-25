Snapdragon 8 Elite 6 ilk bor sinovdan oʻtkazildi: Qualcomm energiya tejamkorligida inqilob qiladi

·66·Texno
Snapdragon 8 Elite 6 ilk bor sinovdan oʻtkazildi: Qualcomm energiya tejamkorligida inqilob qiladi

Mobil protsessorlar bozorining yetakchisi Qualcomm kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagman platformasi — Snapdragon 8 Elite 6 ustida qizgʻin ish olib bormoqda. Garchi chipning rasmiy taqdimotiga hali ancha vaqt boʻlsa-da, uning muhandislik namunasi ilk bor real sharoitlarda sinovdan oʻtkazildi. Ushbu yangilik smartfonlar bozorida unumdorlik va quvvat sarfi oʻrtasidagi muvozanatni yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taniqli insayder Digital Chat Station maʼlumotlariga koʻra, yangi avlod protsessori amaldagi Snapdragon 8 Elite 5 modeliga qaraganda sezilarli darajada yuqori energiya tejamkorligini namoyish etgan. Bu shuni anglatadiki, kelajakdagi flagman smartfonlar nafaqat kuchliroq boʻladi, balki bir marta quvvatlanish orqali uzoqroq vaqt davomida xizmat qiladi. Oʻzbekiston bozorida yuqori unumdorlikka ega qurilmalarga talab ortib borayotgan bir paytda, bu kabi texnologik yutuqlar foydalanuvchilar uchun juda muhimdir.

Oʻyinlarda yuqori samaradorlik va 2 nanometrli texnologiya

Dastlabki test natijalari shuni koʻrsatadiki, Genshin Impact va StarCraft kabi resurslarni koʻp talab qiladigan ogʻir oʻyinlarda Snapdragon 8 Elite 6 ning energiya isteʼmoli avvalgi avlodga nisbatan qariyb 10 foizga past boʻlgan. Kundalik oddiy vazifalarda esa bu farq yanada yaqqolroq namoyon boʻlishi va batareya quvvatini sezilarli darajada tejashi aytilmoqda.

Bunday yuqori natijalarga erishishning asosiy sabablaridan biri — TSMC kompaniyasining ilgʻor 2 nanometrli texnologik jarayoniga oʻtilishidir. Bu texnologiya tranzistorlar zichligini oshirish bilan birga, issiqlik ajralishini kamaytirish imkonini beradi. Natijada, smartfonlar uzoq vaqt davomida qizib ketmasdan, barqaror ishlashda davom etadi.

Shuningdek, Qualcomm ushbu seriyada Snapdragon 8 Elite 6 Pro versiyasini ham taqdim etishi kutilmoqda. Ushbu model yuqori takt chastotalari bilan ajralib turadi, biroq uning maksimal quvvat sarfi hozircha sir saqlanmoqda. Ekspertlarning fikricha, Pro versiya asosan geymerlar va professional kontent yaratuvchilar uchun moʻljallangan eng qimmat flagmanlarda qoʻllaniladi.

Hozircha Qualcomm ushbu chipning rasmiy xususiyatlarini ochiqlamagan boʻlsa-da, insayderlar bergan maʼlumotlar Android ekotizimidagi smartfonlar uchun yangi davr boshlanishidan dalolat beradi. Kelgusi yili Samsung, Xiaomi va boshqa yirik brendlarning eng sara modellari aynan shu chip bilan jihozlanishi kutilmoqda.

QualcommSnapdragonSmartfonTexnologiyaChipset
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24Google tarixda ilk bor manfiy pul oqimini qayd etdi: Sabab — sunʼiy intellekt xarajatlariGoogle tarixda ilk bor manfiy pul oqimini qayd etdi: Sabab — sunʼiy intellekt xarajatlariBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob